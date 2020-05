Der ita­lie­ni­sche Musi­ker Ezio Bos­si ist tot. Der Kom­po­nist, Pia­nist und Diri­gent starb am Frei­tag in Bolo­gna, berich­te­ten ita­lie­ni­sche Medi­en. Er wur­de 48 Jah­re alt. Bos­so wur­de 2011 ein Gehirn­tu­mor ent­fernt. Seit jenem Jahr litt er auch an einer neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­ven Erkran­kung, wes­halb er im Roll­stuhl saß. Im Sep­tem­ber 2019 muss­te er die Arbeit als Pia­nist ein­stel­len.

Ezio Bos­so (1971–2020)

Ita­li­ens Prä­si­dent Ser­gio Mattarel­la äußer­te sich erschüt­tert über den Tod Bos­sos: „Ich möch­te an sei­ne Inspi­ra­ti­on und die inten­si­ve Lei­den­schaft erin­nern, die er in die Musik gesteckt hat, an die Mis­si­on sei­nes Lebens und sei­ne unbeug­sa­me mensch­li­che Hal­tung.“

ANZEIGE









Bos­so wur­de 1971 in Turin gebo­ren. An der Wie­ner Aka­de­mie stu­dier­te er Kom­po­si­ti­on und Diri­gie­ren. Als Kon­tra­bas­sist spiel­te er in For­ma­tio­nen wie dem Cham­ber Orches­tra of Euro­pe von Clau­dio Abba­do. Zu sei­nen Erfol­gen am Kla­vier zähl­te das Album „The 12th Room“ mit eige­nen Stü­cken sowie Wer­ken von Bach, Cho­pin, Gluck und Cage. Als Diri­gent grün­de­te er das Stra­di­va­ri­Fes­ti­val Cham­ber Orches­tra, das spä­ter in Euro­pa­phil­har­mo­nie umbe­nannt wur­de. Kom­po­si­ti­ons­auf­trä­ge erhielt er von Insti­tu­tio­nen wie der Wie­ner Staats­oper, dem Roy­al Ope­ra House, dem New York City Bal­let und dem Bol­schoi Thea­ter Mos­kau.

© MH – Alle Rech­te vor­be­hal­ten.