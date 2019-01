„Wir müs­sen mit dem Musik­thea­ter Weills im Dia­log blei­ben“, for­der­te Lucia­no Berio 1999. Er sah in ihm „eines der wich­tigs­ten Phä­no­me­ne des 20. Jahr­hun­dert“. Das Kurt Weill Fest hält die­sen Dia­log auf­recht und ver­leiht ihm immer wie­der neue Impul­se. 48 Ver­an­stal­tun­gen mit bedeut­sa­men Künst­le­rIn­nen wie den Schau­spie­le­rin­nen Kat­ja Rie­mann und Katha­ri­na Thal­bach, der Sän­ge­rin Helen Schnei­der, dem Trom­pe­ter Frank Lon­don, dem Posau­nis­ten Nils Land­gren und dem Diri­gen­ten Karl-Heinz Stef­fens fei­ern den Kom­po­nis­ten, der sich wünsch­te, nur Musik zu sein. Zur Eröff­nung gas­tie­ren die Sopra­nis­tin Dag­mar Peck­ová und der Tenor Jiří Hájek mit ihrer Revue Wan­ted im Anhal­ti­schen Thea­ter. Songs wie die Zuhäl­ter­bal­la­de aus der Zusam­men­ar­beit mit Ber­tolt Brecht in Ber­lin, Der Abschieds­brief, den Weill im Sep­tem­ber 1933 nach einem Text von Erich Käst­ner in Paris kom­po­nier­te, und Bud­dy on the Nights­hift aus den Songs for the War Effort, die 1942 im New Yor­ker Exil ent­stan­den, las­sen Sta­tio­nen aus dem Leben Weills Revue pas­sie­ren. Die Drei­gro­schen­oper, der unver­gess­li­che Klas­si­ker, der aus Weills Zusam­men­ar­beit mit Brecht her­vor­ging, steht in der Insze­nie­rung von Ezio Toffo­lut­ti und mit Mar­kus L. Frank am Pult erneut auf dem Spiel­plan des Anhal­ti­schen Thea­ters Des­sau.

WANTED

Letz­ter Tan­go in Ber­lin mit Ute Lem­per im Anhal­ti­ni­schen Thea­ter Des­sau

Simon Höfe­le

MDR Sin­fo­nie­or­ches­ter

Nils Land­gren

Elea­nor Reis­sa und Frank Lon­don

Artist-in-Resi­dence ist Ute Lem­per, eine der viel­sei­tigs­ten Künst­le­rin­nen des Musik­thea­ters. Seit Beginn ihrer Kar­rie­re, als sie in Ber­lin mit Nico­le Hee­sters und Ingrid Caven in einer Kurt-Weill-Revue auf­trat, ist sie eine her­aus­ra­gen­de, inter­na­tio­nal gefei­er­te Weill-Inter­pre­tin. In einem Gala­kon­zert mit der Anhal­ti­schen Phil­har­mo­nie Des­sau singt sie Songs wie Sura­ba­ya John­ny aus dem Song­spiel Hap­py End oder den Tan­go You­ka­li aus der Ope­ret­te Marie galan­te nach Jac­ques Devals gleich­na­mi­gem Roman, die Weill bereits auf der Flucht in Frank­reich schrieb. Das Orches­ter unter Mar­kus L. Frank spielt die Sui­te aus der Musi­quet­te Sil­ber­see, Weills letz­tes in Deutsch­land kom­po­nier­tes Werk, das 1932/33 aus der Zusam­men­ar­beit mit dem Dra­ma­ti­ker Georg Kai­ser ent­stand. Über ihr beweg­tes Leben auf zwei Kon­ti­nen­ten, ihre Arbeit und ihre Lie­be zu Weill unter­hält sich Ute Lem­per mit Inten­dant Ger­hard Kämp­fe im Fes­ti­val­ca­fé. Als „eine zwei­te Mar­le­ne Diet­rich“ wur­de Ute Lem­per gefei­ert und „von der Wur­zel her“ sieht sie sich auch von Mar­le­ne Diet­rich und ihrer Zeit inspi­riert. In der Show Ren­dez­vous mit Mar­le­ne erzählt sie die Geschich­te Mar­le­ne Diet­richs und trägt ihre Lie­der vor, von den Ber­li­ner Kaba­rett­jah­ren bis zur Zusam­men­ar­beit mit Kurt Weill und ande­ren Kom­po­nis­ten. „Am Broad­way geht’s här­ter zu als am Kur­fürs­ten­damm“, muss­te Weill der Diet­rich 1942 erklä­ren.

„Mut zur Erneue­rung“ lau­tet das Mot­to des Fes­tes. Weills Stre­ben war es, ein neu­es Gen­re des Musik­thea­ters zu schaf­fen, das „die völ­lig ver­än­der­ten Lebens­äu­ße­run­gen unse­rer Zeit in einer ent­spre­chen­den Form“ behand­le. „Man kom­me mir nicht mit der Nach­welt“, erwi­der­te er auf die Fra­ge nach den Zukunfts­aus­sich­ten sei­ner Musik, „heu­te schrei­be ich für heu­te“. Zugleich spie­gelt sich in dem Mot­to die vor 100 Jah­ren gebo­re­ne Idee des Bau­hau­ses, die Welt neu zu den­ken. Im Jubi­lä­ums­jahr des Bau­hau­ses greift die neue Rei­he „Neu­es Hören durch Sehen“ das Bau­haus-Ziel der „Samm­lung alles künst­le­ri­schen Schaf­fens zur Ein­heit“ auf. Im nächt­li­chen Kam­mer­kon­zert des Per­kus­sio­nis­ten Andre­as Hepp und Licht­de­si­gners Björn Schnei­der fin­den musi­ka­li­sche Hand­lungs­fä­den, die sich in Klang­far­be, Tem­po, Rhyth­mus und Melo­die unter­schei­den, mit Licht­ge­stal­tung und der archi­tek­to­ni­schen Umge­bung zu einem gro­ßen Gesamt­erleb­nis zusam­men. Kunst und Tech­nik ver­eint die Kon­zert-Sui­te Trains Bound for Glo­ry. Sie ent­hält popu­lä­re Num­mern aus der Show Rail­roads in Para­de, die Weill für den Eisen­bahn­pa­vil­lon der New Yor­ker Welt­aus­stel­lung 1939–40 schrieb. Mar­kus L. Frank lei­tet im DB-Werk die Anhal­ti­sche Phil­har­mo­nie Des­sau bei ihrer Deut­schen Erst­auf­füh­rung.

