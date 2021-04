Igor Strawinsky befreite das musikalische Denken und beeindruckte durch ein enorm vielfältiges Schaffen. Mit jedem neuen Werk beschritt er neues Terrain. Am 6. April 2021 jährt sich sein Todestag zum 50. Mal. Der NDR Chor und das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Philipp Ahmann bringen aus diesem Anlass mit dem Tenor Bernhard Richter sein In memoriam Dylan Thomas zur Aufführung.

„Vom ersten Durchspielen an empfanden wir die emotionale Stärke der Musik“, erinnert sich Robert Craft an Igor Strawinskys In memoriam Dylan Thomas. Als Verehrer, Ratgeber und Freud hat er Strawinsky über Jahrzehnte hinweg begleitet und sein Werke dirigiert. An die erste Begegnung Strawinskys mit dem Dichter am 23. Mai 1952 in Boston, die tragischerweise auch die einzige bleiben sollte, erinnert er sich in seinem Tagebuch.

Über Jahre hinweg verbunden: Robert Craft und Igor Strawinsky

Strawinsky war krank und lag im Bett. Dylan Thomas kam um elf Uhr morgens und befand sich in schlechter Verfassung. Erst ein Whisky vermochte ihn zu beruhigen und linderte das Zittern seiner Hände. Strawinsky fragte ihn nach einem Opernlibretto, und Thomas schlug eine Idee aus der Science-fiction vor. Sie handelte „von der Wiederentdeckung eines Planeten nach einem Atomunglück. Und von der Neuerschaffung der Sprache: ein Mensch, ein Objekt, ein Wort.“ Im November darauf musste Strawinsky vom Tod Dylan Thomas’ erfahren. Er war tief erschüttert, weinte und schloss sich in sein Arbeitszimmer ein. Wie Craft betont, war ihm die Begegnung mit Thomas sehr wichtig gewesen. Denn er hatte ihn für fähig gehalten, kreativ zu arbeiten.

Wollte ein Libretto für Igor Strawinsky schreiben: der lyrische Dichter Dylan Thomas

Für die Komposition In memoriam Dylan Thomas verwendete Strawinsky ausschließlich die Reihentechnik. Die Uraufführung, die Robert Craft dirigierte, erfolgte in Hollywood, und die Proben fanden im Haus Strawinskys statt, der das Werk mit den Musikern und dem Tenor Richard Robinson einstudierte. Vom Konzertabend war Strawinsky dann sehr „emotioniert“, wie er laut Craft zu sagen pflegte. Aldous Huxley hielt eine bewegende Ansprache und betonte, welch seltenes Phänomen ein lyrischer Dichter sei. Strawinskys In memoriam musste auf Wunsch des Publikums wiederholt werden. Aus Anlass von Strawinskys 50. Todestag bringen der Tenor Bernhard Richter, der NDR Chor sowie das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Philipp Ahmann das Werk zur Aufführung. So wird aus der Ehrung des Dichters eine Erinnerung an einen der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts.