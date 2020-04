Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

nun ist es also so weit: die Bay­reu­ther Fest­spie­le sind abge­sagt, der Som­mer steht auf der Kip­pe. Und trotz­dem scheint die Musik wei­ter zu gehen: neue Ide­en, inno­va­ti­ve Kon­zep­te – und Mög­lich­kei­ten für die Welt nach Coro­na.

ABSAGE IN BAYREUTH

Die Bay­reu­ther Fest­spie­le wur­den auf 2021 ver­scho­ben – nur ein Anfang?

Bund, Land, Stadt und Katha­ri­na Wag­ner haben die gesam­ten Bay­reu­ther Fest­spie­le von 2020 auf 2021 ver­scho­ben. Das ver­wun­dert kaum, denn das fast 2000 Plät­ze fas­sen­de Haus ist auf vie­len Ebe­nen eine Viren­schleu­der: ein klei­ner Orches­ter­gra­ben, weit­ge­hend älte­res Publi­kum dicht an dicht – dazu die Pro­ben zum gesam­ten „Ring“ von Valen­tin Schwarz, die mög­lichst schnell begin­nen müss­ten: Aber wie, ohne Künst­ler, die anrei­sen kön­nen, ohne die Mög­lich­keit, Pro­ben mit meh­re­ren Men­schen abzu­hal­ten. Ein har­ter, aber ver­ständ­li­cher Schlag für alle Wag­ne­ria­ner. Und vor allen Din­gen für Bay­reuth und Umge­bung, denn die­se Regi­on Fran­kens lebt in vie­ler Hin­sicht von den Fest­spie­len. Mei­ne Ein­schät­zun­gen zur aktu­el­len Lage habe ich in der Kul­tur­zeit auf 3Sat kund­ge­tan. Manu­el Brug von der WELT sieht es ähn­lich, glaubt, Bay­reuth wäre das „Ischgl der Opern­welt“ gewor­den und hält es eben­so unvor­stell­bar, dass Mar­kus Hin­ter­häu­ser die Salz­bur­ger Fest­spie­le durch­zie­hen kann, wie dass in Bre­genz am See gesun­gen wird. Die Edinburgh’s Fes­ti­vals und die Fest­spie­le in Erl wur­den eben­falls bereits abge­sagt. Wer kann auch schon die Ver­ant­wor­tung für Künst­ler und Publi­kum über­neh­men? Ein­zi­ger Kri­ti­ker all die­ser Maß­nah­men, der desi­gnier­te Bay­reuth-Wotan Gün­ther Groiss­böck – er hält die COVID-19-Maß­nah­men für zu strikt und ern­te­te, zu Recht, einen gigan­ti­schen Shit­s­torm.

DIE POLIZEI BEI BACHLER

Mal was ganz ande­res – Fin­ger­übung😂 so war es beim Poli­zei­ein­satz amMünch­ner Bal­lett…:-) Gepos­tet von Axel Brüg­ge­mann am Don­ners­tag, 2. April 2020

Ein nicht ganz ernst gemein­tes Hör­spiel mit einem schlecht Baye­risch spre­chen­den Nord­deut­schen

Mün­chens Staats­opern-Direk­tor Niko­laus Bach­ler dach­te, er kön­ne die Ver­ant­wor­tung über­neh­men: Eine Oper, an der nicht gespielt wird, sei kei­ne Oper, sag­te er und ließ die Pro­ben zum Opern­pro­jekt „7 Deaths of Maria Cal­las“ wei­ter­lau­fen (wir haben berich­tet). Eben­so wie die Bal­lett­pro­ben. Das alles ging gut, bis die Poli­zei kam: Aus­weis­kon­trol­le und Pro­be­ver­bot! Bal­lett­chef Igor Zelen­sky war frus­triert, Bach­ler wütend – inzwi­schen hat er alle wei­te­ren Pro­ben abge­sagt, eben­so wie sei­nen wöchent­li­chen Live-Stream aus der Münch­ner Oper. Einen Tag zuvor führ­te Diri­gent Yoel Gamzou noch ein span­nen­des, was die Bedin­gun­gen anbe­langt, aber weit­ge­hend nai­ves Gespräch mit Julia Spi­no­la in der SZ. Ich habe die Ereig­nis­se mal in einem Mini-Hör­spiel zusam­men­ge­fasst :-)

MUSIKHAUS THOMANN RUDERT ZURÜCK

Eine Wel­le von Ent­rüs­tung hat­te das Musik­haus Tho­mann aus­ge­löst. Mit dem Ange­bot, sechs Wochen Musik­un­ter­richt für einen Euro, woll­te es eigent­lich Kun­den in der Coro­na-Kri­se zum Musik­ma­chen ani­mie­ren. Aber die Akti­on ging nach hin­ten los. Musik­leh­rer, die um ihre Exis­tenz ban­gen, gin­gen auf die Bar­ri­ka­den. Und Tho­mann ruder­te schnell und sou­ve­rän zurück: „Das Feed­back haben wir uns zu Her­zen genom­men und haben uns inten­siv damit aus­ein­an­der­ge­setzt. Wir tausch­ten uns mit vie­len unse­rer Kun­den aus, reagier­ten auf Mails und Kom­men­ta­re und grif­fen zum Tele­fon. Vie­len Dank für euer offe­nes und ehr­li­ches Feed­back.“

IM SCHATTEN VON CORONA

Die NZZ macht in einem span­nen­den Arti­kel dar­auf auf­merk­sam, wel­che Groß­pro­jek­te der Musik durch Coro­na nun auf der Kip­pe ste­hen – unter ande­rem die Sanie­run­gen in Stutt­gart und Frank­furt: „In Frank­furt liegt das gesam­te Vor­ha­ben eines Neu­baus von Opern- und Schau­spiel­haus auf Eis. Frank­furts Ober­bür­ger­meis­ter Peter Feld­mann (SPD) hat dem im Janu­ar die­ses Jah­res beschlos­se­nen Gross­pro­jekt unter den gegen­wär­ti­gen Umstän­den eine Absa­ge erteilt: Erst müs­se die Stadt wie­der auf die Bei­ne kom­men, bevor Hun­der­te Mil­lio­nen Euro inves­tiert wer­den könn­ten, sag­te Feld­mann.“

IM AUGE VON CORONA

Von der Coro­na-Infek­ti­on gene­sen: die Diri­gen­tin Mir­ga Graži­nytė-Tyla

Etwas über­ra­schend ist das State­ment von Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin Moni­ka Grüt­ters. Der Deutsch­land­funk zitiert sie mit dem Satz, dass die Kul­tur­sze­ne in ihrer Exis­tenz nicht durch Coro­na bedroht sei. Kein Wun­der, dass die­se Wor­te für einen Auf­schrei in den sozia­len Medi­en gesorgt haben: Nach­dem Grüt­ters beson­ders Frei­be­ruf­lern anfäng­lich groß­spu­rig Hil­fe vom Bund ver­spro­chen, sich dann haupt­säch­lich auf die Film­för­de­rung gestürzt und sich öffent­lich­keits­wirk­sam bei der Orches­ter-Stif­tung in Sze­ne gesetzt hat­te, ist es inzwi­schen still um sie gewor­den. Ein eher mit­tel­mä­ßi­ges Kri­sen­ma­nage­ment. +++ Frank Stad­ler, Kon­zert­meis­ter des Mozar­te­u­mor­ches­ters, und sei­ne Lebens­ge­fähr­tin, die Diri­gen­ten Mir­ga Graži­nytė-Tyla, erklä­ren: „Wir haben es hin­ter uns“ – bei­de waren mit dem Coro­na-Virus infi­ziert. +++ Gleich­zei­tig sorgt die Nach­richt einer Chor­pro­be – auch wir haben dar­über schon ein­mal berich­tet – für Auf­se­hen und erklärt jede aktu­el­le Absa­ge: In den USA infi­zier­ten sich bei einer Pro­be drei Vier­tel der Mit­glie­der, zwei star­ben. +++ Dem Coro­na-Virus mit 52 Jah­ren zum Opfer gefal­len ist auch Adam Schle­sin­ger, der unter ande­rem die Musik für „Mit­ten ins Herz – Ein Song für dich“ mit Hugh Grant kom­po­nier­te.

NOCH EINMAL: DANKE

Die 20.000 Euro unse­rer Hilfs­ak­ti­on „Künst­ler in Not“ sind aus­ge­zahlt wor­den und bei den Emp­fän­gern ange­kom­men. Über­wäl­ti­gend sind die Reak­tio­nen der Künst­ler. Allen Spen­dern noch ein­mal vie­len Dank – auf unse­rer Sei­te kön­nen Sie lesen, wem Sie mit Ihrer Hil­fe tat­säch­lich gehol­fen haben.

WAS DAS NETZ HERGIBT

Ein Klas­si­ker ist inzwi­schen die Fami­lie, die Les Misé­ra­bles im Wohn­zim­mer anstimmt – mit gro­ßem Fina­le des Fami­li­en­va­ters. Für Wag­ne­ria­ner emp­feh­le ich noch einen Klas­si­ker: Bugs Bun­ny mit Wag­ner, und auch die aus­führ­li­chen Künst­ler-Gesprä­che aus „Brüg­ge­manns Begeg­nun­gen“ sind inzwi­schen fort­ge­setzt: Neben Franz Wel­ser-Möst, Dia­na Damrau oder Rudolf Buch­bin­der habe ich mich in der neu­en Fol­ge fast zwei Stun­den lang mit dem Wag­ner-Tenor Andre­as Schager unter­hal­ten: über sei­ne Kind­heit auf dem Berg­bau­ern­hof, das Inter­nat im Stift Melk, die frü­he Ope­ret­ten-Kar­rie­re und natür­lich: die Bay­reu­ther Fest­spie­le.

