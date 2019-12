CRESCENDO: Alles fing 1919 mit einem klei­nen Lied an…

Gün­ter Hänssler: Auf Adlers Flü­geln getra­gen von Anni von Vie­bahn, ein geist­li­ches Gedicht, das mein Groß­va­ter, Fried­rich Hänssler, ver­ton­te, das aber kei­ner dru­cken woll­te. So grün­de­te er in Stutt­gart einen Ver­lag.

Gründete 1919 in Stuttgart einen Verlag: Friedrich Hänssler,

der Großvater von Günter Hänssler

Neben eige­nen Kom­po­si­tio­nen ver­öf­fent­lich­te er Kir­chen­lie­der und Wer­ke jüdi­scher Kom­po­nis­ten wie Felix Men­dels­sohn Bar­thol­dy. Nach öffent­li­chen Dif­fa­mie­run­gen wur­de der Ver­lag 1941 ver­bo­ten.

Lebte für das Evangelium: Friedrich Hänssler, der Vater von Günter Hänssler

CRESCENDO: Nur kurz nach dem Ende des Zwei­ten Welt­kriegs erhielt Ihr Groß­va­ter 1945 von den Alli­ier­ten die Lizenz zur Wie­der­auf­nah­me sei­ner Arbeit.

Gün­ter Hänssler: Ja, ab 1950 ist mein Vater lang­sam ein­ge­stie­gen. Als jun­ger Mann wäre er fast an Tuber­ku­lo­se gestor­ben. Bei mei­nem Groß­va­ter war das eine ganz klei­ne Ver­an­stal­tung mit zwei, drei Mit­ar­bei­tern. Bei mei­nem Vater hat sich der Ver­lag sprung­haft ent­wi­ckelt…

CRESCENDO: …mit Chor- und Gesang­bü­chern. Es heißt, der ers­te Band der Lie­der­buch-Rei­he „Jesu Name“ wur­de mehr als eine Mil­li­on Mal gedruckt.

Gün­ter Hänssler: Die Lie­der­bü­cher und Hel­muth Ril­ling haben sehr zu dem Erfolg und, wenn Sie so wol­len, zu der Mar­ke bei­getra­gen. Ril­ling war eines Tages in den 1950er-Jah­ren in den Laden gekom­men auf der Suche nach Noten für sei­nen damals klei­nen Gächin­ger Chor. Groß­zü­gig hat ihm mein Vater einen Satz Noten geschenkt. Dar­aus wur­de eine Freund­schaft. Mein Vater grün­de­te 1975 mit Lau­da­te ein Plat­ten­la­bel für vor­ran­gig sakra­le klas­si­sche Musik, aus dem spä­ter hänssler CLASSIC her­vor­ging. 1976 mach­te Ril­ling für ihn die ers­te Plat­ten-Box mit geist­li­cher Musik der Bach-Fami­lie, die sich erstaun­lich gut ver­kauf­te. Spä­ter kamen die Kan­ta­ten dazu.

Günter Hänssler und MDR-Hörfunk-Produzent Steffen Lieberwirth

übergaben 2007 Sir Colin Davis, den Ehrendirigenten der Sächsischen

Staatskapelle Dresden „Edition Staatskapelle Dresden. Vol. 10“.

CRESCENDO: Sie waren damals 15 Jah­re alt. Lust aufs Ver­lags­ge­schäft?

Gün­ter Hänssler: Damals auf kei­nen Fall, obwohl zu Hau­se inter­es­san­te Men­schen ein- und aus­gin­gen. Vom Minis­ter­prä­si­den­ten Baden-Würt­tem­bergs Hans Fil­bin­ger, des­sen Sicher­heits­leu­te vor dem Haus Wache scho­ben, bis hin zu Charles Col­son, dem ehe­ma­li­gen Bera­ter von Nixon.

CRESCENDO: Der eine stürz­te Ende der 1970er-Jah­re über sei­ne NS-Ver­gan­gen­heit, der ande­re über die Water­ga­te-Affä­re.

Gün­ter Hänssler: Mei­ne Eltern und Groß­el­tern haben den Natio­nal­so­zia­lis­mus radi­kal abge­lehnt. Das hat­ten sie auch mir ver­mit­telt. Dass die Alli­ier­ten zum Auf­bau eines funk­tio­nie­ren­den Staats­we­sens im Nach­kriegs­deutsch­land auf Leu­te zurück­ge­grif­fen haben, die intel­li­gent waren und Ver­wal­tungs­er­fah­rung hat­ten, war mir damals noch nicht bewusst. Col­son kam für eini­ge Jah­re in den Knast und fand dort zum Glau­ben. Er lud 1979 mei­nen Vater zu einem „Natio­nal Pray­er Bre­ak­fast“ in Washing­ton ein, einem Gebets­früh­stück für Poli­ti­ker, das dann im baden-würt­tem­ber­gi­schen Land­tag, 1981 auch im Bun­des­tag eta­bliert wur­de mit Phil­ipp Jen­nin­ger und Hans-Jochen Vogel.

CRESCENDO: Soviel ich weiß, sind auch Gre­gor Gysi, Gün­ther Beck­stein und Otto Schi­ly zum Früh­stü­cken und Beten nach Ame­ri­ka gereist. Schi­ly war zu Gast beim Jus­tiz­mi­nis­ter John Ash­croft aus der Admi­nis­tra­ti­on Bushs.

Gün­ter Hänssler: Ja, erstaun­lich. Poli­ti­ker mit unter­schied­li­chen poli­ti­schen Sicht­wei­sen füh­len sich in gemein­sa­men christ­li­chen Wer­ten ver­bun­den.

CRESCENDO: Zur Ein­wei­hung des neu­en Hänssler-Ver­lags­hau­ses in Holz­ger­lin­gen 2000 kam Avi Pri­mor, der lang­jäh­ri­ge Bot­schaf­ter Isra­els in Deutsch­land.

Gün­ter Hänssler: Ein sehr guter Freund mei­nes Vaters. Mein Vater hat­te vie­le Bücher zum The­ma Isra­el her­aus­ge­bracht, zum Teil im Auf­trag des israe­li­schen Außen­mi­nis­te­ri­ums.

CRESCENDO: Zu die­sem Zeit­punkt waren auch Sie längst Teil des Fami­li­en­un­ter­neh­mens. Was hat­te Sie zum Umden­ken gebracht?

Gün­ter Hänssler: Auf­ge­wach­sen bin ich mit Bach, aber in der Puber­tät woll­te ich Led Zep­pe­lin hören. Immer wenn ein Fest gefei­ert wur­de, bin ich auf­ge­tre­ten. Heu­te sin­ge ich im Gos­pel-Chor mei­ner Kir­che. Außer­dem stu­dier­te ich Betriebs­wirt­schafts­leh­re, dazu eini­ge Semes­ter Phi­lo­so­phie. Ich sah, dass mein Vater – ein exzel­len­ter Pia­nist und Musik­wis­sen­schaft­ler – viel von Musik ver­stand, aber sich mit dem Ver­trieb schwer­tat. Also bin ich noch als Stu­dent mit dem Täsch­le her­um­ge­zo­gen und habe ers­te Ver­triebs­struk­tu­ren auf­ge­baut. Das wur­de beson­ders wich­tig, als mein Vater in die Bach-Pro­jek­te ein­stieg, den „teu­ers­ten Wald­spa­zier­gang sei­nes Lebens“, wie er sagt.

Nahm 1976 für Friedrich Hänssler die erste Plattenbox mit

geistlicher Musik der Bach-Familie auf: Helmuth Rilling

Beim Spa­zier­gang hat­ten mein Vater und Hel­muth Ril­ling aus­ge­macht, bis 1985 die Auf­nah­men von Bachs Kan­ta­ten­werk fer­tig­zu­stel­len – über 200 Kan­ta­ten auf 100 Lang­spiel­plat­ten. Was auch geschah und wofür sie mit dem „Grand Prix du Dis­que“ geehrt wur­den. 1989 schaff­ten wir es, mit Ril­ling einen Exklu­siv­ver­trag abzu­schlie­ßen. Unser ers­tes Pro­jekt auf die­ser Basis war die Messa per Ros­si­ni, an der Ver­di und zwölf wei­te­re Kom­po­nis­ten mit­ge­wirkt haben. Die hat sich ver­kauft wie ver­rückt. 35.000 Stück! Traum­zah­len.

CRESCENDO: Einen wei­te­ren Rekord fei­er­ten Sie mit der „Edi­ti­on Bach­aka­de­mie“, das erhal­te­ne Werk Johann Sebas­ti­an Bachs auf 172 CDs mit Hel­muth Ril­ling. Dann aber kam der Zusam­men­bruch.

Gün­ter Hänssler: Der neue Fir­men­sitz in Holz­ger­lin­gen wur­de teu­rer als geplant. Die moder­ne, com­pu­ter­ge­steu­er­te Kom­mis­sio­nie­rungs­an­la­ge funk­tio­nier­te nicht wie gewünscht. Zudem ging in den USA ein gro­ßer Musik­kun­de in die Insol­venz. 2002 wur­de der Ver­lag von der Stif­tung Christ­li­che Medi­en (SCM) über­nom­men. Für mich und mei­nen Vater war das sehr schwie­rig.

CRESCENDO: Auch Sie waren betrof­fen.

Gün­ter Hänssler: Das war ein Schnitt in mei­nem Leben. Vor­her hat­te ich zwei Sekre­tä­rin­nen und eine Assis­ten­tin. Von heu­te auf mor­gen muss­te ich die Pake­te wie­der sel­ber auf die Post tra­gen. Da waren nicht weni­ge Ver­let­zun­gen dabei. Wenn man sich nicht dau­er­haft frei davon macht, raubt man sich Lebens­qua­li­tät. Wie heißt es so schön: Wer kei­ne Täler sah, schätzt der die Höhe?

CRESCENDO: 2003 grün­de­ten Sie in Neu­hau­sen die Pro­fil Medi­en GmbH.

Gün­ter Hänssler: Das war leicht und schwer zugleich. Ein ehe­ma­li­ger Geschäfts­part­ner, lan­ge Chef im eins­ti­gen Ber­tels­mann Club und nun in einem klei­nen Ver­lag, sprach mich an. Der Ver­lag schrieb Ver­lus­te, hat­te aber einen inter­es­san­ten Kata­log. Das Label war also zu groß, um es ster­ben zu las­sen, und zu klein, um pro­fi­ta­bel zu sein. Da bin ich ein­ge­stie­gen mit mei­nen Kon­tak­ten zu Künst­lern, Ver­trie­ben und der Pres­se. Es war ein sehr gro­ßes, per­sön­li­ches Risi­ko, die ers­ten zehn Jah­re waren sehr anstren­gend.

Günter Hänssler: „ Ich suche die magischen Momente

der klassischen Musik. “

CRESCENDO: Ange­trie­ben hat­te Ihren Vater immer der Wunsch, „dass das Evan­ge­li­um von Jesus Chris­tus gele­sen, gese­hen, gehört, gesun­gen, gemailt und gechat­tet wird“. Was war es bei Ihnen?

Gün­ter Hänssler: In sei­nem christ­li­chen Ver­lag konn­te er sei­nen Glau­ben zum Beruf machen. Mit Pro­fil woll­te ich ein Klas­sik-Label eta­blie­ren. Ich wuss­te: Nur ein Label mit ein­deu­ti­gem Wie­der­erken­nungs­ef­fekt hat eine Chan­ce auf dem CD-Markt. Ein freund­li­cher Mensch von der Pres­se sag­te über mich, ich sei der Stern­stun­den­samm­ler. Ich suche die „magi­schen Momen­te“ der klas­si­schen Musik, unver­ges­se­ne Kon­zert­er­leb­nis­se. Es sind oft Live-Mit­schnit­te. Da ist noch mehr Adre­na­lin drin. Viel Zeit ver­brin­ge ich in den Archi­ven der Rund­funk­an­stal­ten, bei­ße mich durch die Bestän­de oder set­ze mei­ne „Trüf­fel­su­cher“ an, ehe­ma­li­ge Mit­ar­bei­ter von ARD-Anstal­ten oder von Plat­ten­fir­men.

So brach­te ich eine Gün­ter-Wand-Edi­ti­on her­aus, ent­deck­te ein Quar­tett von Swja­to­slaw Rich­ters Vater, der kom­po­nier­te und vom rus­si­schen Geheim­dienst erschos­sen wur­de, gebe Edi­tio­nen der Staats­ka­pel­le Dres­den und der Sem­per­oper her­aus, u. a. mit Chris­ti­an Thie­le­mann, Ber­nard Hai­tink, Sir Colin Davis. Trotz berühm­ter Namen fra­ge ich mich bei jeder Auf­nah­me: Ist Sub­stanz da?

CRESCENDO: 22 CDs allein umfasst Ihre aktu­el­le Tschai­kow­sky-Edi­ti­on, mit rus­si­schen Auf­nah­men der 1930er- bis 1950er-Jah­re aus dem Bol­schoi-Thea­ter. Half da auch die poli­ti­sche Situa­ti­on, der Fall des Eiser­nen Vor­hangs?

Gün­ter Hänssler: Weni­ger. Es ist haupt­säch­lich das gute Netz­werk, das man sich in all den Jah­ren auf­ge­baut hat.

Auch für die Dino Lipat­ti Collec­tion. Die wur­de ein Hit, das hät­te ich ihr so nicht zuge­traut. EMI hat­te schließ­lich vor Jah­ren eini­ges ver­öf­fent­licht.

CRESCENDO: Über Zah­len wird in der Bran­che so ungern gespro­chen. Was ist ein Hit?

Gün­ter Hänssler: Für die Kol­le­gen kann ich das nicht sagen, aber wenn Sie nicht min­des­tens 1000 CDs abset­zen, dann soll­ten Sie erst gar nicht anfan­gen. Bis etwa 4000 CDs ver­kauft man oft. Fünf­stel­li­ge Zah­len sind Son­der­phä­no­me­ne. Heu­te ganz wich­tig: das Strea­ming- und Down­load-Geschäft. Musik wird immer kon­su­miert wer­den. Der eine braucht den Raum, Bruck­ner in exzel­len­ter Klang­qua­li­tät. Dem ande­ren reicht die Opern­arie mal schnell vom Smart­pho­ne aus über Spo­ti­fy.

Günter Hänssler und MDR-Hörfunk-Produzent Steffen Lieberwirth stellten 2011

mit der Intendantin der Semperoper Ulrike Hessler Vol 2 der „Semperoper-Edition“

vor, auf der auch der Rundfunk-Mitschnitt der Fidelio-Festaufführung

zur Einweihung des Hauses 1948 zu hören ist.

CRESCENDO: Wis­sen Sie nun, was sich ver­kauft?

Gün­ter Hänssler: Man lernt es abzu­schät­zen, kann aber auch dane­ben­lie­gen. Es macht kei­nen Sinn, dass man ein „spe­cial inte­rest pro­duct“ im knie­ho­hen Sta­pel bei Duss­mann oder Beck plat­ziert. Wenn wir mit der Staats­ka­pel­le Die chi­ne­si­sche Flö­te von Ernst Toch machen, dann weiß ich, dass das kein Ren­ner wird. Mit Thie­le­mann und Bruck­ners Ach­ter Sin­fo­nie gleicht sich das wie­der aus.

Christian Thielemann mit seiner Aufnahme am Pult

der Sächsischen Staatskapelle Dresden

CRESCENDO: Ist es dann Thie­le­mann, der zieht?

Gün­ter Hänssler: Chris­ti­an Thie­le­mann ist ein tol­ler Musi­ker. Ich füh­le mich im höchs­ten Maße geehrt, mit ihm ver­öf­fent­li­chen zu dür­fen. Aber auch er ver­kauft Strauss, Wag­ner, Bruck­ner bes­ser als ein Pfitz­ner Kla­vier­kon­zert. Was hilft: Thie­le­mann ist in Dres­den, in Salz­burg bei den Oster­fest­spie­len und in Bay­reuth. Das ergibt Syn­er­gi­en für die Öffent­lich­keits­ar­beit.



CRESCENDO: Ihre Bruck­ner 18-CD-Box kam in Japan in die Charts. War­um aus­ge­rech­net dort?

Gün­ter Hänssler: Es bleibt eine Kunst, die Men­ta­li­tät eines Musik­hö­rers rich­tig ein­zu­schät­zen. In Japan beson­ders. Beim Ver­trieb muss man den Benimm-Codex sehr genau ken­nen. Japa­ner lie­ben Mah­ler und Bruck­ner. Mit dem Vokal­werk Bachs waren wir in Japan nicht so erfolg­reich wie in Korea, wo es 20 Mil­lio­nen Chris­ten und eine gro­ße Chor­tra­di­ti­on gibt.

Verstarb am 7. Mai 2019 im Alter von 92 Jahren: Friedrich Hänssler

CRESCENDO: Im Sep­tem­ber 2015 tra­fen Sie eine gro­ße Ent­schei­dung.

Gün­ter Hänssler: Um es genau zu sagen: am 30. August 2015 um 24 Uhr. Ich habe das Label hänssler CLASSIC zurück­er­wor­ben bzw. die Rech­te, Mar­ke, Bestän­de und Pflich­ten. Bei­de Labels behal­ten ihre Pro­gramm­phi­lo­so­phie. Mein 91-jäh­ri­ger Vater war sehr glück­lich.

Günter Hänssler und seine Auszeichnungen. 2018 kam noch

ein OPUS KLASSIK dazu: Legends-Edition mit dem Klavierwerk

Vsevolod Zaderatskys wurde als Editorische Leistung

des Jahres ausgezeichnet.

CRESCENDO: Bilanz von 30 Jah­ren im Musik­ge­schäft: 17 ECHOS, 13 Gram­my-Nomi­nie­run­gen und mehr als 800 CDs.

Gün­ter Hänssler: Noch ist das Jahr 2018 nicht zu Ende, und wir hat­ten bereits 98 Ver­öf­fent­li­chun­gen! Ich freue mich auf die Bach-Auf­nah­men mit den vom Spi­ri­tus Rec­tor Kuss­maul gepräg­ten his­to­risch infor­mier­ten Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern, den Ber­li­ner Barock­so­lis­ten sowie Frank Peter Zim­mer­mann. Auf die nächs­ten Ver­öf­fent­li­chun­gen mit der Staats­ka­pel­le Dres­den und Wer­ken von Strauss und Bruck­ner unter Chris­ti­an Thie­le­mann, auf die Chor­al­mo­tet­ten der Bach-Fami­lie mit Frie­der Ber­ni­us und hof­fe, dass das Pro­jekt mit Hän­dels Con­cer­ti gros­si op. 3 mit den Ber­li­ner Barock Solis­ten unter Rein­hard Goe­bel klappt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.haensslerprofil.de