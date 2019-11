Die vene­zo­la­nisch-inter­na­tio­na­le Pia­nis­tin Gabrie­la Mon­te­ro (Foto oben: © Anders Bro­gaard) ist auf dem Weg vom Bar­ce­lo­na­er Flug­ha­fen nach Hau­se, als mein ver­ein­bar­ter Tele­fon­an­ruf sie erreicht. Sie parkt kur­zer­hand am Stra­ßen­rand.

CRESCENDO: Wir machen das so kurz und schmerz­los wie mög­lich, ver­spre­che ich.

Gabrie­la Mon­te­ro: Och, Inter­views sind eigent­lich meist recht schmerz­los. Nur wenn ich über spe­zi­fi­sche poli­ti­sche Aspek­te befragt wer­de, kann es manch­mal etwas schmerz­lich wer­den.

Weil die Situa­ti­on – vor allem in Ihrem Hei­mat­land – quä­lend ist?

Ja, lei­der. Wir den­ken oft über Poli­tik nach, als wäre es etwas, was uns nichts angeht und mit unse­rer glo­ba­len Gesell­schaft gar nichts zu tun hat. Tat­sa­che ist, dass Poli­tik in alle Aspek­te unse­res Seins hin­ein­spielt. Sie bestimmt, wie die Welt zusam­men­ge­fügt ist. Und die Situa-

tion ist schmerz­lich. Aber wir kön­nen auch nur über Musik reden. Das soll mir auch recht sein.

Das wird gar nicht so leicht – Ihre Kom­po­si­tio­nen sind per­sön­lich-poli­ti­sche Bekennt­nis­se. Kom­men wir doch gleich zu Ihrem Latin Con­cer­to. Es ist gera­de mit dem Ravel-Kon­zert her­aus­ge­kom­men und ist Ihr ers­tes Kla­vier­kon­zert, will man Ihr Opus 1, ExPa­tria, als etwas wie eine Rhaps­odie für Kla­vier und Orches­ter betrach­ten.

Ich wür­de ExPa­tria als Ton­dich­tung bezeich­nen … Ein gänz­lich poli­ti­sches State­ment in musi­ka­li­scher Form. Als ich über Jah­re kon­zer­tie­rend um die Welt reis­te, so vie­le ver­schie­de­ne Zuhö­rer ken­nen­lern­te und gleich­zei­tig bemerk­te, wie viel Unwis­sen über Vene­zue­la exis­tiert, wur­de mir bewusst, dass ich einen Weg fin­den muss, um zu kom­mu­ni­zie­ren, was in Vene­zue­la wirk­lich vor sich geht. Mit dem emo­tio­na­len Medi­um Musik konn­te ich die intel­lek­tu­el­le Dis­kus­si­on über Poli­tik umge­hen und direkt von dem mensch­li­chen Aspekt und Leid spre­chen.

„ Wenn ich komponiere, dann immer, weil ich eine Geschichte erzählen möchte: Wer bin ich – als Frau, als Musikerin, als Venezolanerin.“

Wenn Sie kom­po­nie­ren, was über­wiegt? Die Kom­po­nis­tin, die eine Aus­sa­ge tref­fen will? Oder die Pia­nis­tin, die das kom­po­niert, was sie spä­ter ger­ne selbst auf der Büh­ne spielt?

In ers­ter Linie sehe ich mich als Inter­pre­tin, weil ich Kom­mu­ni­ka­to­rin bin. Und kom­mu­ni­ziert habe ich schon immer über mei­ne vie­len Impro­vi­sa­tio­nen, aber auch über mein Spiel von Reper­toire­stü­cken. Wenn ich kom­po­nie­re, dann immer, weil ich eine Geschich­te erzäh­len möch­te: Wer bin ich – als Frau, als Musi­ke­rin, als Vene­zo­la­ne­rin –, und was den­ke ich über die aktu­el­len Ereig­nis­se, die sich so sehr auf mein Leben und mein Land aus­wir­ken? Es geht mir dann also nicht so sehr um den Aspekt der Dar­bie­tung, son­dern eher dar­um, Bot­schaf­te­rin zu sein und ein Doku­ment zu hin­ter­las­sen. Dar­über, was die Vene­zo­la­ner schon alles haben durch­ma­chen und durch­lei­den müs­sen. Könn­te ich Wor­te benut­zen, die genau­so wirk­sam sind, ich wür­de Wor­te wäh­len. Aber Musik ist so wir­kungs­voll in der Kom­mu­ni­ka­ti­on, weil sie direkt zum Her­zen geht.

„ Es gibt zuhauf Schatten, die unsere Entwicklung und

unser Wohlergehen gefährden.“

So weit ExPa­tria. Was ich hin­ge­gen mit dem Latin Con­cer­to kom­mu­ni­zie­ren will, ist das: Ja, Süd­ame­ri­ka ist ein Kon­ti­nent, der bekannt ist für sei­ne Rhyth­men, sei­ne Bunt­heit, sei­nen Geist. Für sei­nen Humor, die Sinn­lich­keit sei­ner Län­der und Leu­te. Auch für eine Ein­stel­lung, die es irgend­wie immer schafft, allen Schwie­rig­kei­ten und Extre­men zu trot­zen. Das Kon­zert ist eine Refle­xi­on über die Tat­sa­che, dass das zwar alles irgend­wie zutrifft, aber dass Land und Kon­ti­nent noch so viel mehr sind. Ins­be­son­de­re auch, dass es da eine ganz beacht­li­che dunk­le Sei­te gibt. Klar kann man davon die Rhyth­men und Melo­di­en, die Sprit­zig­keit und Leucht­kraft mit­neh­men. Aber es gibt zuhauf Schat­ten, die unse­re Ent­wick­lung und unser Wohl­erge­hen gefähr­den. Die­se Bot­schaf­ten über die dunk­le­ren Sei­ten unse­rer Natur sind mit ein­ge­bet­tet.

Gabriela Montero: „Mein Ziel ist es, unter die Oberfläche

zu kommen, um wirklich herauszufinden, was in diesen

Ländern los ist.“ (Foto: © Anders Brogaard)

Es gibt in der klas­si­schen Musik einen Topos des „latein­ame­ri­ka­ni­schen Klangs“ – bei dem süd­ame­ri­ka­ni­sche Leben­dig­keit schnell kippt und man meint, Spee­dy Gon­za­lez höchst­per­sön­lich wäre mit den Mara­cas davon­ge­lau­fen. Das pas­siert in Ihrem Kon­zert nicht – weil Sie auch die dunk­le­ren Sei­ten anspre­chen?

Ja, die Ten­denz zu einer Kari­ka­tur des Latein­ame­ri­ka­ni­schen gibt es lei­der. Die­se Idee, dass sich in Latein­ame­ri­ka alles um Spaß, Son­ne, Strand, Musik und Moji­tos dreht … So ist es nicht. Die Rea­li­tät ist weit­aus kom­ple­xer und grau­sa­mer als das, wor­über die Leu­te wirk­lich reden wol­len. Mein Ziel ist es, unter die Ober­flä­che zu kom­men, um wirk­lich her­aus­zu­fin­den, was in die­sen Län­dern los ist. Und natür­lich hat Musik ihre Gren­zen – sie kann sehr abs­trakt sein. Des­halb hal­te ich den Begleit­text zum Kon­zert für wich­tig. Man mag den Paja­ril­lo (ein typisch ven­zue­la­ni­scher Tanz, dem Joro­po ähn­lich) im drit­ten Satz hören und den­ken: „Oh, das ist wun­der­bar tanz­ba­re Musik.“ Aber das ist sie nicht wirk­lich. Es ist viel­mehr ein Ver­such, ein Por­trät mei­ner Kul­tur zu malen, mit allen Ecken und Kan­ten. Es ist wie ein vor­ge­hal­te­ner Spie­gel, durch den ein lan­ger Sprung geht. Man hört zwar den Mam­bo, aber man ahnt unter­schwel­lig die Belas­tun­gen … Und das sogar ziem­lich bru­tal.

„ Es geht mir darum, Fingerabdrücke zu hinterlassen:

Wie ich gelebt habe, was ich gesehen habe.“

Den­ken Sie schon an den Moment, in dem Ihr Kon­zert von jemand ande­rem auf­ge­führt wer­den wird?

Bis­her habe nur ich mei­ne Stü­cke gespielt. Aber es wird inter­es­sant wer­den, soll­te es dazu kom­men. Weil es doch irgend­wie wie bei einem eige­nen Kind ist: Man muss ler­nen los­zu­las­sen. Ich ver­mu­te, das wird am Anfang schwie­rig sein … Es ist ja auch ein biss­chen so, wie ich das Leben sehe: Ich erschaf­fe etwas, ich ent­wer­fe etwas – und dann gehe ich wei­ter. Ich suche kei­ne Unsterb­lich­keit, ich habe kein Inter­es­se dar­an, der Kom­po­nist mit dem größ­ten Port­fo­lio zu wer­den, ich habe kein Inter­es­se dar­an, der größ­te Name in irgend­et­was zu wer­den. Es geht mir dar­um, Fin­ger­ab­drü­cke zu hin­ter­las­sen: Wie ich gelebt habe, was ich gese­hen habe, was ich für wich­tig hal­te – und dar­über zu spre­chen. Gesprä­che anzu­sto­ßen, ja, zu pro­vo­zie­ren. Und dann blät­te­re ich um und mache wei­ter.

Sie woh­nen in Bar­ce­lo­na …

Na ja, eher mehr „über­all“. Aber mei­ne Gar­de­ro­be – zumin­dest ein Teil davon – ist in Bar­ce­lo­na, ja.

… und davor haben Sie in Kali­for­ni­en gelebt: Ist es wich­tig, dass es, wo immer Sie leben, groß­ar­ti­gen Wein gibt?

Um ehr­lich zu sein, habe ich dar­über nie wirk­lich nach­ge­dacht. Ich glau­be, es sagt mir eigent­lich mehr über Sie. Aber ich mag Was­ser – ich lebe auf jeden Fall ger­ne in der Nähe von Gewäs­sern. Und guten Flug­hä­fen. Und natür­lich guten Freun­den, das ist das Wich­tigs­te!

Mau­rice Ravel: „Kla­vier­kon­zert G‑Dur“,

Gabrie­la Mon­te­ro: Kla­vier­kon­zert Nr. 1 „Latin Con­cer­to“,

Gabrie­la Mon­te­ro (Orchid Clas­sics)

