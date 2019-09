Da ist er wie­der, der Dol­lar-Band-Groo­ve des legen­dä­ren Titel­stücks Afri­can Mar­ket­place vom gleich­na­mi­gen Album aus dem Jah­re 1979. 40 Jah­re ist das her, und der Meis­ter fir­miert längst unter dem Namen Abdul­lah Ibra­him. Groß­ar­ti­ger Cape Jazz, das ist mehr als Jazz, mehr als „modern-crea­tiv“ wie Ibra­hims Spiel­stil genannt wur­de. Es ist reins­te Musik aus lang­le­bi­gen Sphä­ren, die alles gibt in dem „Stre­ben nach Per­fek­ti­on“, wie es im Cover­text heißt. Damit ist kein Per­fek­tio­nis­mus gemeint, son­dern ein ‚weni­ger ist mehr‘. Sorg­sam vor­sich­tig, innig nach­spü­rend, intui­tiv, schlicht meis­ter­haft gereift ist Ibra­hims Spiel, bril­lant sei­ne aus­er­wähl­ten Zuta­ten, ob im Band­ar­ran­ge­ment exzel­len­ter Mit­strei­ter oder solo impro­vi­siert, alles so, als woll­te der inzwi­schen 85-jäh­ri­ge Pia­nist aus Kap­stadt in wei­ser Gelas­sen­heit die Essenz sei­nes außer­ge­wöhn­li­chen Lebens­wer­kes noch ein­mal ver­ewi­gen. Ans Herz emp­foh­len!

Abdul­lah Ibra­him: „The Balan­ce”, Aka Dol­lar Band (Gear­box Records/Edel)

