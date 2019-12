Rolando Villazón: »Mozart ist für mich

der wichtigste Komponist.«

Mozart sei für ihn „der wich­tigs­te Kom­po­nist“, betont Rolan­do Vil­la­zón. Er gehö­re nicht nur zu „den wich­tigs­ten und viel­sei­tigs­ten Kom­po­nis­ten der Geschich­te“, son­dern sei auch „der belieb­tes­te Kom­po­nist aller Zei­ten“. So kön­ne es auf jeden Fall ein Fes­ti­val mit „nur“ Mozart geben. „Mozart pur“ bescher­te Vil­la­zón im ers­ten Jahr sei­ner Inten­danz der Salz­bur­ger Mozart­wo­che einen enor­men Erfolg beim Publi­kum. Auch 2020 wid­met er sich in sei­nem Pro­gramm aus­schließ­lich den Kom­po­si­tio­nen Mozarts. „Uner­schöpf­lich“, nennt er des­sen Werk und ist mit Blick auf sei­ne Inten­danz über­zeugt: „Uns wird garan­tiert nicht lang­wei­lig in den nächs­ten vier Jah­ren.“

Die vier Solis­ten, der Kla­ri­net­tist Andre­as Otten­sa­mer, der Hor­nist Radek Baborák, der Flö­tist

Emma­nu­el Pahud und der Obo­ist François Leleux, nähern sich vier Freund­schaf­ten Mozarts.

(Fotos: © Kat­ja Ruge / Dec­ca, © Radek Baborák, © Josef Fischnal­ler, © Uwe Arens)



Einen Schwer­punkt legt Vil­la­zón in sei­ner zwei­ten Spiel­zeit auf jene Kom­po­si­tio­nen, die Mozart für Blech- und Holz­blä­ser schrieb. Die vier Solis­ten, der Kla­ri­net­tist Andre­as Otten­sa­mer, der Hor­nist Radek Baborák, der Flö­tist Emma­nu­el Pahud und der Obo­ist François Leleux, nähern sich damit auch vier Freund­schaf­ten Mozarts an. „Musik funk­tio­niert nur gemein­sam“, sagt Vil­la­zón und erzählt, wie er durch die Musik eini­ge sehr enge Freund­schaf­ten geschlos­sen habe: „Dani­el Baren­bo­im zum Bei­spiel ist einer mei­ner engs­ten Freun­de.“

Begin­nen einen neu­en Zyklus mit Mozarts letz­ten Sin­fo­ni­en:

Dani­el Baren­bo­im und die Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker

(Foto: © Hol­ger Kett­ner)

Als Diri­gent und Solist der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker beginnt Baren­bo­im einen neu­en Zyklus mit Mozarts letz­ten zehn Sin­fo­ni­en und sei­nen letz­ten acht Kla­vier­kon­zer­ten, der sich über die nächs­ten vier Jah­re erstreckt. Mit dem eben­falls aus Salz­burg stam­men­den Hor­nis­ten Joseph Leut­geb, der sich in Wien als Käse­händ­ler nie­der­ge­las­sen hat­te, trieb Mozart sei­ne mit­un­ter der­ben Spä­ße. Leut­geb, der wesent­lich älter war als Mozart, ließ es sich gefal­len und dien­te bereit­wil­lig als Hof­narr. So fin­det sich im Auto­graf des Horn­kon­zerts Es-Dur KV 417, das Baborák mit der Came­ra­ta Salz­burg zur Auf­füh­rung bringt, der Ver­merk: „Wolf­gang Ama­dé Mozart hat sich über den Leut­geb, Esel Ochs und Narr erbarmt in Wien am 27. May 1783“.

Pùn­ki­ti­ti­ti lau­tet der Titel des Mozart-Stücks, das der Künst­ler Doug Fitch

für das Salz­bur­ger Mario­net­ten­thea­ter ent­wirft.

Vil­la­zón liebt nach eige­nen Wor­ten Mozarts Humor. „Es gibt weni­ge Men­schen, mit denen ich so ger­ne lache, wie mit ihm“, bekennt er. „Sei­ne Brie­fe sind für mich ein nicht enden wol­len­der Quell an Freu­de.“ In die­sen Brie­fen ver­wen­de­te Mozart immer wie­der neue Varia­tio­nen sei­nes Fami­li­en­na­mens. Er hat­te Spaß dar­an, mit Namen zu spie­len. So erzähl­te er 1787 in einem Brief, wie er und sei­ne Beglei­ter sich auf der Rei­se nach Prag Namen erfun­den hät­ten. Sei­ne Frau Con­stan­ze war „Schab­la­P­um­fa“. Sein Logen­bru­der Anton Stad­ler bekam den Namen „Nàt­schib­init­schi­bi“. Er selbst nann­te sich „Pùn­ki­ti­ti­ti“. Der Künst­ler Doug Fitch greift die­sen Namen auf und setzt ihn als Titel über ein Mozart-Stück, das er für das Salz­bur­ger Mario­net­ten­thea­ter ent­wirft.

Möch­te ver­schie­de­ne Per­spek­ti­ven auf Mozart ermög­li­chen: Rolan­do Vil­la­zón als Regis­seur

(Foto: © Wolf­gang Lien­ba­cher)

Ange­regt von Diver­ti­men­ti, die Mozart aus­schließ­lich für Blas­in­stru­men­te schrieb, sind auch die sie­ben Dra­mo­let­te, die am Salz­bur­ger Lan­des­thea­ter zur Urauf­füh­rung kom­men. Es gehe dar­um, „ver­schie­de­ne Per­spek­ti­ven auf Mozart“ zu öff­nen, erläu­tert Vil­la­zón das Pro­jekt. So habe man „sie­ben wich­ti­gen Autoren aus ver­schie­de­nen Tei­len der Welt“ die Mög­lich­keit gege­ben, sich von Mozart inspi­rie­ren zu las­sen. Her­aus­ge­kom­men sei­en „extrem unter­schied­li­che Stü­cke, bei denen die Musik eine sehr wich­ti­ge, aber indi­rek­te Rol­le spielt“. Vil­la­zón setzt sie unter dem Titel Mozart Moves! mit dem Cho­reo­gra­fen Regi­nal­do Oli­vei­ra in Sze­ne.

Regu­la Müh­le­mann zählt zu den Mit­wir­ken­den an der kon­zer­tan­ten

Auf­füh­rung von Mozarts Le noz­ze di Figa­ro.

(Foto: © Gui­do Wer­ner)

Und als Regis­seur besorgt Vil­la­zón auch die sze­ni­sche Ein­rich­tung der kon­zer­tan­ten Auf­füh­rung von Mozarts Le noz­ze di Figa­ro, einer Ope­ra buf­fa, die auf einem Revo­lu­ti­ons­dra­ma basiert. Zu den Aus­füh­ren­den gehö­ren u.a. Flo­ri­an Boesch, Chris­tia­ne Karg und Regu­la Müh­le­mann sowie Sir András Schiff und sei­ne Cap­pel­la Andrea Bar­ca.

Hat bei der Mozart­wo­che eine lan­ge Geschich­te: Sir András Schiff und sei­ne Cap­pel­la Andrea Bar­ca

„Sir András ist für mich einer der geni­als­ten Mozart-Inter­pre­ten über­haupt“, schwärmt Vil­la­zón, und er ver­weist auf des­sen zahl­rei­che Auf­trit­te bei der Mozart­wo­che. Die kom­plet­ten Kla­vier­so­na­ten und Kla­vier­kon­zer­te habe Sir András zyklisch auf­ge­führt, und seit 1999 kom­me er jedes Jahr mit sei­ner Bar­ca nach Salz­burg. Als sei­ne Inten­dan­ten­tä­tig­keit begon­nen habe, erläu­tert Vil­la­zón, „war es mein Wunsch, einen neu­en Zyklus mit ihm zu begin­nen. Der Da Pon­te-Zyklus war sein gro­ßer Wunsch und pass­te für mich per­fekt in die­ser semi-kon­zer­tan­ten Ver­si­on.“ Die Auf­füh­rung des Zyklus sol­le chro­no­lo­gisch in den nächs­ten drei Jah­ren erfol­gen und daher mit Figa­ro und ein­set­zen.

Wir­ken mit an der Auf­füh­rung von Mozarts Mes­si­as-Bear­bei­tung:

Marc Min­kow­ski und Les Musi­ci­ens du Lou­vre

(Foto: © Benjamin_Chelly)

Ein her­aus­ra­gen­des Ereig­nis im Pro­gramm der Mozart­wo­che ist die Wie­der­kehr von Robert Wil­son. Im Haus für Mozart insze­niert er mit einem Solis­ten­en­sem­ble, dem Phil­har­mo­nia Chor Wien sowie Marc Min­kow­ski und Les Musi­ci­ens du Lou­vre Mes­si­as, eines der vier Hän­del-Ora­to­ri­en, die Mozart im Auf­trag sei­nes Freun­des Baron van Swie­ten über­ar­bei­tet hat. Wil­son ist bekannt für außer­ge­wöhn­li­che Insze­nie­run­gen, und Vil­la­zón über­treibt sicher nicht, wenn er sagt: „Ich erwar­te Magie.“ Auf einen „ganz beson­de­ren, spi­ri­tu­el­len Abend“ kön­ne das Publi­kum sich freu­en.

Ver­spricht einen beson­de­ren, spi­ri­tu­el­len Abend: Robert Wil­son

(Foto: © Hsu Ping)

In der Tat wur­de Wil­son als „Thea­ter­ma­gi­er“ bekannt. Inspi­riert von dem Tän­zer Mer­ce Cun­ning­ham und sei­ner eige­nen Thea­ter­ar­beit mit gehör­lo­sen Kin­dern sowie der Beschäf­ti­gung mit Far­ben, For­men und Licht, fand er in sei­nen Insze­nie­run­gen zu einer Sinn­lich­keit der Dar­stel­lung, die den Zuschau­er in sei­ner gan­zen Kör­per­lich­keit erfasst. Der Kör­per sehe und füh­le, ist Wil­son über­zeugt. „Über­glück­lich“ sei er gewe­sen, berich­tet Vil­la­zón, als Wil­son und Min­kow­ski zusag­ten. Auf Mes­si­as sei die Wahl gefal­len, weil Mozart beson­ders die Blä­ser­stim­men neu bear­bei­tet hat, des­halb pas­se das Stück so gut zum Blä­ser­schwer­punkt. Für Wil­son ist Mes­si­as „ein groß­ar­ti­ges Werk“, weil es, wie alle gro­ßen Wer­ke von der Hoff­nung spre­che: „Es geht immer um die Hoff­nung, an der wir uns auf­rich­ten.“

Bestrei­tet das Eröff­nungs­kon­zert: das Mozar­te­u­mor­ches­ter Salz­burg

(Foto: © Nan­cy Horo­witz)

„Wenn man etwas macht, muss man es mit allen Mit­teln machen, oder man lässt es blei­ben“, for­mu­lier­te Vil­la­zón als Opern­sän­ger ein­mal sein Cre­do. Und es gilt eben­so für sei­ne Tätig­keit als Inten­dant. Das lässt er in jedem ein­zel­nen Pro­gramm­punkt spü­ren. Immer wie­der steht er auch selbst auf der Büh­ne, sei es als Mode­ra­tor im Eröff­nungs­kon­zert mit dem Mozar­te­u­mor­ches­ter Salz­burg unter Kris­ti­na Pos­ka oder als Gesprächs­part­ner von Otten­sa­mer, Mit­glie­dern der Came­ra­ta Salz­burg oder Ulrich Lei­sin­ger, dem Lei­ter der Wis­sen­schaft­li­chen Abtei­lung der Inter­na­tio­na­len Stif­tung Mozar­te­um.

Zum Abschluss der Mozart­wo­che diri­giert Dani­el Har­ding das Mah­ler Cham­ber Orches­tra.

(Foto: © Moli­na Visu­als)

Zu Mozarts Geburts­tag am 27. Janu­ar, den die Mozart­wo­che tra­di­tio­nell umrankt, begibt sich Vil­la­zón mit Maria­chis auf den Platz vor Mozarts Geburts­haus, den Mozart­platz und den Platz vor Mozarts Wohn­haus, um eine Sere­na­ta Mexi­ca­na zu sin­gen. Er wünscht sich die Mozart­wo­che als Fes­ti­val, „zu dem jeder Mozart-Ken­ner und ‑Lieb­ha­ber ger­ne kommt, weil er bei uns die bes­ten Künst­ler und größ­ten Mozart-Inter­pre­ten erle­ben kann“. Und als ein Fes­ti­val, „an dem die gan­ze Stadt teil­ha­ben kann, bei dem jeder, der neu­gie­rig ist, etwas fin­det“. Auf allen Büh­nen der Stadt sol­le die Mozart­wo­che prä­sent sein, und alle sei­en ein­ge­la­den, „Mozart in all sei­nen Facet­ten – ernst, trau­rig, ludisch, lus­tig – zu erle­ben“. Zum Abschluss diri­giert Dani­el Har­ding das Mah­ler Cham­ber Orches­tra in einer Gala, die auch schon das The­ma des Jah­res 2021 anklin­gen lässt.

