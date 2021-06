Das hr-Sinfonieorchester verzichtet vorerst auf die Veröffentlichung der gesamten Spielzeit 2021/22. Um auf aktuelle Entwicklungen in der Pandemie flexibel reagieren zu können, werden die Konzerte in einem dreimonatigen Turnus vorgestellt, erklärte Orchestermanager Michael Traub am Montag in Frankfurt/Main. Damit wolle man schneller auf neue Möglichkeiten hinsichtlich der Besetzungsstärke und des Platzangebots für Konzertbesucher reagieren. „Unser oberstes Ziel ist es, unserem Publikum möglichst bald wieder in gewohnter Weise musikalisch zu begegnen und unsere Leidenschaft für Musik zu teilen“, betonte Traub.

PK hr-Sinfonieorchester

Mit Beginn der Saison übernimmt Alain Altinoglu (45) den Posten des Chefdirigenten. Der Franzose stellt sich dem Publikum mit dem Festkonzert „40 Jahre Alte Oper“ und dem ersten hr-Sinfoniekonzert vor. Insgesamt wird er sechs Konzertprogramme leiten. Als Gastdirigenten erwartet das Orchester unter anderem Ariane Matiakh, Marin Alsop, Karina Canellakis, Krzysztof Urbanski und Juraj Valcuha. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Chefdirigenten und heutigen „Conductor Laureate“ Paavo Järvi.

Als „Artist in Residence“ wird der isländische Pianist Vikingur Òlafsson vier Konzertprojekte bestreiten. Weitere international renommierte Solisten erwartet das hr-Sinfonieorchester mit Künstlern wie Steven Isserlis, Pekka Kuusisto und Baiba Skride.

Der neue Chefdirigent wird Nachfolger von Andrés Orozco-Estrada, der in gleicher Position zu den Wiener Symphonikern wechselt. 2019 leitete er das hr-Sinfonieorchester beim Open Air am Frankfurter Mainufer mit rund 20.000 Zuhörern. Altinoglu ist seit 2016 Directeur Musical Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel. Sein dortiger Vertrag wurde ebenfalls am Donnerstag bis 2025 verlängert.

