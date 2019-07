Das Erschei­nungs­bild des Rit­ters hat sich in unse­rem Geschichts­be­wusst­sein ein­ge­prägt. Hoch zu Ross, mit Schwert und Lan­ze bewaff­net und geschützt von Helm, Pan­zer und Schild – so bega­ben sich die Rit­ter, dem Ide­al des miles chris­tia­nus nach­stre­bend, auf die Kreuz­zü­ge, und so tra­ten sie bei Hof­fes­ten glanz­voll in Erschei­nung. Höhe­punkt die­ser Fes­te war das Tur­nier, ein in Frank­reich in neue For­men gefass­tes Kampf­spiel, das vor den Augen des gesam­ten Hofes, ein­schließ­lich der höfi­schen Damen durch­ge­führt wur­de. Die Damen fun­gier­ten als Schieds­rich­ter und erwie­sen dem Sie­ger ihre Gunst.

Das Kal­ten­ber­ger Rit­ter­tur­nier greift die Tra­di­ti­on die­ser Hof­fes­te auf und spielt sie seit 40 Jah­ren nach. Das Spiel zum Jubi­lä­um des Fes­ti­vals hat­te am Wochen­en­de vom 12. bis 14. Juli 2019 Pre­mie­re. Zu sehen war in der Are­na auf Schloss Kal­ten­berg die cho­reo­gra­fier­te Rit­ter­tur­nier­show „Kampf der Brü­der“. Dra­ma­turg Tho­mas Lim­pinsel und Regis­seur Alex­an­der May ent­war­fen eine Hand­lung um die Figur des Schwar­zen Rit­ters. Die­ser wur­de von Frédé­ric Laforêt ver­kör­pert.

Der Pfer­de­spe­zia­list Mario Lura­schi kam mit sei­ner Trup­pe Caval­ca­de aus Frank­reich. Der Name setzt sich zusam­men aus „cava­lier“ (Rei­ter) und „casa­ca­de“ (Stunt). Lura­schi, der von Kind­heit an eine Lei­den­schaft für Pfer­de hat und mit sei­ner Pfer­de­a­kro­ba­tik an zahl­rei­chen Fil­men mit­wirk­te, ist Regis­seur der Stunt-Sze­nen, die die Akro­ba­ten hoch zu Ross vor­führ­ten.

Dar­über hin­aus gestal­te­ten meh­re­re hun­dert Künst­ler wie die Band Cor­vus Corax, die Markt­mu­si­kan­ten Bene Vobis, der Bar­de Barl­how und die Schwy­zer­dütsch sin­gen­de Grup­pe Koe­nix sowie Artis­ten wie die Grup­pe Hyp­no­ti­ca mit ihrer Feu­er­show, Des­mo­di­um mit ihren fan­ta­sie­vol­len Kos­tü­men, die Flug­träu­mer mit ihren poe­sie­vol­len Jon­gla­gen, der Gauk­ler Tami­no und ande­re Künst­ler ein Rah­men­pro­gramm, das eine male­ri­sche Mit­tel­al­ter­welt ent­ste­hen ließ.

