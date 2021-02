Der Hornist Adrian Diaz Martinez wird Professor an der Musikhochschule Lübeck (MHL). Der 29-Jährige übernehme zum Wintersemester die Nachfolge von Christoph Eß, teilte die Hochschule am Montag mit. Bereits ab April werde er Studenten im Lehrauftrag unterrichten.

Adrian Diaz Martinez

„Mein größter Wunsch ist es, eine Hornklasse aufzubauen, mit der ich meine Begeisterung und meine Bewunderung für die Musik teilen kann“, sagte Diaz Martinez. .„Obwohl die technische Arbeit eine der wichtigsten Grundlagen ist, gilt mein Fokus dem Selbstvertrauen der Studierenden. Sie sollen ihr Instrument so beherrschen, dass sie in der Lage sind, alles auszudrücken, was ihnen am Herzen liegt.“

Diaz Martinez wurde in Madrid geboren, wo er auch seine musikalische Grundausbildung erhielt. 2017 schloss er sein Studium an der Berliner Musikhochschule „Hanns Eisler“ mit dem Master ab. Bereits als 16-Jähriger wurde er ins Schleswig-Holstein Musik Festival Orchester und ins Gustav Mahler Jugendorchester aufgenommen und spielte während seiner Studienzeit im Konzerthausorchester Berlin. Als tiefer Hornist ist er seit 2014 festes Mitglied im NDR Elbphilharmonie Orchester und seit 2019 im Bayreuther Festspielorchester.

Auch als Pädagoge ist Diaz Martinez erfahren: Seit 2017 unterrichtet er als Dozent für Horn an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und seit 2020 an der Brass Academy Alicante. Zudem gibt er Meisterkurse an Hochschulen in ganz Europa und doziert gelegentlich auch in Korea und Japan.

© MH – Alle Rechte vorbehalten.