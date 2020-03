BAYERISCHE STAATSOPER IN DER KRITIK

Trai­ler zu „7 Deaths of Maria Cal­las“ in der Münch­ner Staats­oper

Die Baye­ri­sche Staats­oper streamt nicht nur regel­mä­ßig ihre Auf­füh­run­gen, son­dern sie führt auch noch immer auf: ein­mal die Woche, ohne Publi­kum. Und für die­se Auf­füh­run­gen muss geprobt wer­den. Nun regt sich Pro­test – vor allen Din­gen im Orches­ter. „Pro­ben unter Zwang“ sei­en das, wird Inten­dant Niko­laus Bach­ler vor­ge­wor­fen. Der glaubt indes: Nur ein Thea­ter, das spielt, exis­tiert auch. Der aktu­el­le Pro­ben­plan sieht laut Deutsch­land­funk eine nor­ma­le und regu­lä­re Pro­be­wo­che vor. Vor allen Din­gen scheint es dar­um zu gehen, das Opern-Pro­jekt von Mari­na Abra­mo­vić „7 Deaths of Maria Cal­las“ über die Büh­ne zu brin­gen. Offi­zi­el­les Pre­mie­ren­da­tum ist der 11. April. Yoel Gamzou soll das Stück diri­gie­ren. Wenn Mar­kus Söder der Law-and-Order-Minis­ter­prä­si­dent ist, was ist dann Niko­laus Bach­ler? Der Wes­tern von Ges­tern?

CRESCENDO-NOTHILFE: 20.000 EURO AUSGEZAHLT

Wäh­rend Sie die­se Zei­len lesen, wer­den die Gel­der der CRE­SCEN­DO-Not­hil­fe für Musi­ke­rIn­nen in Not bereits aus­ge­zahlt. Dank Ihnen allen für Ihr Ver­trau­en, für Ihre Spen­den, aber auch für Ihren Mut, sich bei uns zu mel­den! Wir haben 690 Anträ­ge erhal­ten und Spen­den­gel­der in Höhe von 20.000 Euro, unter ande­rem in groß­zü­gi­gen Ein­zel­spen­den wie von der Sopra­nis­tin Chen Reiss, aber auch Klein­spen­den und 55-Euro-Not­hil­fe-Abos. Wir dan­ken allen Spen­dern ganz herz­lich.

Das Kura­to­ri­um aus CRESCENDO, art but fair e.V. (Johan­nes Maria Schatz/ Vor­sit­zen­der Deutsch­land), Deut­schem Musik­rat (Ste­fan Piendl/ Geschäfts­füh­rer), der GEMA (Johan­nes Ever­ding/ Direk­ti­on) und Mün­che­ner Kon­zert­ver­ein e.V. (Hel­mut Pau­li/stellv. Vor­sit­zen­der) hat ges­tern die Ver­teil­kri­te­ri­en beschlos­sen: Wir haben uns auf eine Sor­tie­rung nach Fami­li­en­si­tua­ti­on und Ein­kom­men geei­nigt. Somit kön­nen wir 40 Musi­ke­rIn­nen mit ein­ma­lig 500 Euro pünkt­lich zum Monats­wech­sel unter die Arme grei­fen.

Als wir die CRESCENDO Not­hil­fe vor zwei Wochen gegrün­det haben, waren wir noch allein und haben auch bewusst nur die Zeit über­brü­cken wol­len, wel­che die Poli­tik braucht, um eige­ne Not­hil­fe­sys­te­me zu ent­wi­ckeln. Heu­te beob­ach­ten wir, dass die Not offen­bar grö­ßer ist, als die Mög­lich­kei­ten der schnel­len Hil­fe. Des­halb bit­ten wir Sie, wei­ter zu spen­den. Da wir in den letz­ten Wochen eng mit dem Ver­ein art but fair zusam­men­ge­ar­bei­tet haben, emp­feh­len wir Ihnen, das Akti­ons­bünd­nis dar­stel­len­de Kunst zu för­dern, das eben­falls von art but fair unter­stützt wird. Die­ses Pro­gramm läuft noch eine wei­te­re Woche. Bit­te hel­fen Sie auch in der nächs­ten Zeit den Künst­lern, die auf Ihre Hil­fe ange­wie­sen sind. Für Künst­le­rIn­nen in Not unter­hält der Deut­sche Büh­nen­ver­ein eine regel­mä­ßig aktua­li­sier­te Lis­te mit För­der­ein­rich­tun­gen.

PremiumHören-Playlist der Woche:

Mit Beethoven – vom Schweren zur Freude und Kraft. Gratis bis 30. Mai

Weil vie­le Ver­an­stal­tun­gen im Beet­ho­ven­jahr aus­fal­len, bringt der Chef des Beet­ho­ven-Hau­ses, Mal­te Boecker, Beet­ho­ven zu Ihnen nach Hau­se.

Kos­ten­frei und unver­bind­lich. Wir wol­len Ihnen ein­fach eine Freu­de machen. Hier kön­nen Sie sich regis­trie­ren

KRANKENAKTEN

Pláci­do Dom­in­go, eben­falls mit COVID-19 infi­ziert, wur­de in ein Kran­ken­haus in Aca­pul­co ver­legt – sein Gesund­heits­zu­stand sei sta­bil, heißt es. +++ Die Gei­ge­rin Anne-Sophie Mut­ter erklär­te via Face­book und Insta­gram, dass auch sie an COVID-19 erkrankt sei. Sie begab sich in Qua­ran­tä­ne. Aus vie­len Grün­den: Gute Bes­se­rung!

WANN GEHT ES WEITER?

Nie­mand kennt die Ant­wort auf die­se Fra­ge. Die Salz­bur­ger Fest­spie­le und Mar­kus Hin­ter­häu­ser haben nun wenigs­tens ver­sucht, einen zeit­li­chen Fahr­plan auf­zu­stel­len. In der NZZ erklärt Hin­ter­häu­ser, dass man spä­tes­tens am 30. Mai dar­über ent­schei­den wol­le, ob die Jubi­lä­ums­aus­ga­be der 100. Salz­bur­ger Fest­spie­le statt­fin­den kön­ne. Bereits am 15. April soll über die Pfingst­fest­spie­le ent­schie­den wer­den. +++ Das öster­rei­chi­sche Bur­gen­land hat sei­ne Som­mer­ver­an­stal­tun­gen weit­ge­hend abge­sagt (u.a. Oper im Stein­bruch). +++ Das Som­mer­nachts­kon­zert der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker ist vom 21. Mai auf den 18. Sep­tem­ber ver­legt wor­den. +++ Die Bay­reu­ther Fest­spie­le hal­ten, so war es im Spie­gel zu lesen, noch an den Fest­spie­len im Som­mer fest. Eng wird es den­noch, denn die­ses Jahr muss ein kom­plet­ter „Ring“, also vier Aben­de Oper, neu ein­stu­diert wer­den. +++ Die Wie­ner Sym­pho­ni­ker haben gera­de ihr Spiel­zeit­ma­ga­zin her­aus­ge­bracht – unter ande­rem mit einem voll­kom­men neu­en Logo.

STREAMS STRESS UND STAAT

Im letz­ten News­let­ter haben wir die Fra­ge gestellt, ob kos­ten­lo­se Live­streams die Kunst ent­wer­ten. Die Sopra­nis­tin Simo­ne Ker­mes hat den Ball nun auf­ge­nom­men: „Ich habe kein Coro­na“, lässt sie auf Face­book wis­sen. „Ich mache auch kei­ne Wer­bung damit wie ande­re Künstler/ Ich habe kei­ne Angst/ Ich mache auch kei­ne pein­li­chen Haus Konzerte/ Ich wün­sche mir Nor­ma­li­tät.“ Kos­ten­lo­se Streams fin­det sie blö­de. Kla­re Kan­te. Ande­re Künst­ler suchen nach Alter­na­ti­ven. Span­nend die Idee von Mat­thi­as Goer­ne, der gemein­sam mit dem Tel­dex Stu­dio in Ber­lin einen eige­nen Stream ange­bo­ten hat – für 8 Euro. Über finan­zi­el­len Erfolg oder Miss­erfolg ist noch nichts bekannt.

Einen Tag spä­ter hat Ker­mes übri­gens gepos­tet, dass auch sie zu den vie­len Künst­le­rIn­nen gehö­re, die nicht ein­mal dazu kamen, einen Antrag auf Hil­fe bei der Inves­ti­ti­ons­bank Ber­lin zu stel­len. Die Bank hat­te das Ver­fah­ren nach nur kur­zer Zeit gestoppt, weil die Anfra­gen das Aus­zah­lungs­vo­lu­men um ein Viel­fa­ches über­stie­gen haben. Der­zeit scheint die poli­ti­sche Hilfs­ab­wick­lung in NRW beson­ders gut zu lau­fen. In Hes­sen dage­gen scheint es sehr kom­pli­ziert zu sein.

Über­haupt erfah­ren der­zeit vie­le Men­schen (nicht nur Künst­le­rIn­nen), dass die Poli­tik zwar rasche Hil­fen ver­spricht, die Umset­zung aber kom­plex und schwie­rig ist. Pri­vat orga­ni­sier­te Hilfs­fonds wie jener von CRESCENDO oder die Not­hil­fe der Deut­schen Orches­ter-Stif­tung kön­nen da unbü­ro­kra­ti­scher arbei­ten. Ein­drucks­voll, wie vie­le Orches­ter sich bereits an der Hilfs­ak­ti­on der Orches­ter-Stif­tung betei­ligt haben, um Frei­be­ruf­lern zu hel­fen. Kirill Petren­ko hat die Schirm­herr­schaft über­nom­men. Eben­so wie Kul­tur­staats­se­kre­tä­rin Moni­ka Grüt­ters. Das mag ver­wun­dern und ein wenig wie PR aus­se­hen. Soll­ten Poli­ti­ker nicht lie­ber auf ihren Bau­stel­len für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf der staat­li­chen Hilfs­gel­der in den kom­men­den Tagen sor­gen? Viel­leicht ist bei­des mög­lich: Not­fonds wie jener der Orches­ter­stif­tung haben bereits zu einer Zeit Bewer­bun­gen, For­mu­la­re und Abwick­lung orga­ni­siert, als das auf poli­ti­scher Ebe­ne noch gar nicht ange­dacht war. Bei der CRE­SCEN­DO-Not­hil­fe gin­gen fast 700 Online-Anträ­ge ein. Davon könn­te der Staat nun pro­fi­tie­ren. Eine ech­te Ges­te wäre es, wenn der Bund (oder die Län­der) jene (geprüf­ten und berech­tig­ten) Anträ­ge der Not-Pro­jek­te über­neh­men, die nicht durch Spen­den­gel­der gedeckt sind. Das wäre zumin­dest eine Über­le­gung wert.

Über­haupt gibt es der­zeit beson­ders orga­ni­sa­to­ri­sche Hemm­nis­se. So ver­fü­gen zahl­rei­che Staats­be­trie­be wie Thea­ter oder Orches­ter zwar über gro­ße Jah­res­etats, dür­fen aber nicht Gel­der für Leis­tun­gen aus­zah­len, die (auf Grund der Coro­na-Absa­gen) nicht erbracht wur­den. Die Fra­ge, wie frei die Häu­ser im aktu­el­len Fall mit den Gel­dern umge­hen dür­fen, ist hei­kel und muss durch das Zuwen­dungs­recht geklärt wer­den. Auch hier hat Grüt­ters bereits Zuver­sicht gestreut – aber die Betrie­be war­ten auf Rechts­si­cher­heit.

JENSEITS VON CORONA

Ber­ger Berg­mann ist dem Raus­wurf zuvor­ge­kom­men und hat die Geschäfts­füh­rung der Thea­ter und der Phil­har­mo­nie in Essen abge­ge­ben. Zuvor hat­ten Mit­ar­bei­ter sich über die Spar­maß­nah­men beschwert und bemän­gelt, dass wenig Frei­raum für künst­le­ri­sche Arbeit und Qua­li­tät blei­be. +++ Der pol­ni­sche Kom­po­nist Krzy­sztof Pen­der­ecki ist nach lan­ger, schwe­rer Krank­heit gestor­ben. Bis zuletzt woll­te er noch eine Varia­ti­on zu Rudolf Buch­bin­ders neu­em Dia­bel­li-Zyklus zusteu­ern – aber die Kraft ging ihm aus. Pen­der­ecki ist einer der wir­kungs­volls­ten Kom­po­nis­ten der nach­se­ri­el­len Zeit. Sei­ne Musik war einst eine Pio­nier­tat, geis­ti­ge und geist­li­che Höhen­flü­ge! Inzwi­schen ist sie in der ganz gro­ßen Unter­hal­tung ange­kom­men, etwa in Kino­fil­men wie Stan­ley Kubricks „Shi­ning“.

DAS BESTE IM NETZ

Letz­te Woche ging es an die­ser Stel­le um die Mög­lich­keit, wie Musi­ker bei Streams bezahlt wür­den – ein Bei­spiel waren die Über­tra­gun­gen durch Öffent­lich-recht­li­che Rund­funk­an­stal­ten. Ich bin davon aus­ge­gan­gen, dass die Künst­ler des Strea­ming-Kon­zer­tes aus dem Kon­zert­haus bezahlt wor­den sei­en (was ja eine gute Lösung für die Zukunft sein könn­te). – Dani­el Hope schrieb mir eine SMS und stell­te rich­tig: Zu die­sem Anlass sei­en alle kos­ten­los auf­ge­tre­ten. Tat­säch­lich geht Dani­el Hope den Weg auf der Suche nach einer künst­le­ri­schen und klang­li­chen Zukunfts-Per­spek­ti­ve nun wei­ter: Täg­lich um 18:00 Uhr sen­det er in erst­klas­si­ger Auf­nah­me­tech­nik Haus­kon­zer­te auf ARTE Con­cert. +++ Der­weil sind mei­ne vir­tu­el­len Lieb­lings-Coro­na-Pri­vat-Auf­nah­men der Song Sys­tem­re­le­vant, die Inter­pre­ta­ti­on von John Cages 4’33’’ durch Til­man Rein­hardt und die wun­der­ba­re Sta­ya­thome-Oper.

In die­sem Sin­ne: Blei­ben Sie auch die­se Woche zu Hau­se, und blei­ben Sie gesund… und die Ohren – klar: die hal­ten wir wei­ter steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de