Die Gat­tung Noc­turne beschäf­tig­te Cho­pin sein Leben lang. Zwi­schen 1827 und 1846 ver­fass­te er 21 die­ser Minia­tu­ren und voll­zog eine sti­lis­ti­sche Ent­wick­lung von der instru­men­ta­len Arie zum medi­ta­ti­ven Nacht­stück. Fast alle Gesamt­auf­nah­men fol­gen die­ser durch­aus logi­schen Chro­no­lo­gie, als sei das Gan­ze eine gro­ße zusam­men­hän­gen­de Nach­ter­zäh­lung. Die aus Argen­ti­ni­en stam­men­de, heu­te in der Schweiz leben­de Pia­nis­tin Ingrid Fli­ter, eine aus­ge­wie­se­ne Cho­pin-Exper­tin, hat alle Noc­turnes in einer eige­nen, von der Chro­no­lo­gie abwei­chen­den Rei­hen­fol­ge in zwei Zeh­ner­grup­pen ein­ge­spielt, was zunächst irri­tiert, aber bald nicht mehr stört, da sie mit über­zeu­gen­der Erzähl­kraft den melo­di­schen Bogen und das dra­ma­ti­sche Poten­zi­al jedes ein­zel­nen Stü­ckes auf­leuch­ten lässt. Durch Fli­ters eigen­ar­ti­ge, durch­aus rät­sel­haf­te Anord­nung gewin­nen die­se inti­men Nacht­mo­no­lo­ge neu­en ener­ge­ti­schen Schub und cha­ris­ma­ti­schen Zau­ber, der in die­ser eher mil­den Gat­tung auch das unter­schwel­lig bro­deln­de Ver­zweif­lungs­po­ten­zi­al durch­bre­chen lässt: Man spürt, dass hin­ter aller Schön­heit und Melan­cho­lie der Abgrund lau­ert.