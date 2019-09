Mer­ce Cun­ning­ham war der ein­fluss­reichs­te Cho­reo­graf des 20. Jahr­hun­derts. Sei­ne Arbei­ten ver­än­der­ten die Tanz­land­schaft und wir­ken bis heu­te fort. Mit sei­nem Lebens­part­ner John Cage schuf er fas­zi­nie­ren­de Tan­zer­eig­nis­se, die Zeit- und Raum­vor­stel­lun­gen auf­bra­chen. Anläss­lich der 100. Wie­der­kehr von Cun­ning­hams Geburts­tag bringt Richard Sie­gal (Foto oben, © Luis Alber­to Rodri­guez) mit sei­ner Kom­pa­nie Bal­let of Dif­fe­rence ihm eine Hom­mage dar. New Oce­an (the natch’l Blues) ist inspi­riert von Oce­an, jener Arbeit, die Cage und Cun­ning­ham 1990 in Angriff nah­men und für das sie eine Struk­tur kon­zen­tri­scher Krei­se ent­war­fen. Cun­ning­ham kon­zi­pier­te 128 ver­schie­de­ne Bewe­gungs­pha­sen, durch die alle Tän­zer in einer stän­di­gen Kreis­be­we­gung gehal­ten wur­den. Cage stell­te sich ein Orches­ter vor, des­sen 150 Musi­ker jeweils eine eige­ne Par­ti­tur spie­len soll­ten. Für sei­ne Cho­reo­gra­fie ent­wirft Sie­gal eine elek­tro­akus­ti­sche Kom­po­si­ti­on, die mit Ori­gi­nal-Auf­nah­men von Cages Musik arbei­tet.

Wei­te­re Auf­füh­run­gen in Köln gibt es am 28. und 29. Sep­tem­ber 2019.

Infor­ma­tio­nen: www.schauspiel.koeln/