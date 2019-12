Als Dina Ugor­ska­ja im Dezem­ber 2017 einen Kla­vier­abend im Münch­ner Her­ku­les­saal bestritt, befand sich auch Schu­berts gro­ße Sona­te in B‑Dur auf dem Pro­gramm. Nach düs­te­rem spä­ten Schu­mann und welt­ent­frem­de­tem Skrja­bin konn­te man kaum ahnen, dass Schu­berts Kla­vier­so­na­te D 960 noch dunk­ler, noch packen­der sein soll­te. Kleins­te Kan­ten und Span­nun­gen zwi­schen zwei Noten wur­den unter die Lupe genom­men und abge­zupft wie der Schorf von einer alten Wun­de. Es wur­de zu einer Art musi­ka­li­schem Ror­schach­test: Dina Ugor­ska­ja spiel­te Schubert’sche Noten, und die Hörer sahen Nacht­wa­chen-Schat­ten, schwar­ze Schmet­ter­lin­ge oder huschen­de Naz­gûl.

Intensiv und gewissenhaft erforschend

Das Bild die­ser nur acht Mona­te spä­ter ent­stan­de­nen Auf­nah­me ist gering­fü­gig min­der dun­kel, etwas lyri­scher und weni­ger mit Salz in der Wun­de boh­rend – jedoch ähn­lich inten­siv und gewis­sen­haft erfor­schend. Das bringt rekord­ver­däch­ti­ge Tem­pi mit sich, ohne auf Rekor­de aus zu sein: Fast 50 Minu­ten für die Sona­te – und davon fast die Hälf­te allein für den sich zart auf­tür­men­den ers­ten Satz – stel­len eine Tour de Force dar. Im Andan­te sos­ten­uto, nur von Kha­tia Bunia­tish­vi­li noch aus­la­den­der aus­ein­an­der­pflückt, nimmt Ugor­ska­ja ver­hal­ten Fahrt auf: Man muss sich Zeit neh­men, um ihr Inne­hal­ten im Spiel, das Sin­nie­ren, das Rück­erin­nern mit­zu­er­le­ben. Die rech­te Hand singt, die lin­ke strei­chelt den Hörer, nur um ihn im drit­ten Satz in die Rip­pen zu stup­sen. Das Fina­le, Alle­gro ma non trop­po, ist anfäng­lich nach­denk­li­cher als das freund­li­che Per­len bei Micha­el End­res oder die gra­nit-küh­le Ener­gie eines Wil­helm Kempff und der­weil weni­ger auf Kon­trast aus, als der im Pedal schwim­men­de, zwi­schen Gaze und Gewit­ter­sturm schwan­ken­de sel­bi­ge Satz von Bunia­tish­vi­li. Der zurück­hal­ten­der als üblich gespiel­te Schluss ist Erleich­te­rung, nicht Tri­umpf.

Ein Bild von Ernst und Stärke durch Verletzlichkeit

Umweh­te ein Trau­er­flor die Drei Kla­vier­stü­cke D 946, es käme nicht über­ra­schend: Schu­bert erahn­te sei­nen bal­di­gen Tod; Dina Ugor­ska­ja wuss­te um den Ihren. Die Ein­spie­lung vom Janu­ar 2019 war ihre letz­te, bevor sie am 17. Sep­tem­ber die­ses Jah­res den Kampf gegen den Krebs ver­lor. Zwar wirkt das Es-Dur-Alle­gret­to pro­fun­der, als gemein­hin gän­gig, aber kei­nes­wegs Trüb­sal bla­send. Ugor­ska­ja erforscht eher die Far­ben – dunk­le Rot- und war­me Braun­tö­ne –, als dass sie sen­ti­men­tal wird.

Als Dina Ugor­ska­ja ein Bild für die CRE­SCEN­DO-Foto­stre­cke „Was zieh’ ich nur an?” (Aus­ga­be 04/2019) ein­schi­cken soll­te, wähl­te sie nicht ein Bild mit noch vol­lem, locki­gen Haar, son­dern eines mit kur­zem, wie­der – aber nun glatt – nach­ge­wach­se­nen Haa­ren. Die gro­ßen Augen sind weit offen und auf sanf­te Wei­se her­aus­for­dernd. Es ist gänz­lich ein Bild von Ernst und Stär­ke durch Ver­letz­lich­keit, von Demut und Ent­schlos­sen­heit. Es ist das Bild, das auch die­se letz­te Auf­nah­me schmückt. In Anleh­nung an Franz Grill­par­zer scheint sie uns, die wir Dina Ugor­ska­jas viel zu frü­hen Tod betrau­ern, von rei­chem Besitz, aber noch viel schö­ne­ren Hoff­nun­gen zu erzäh­len.

Franz Schu­bert: „Pia­no Sona­ta D 960, Drei Kla­vier­stü­cke D 946,

Moments musi­caux D 780“, Dina Ugor­ska­ja (CAvi)

