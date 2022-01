Der US-amerikanische Dirigent James Gaffigan wird neuer Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin. Die designierten Ko-Intendanten Susanne Moser und Philip Bröking stellten den 42-Jährigen am Dienstag im Opernhaus vor. Gaffigan soll das Amt zum Beginn der Saison 2023/24 antreten. Sein Vertrag läuft über vier Jahre bis Sommer 2027. Bereits in der Spielzeit 2022/23 soll er ein Sinfoniekonzert des Orchesters der Komischen Oper leiten.

James Gaffigan

Der künftige GMD passe perfekt zum Profil des Hauses, erklärten die beiden Ko-Intendanten. „Er ist ein Teamplayer, jung und neugierig, erfahren und stilsicher zugleich.“ Gaffigan war in den letzten zehn Jahren Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters. Zudem bekleidet er leitende künstlerische Positionen beim Palau de les Arts Reina Sofía in Valencia, beim Trondheim Symfoniorkester & Opera, beim Verbier Festival Junior Orchestra sowie beim Nederlands Radio Filharmonisch Orkest.

Sein vielfältiges Repertoire und sein Interesse – gerade auch in der Musiktheatervermittlung – würden mithelfen, die bevorstehenden Aufgaben in der Zeit der Sanierung der Komischen Oper Berlin zu meistern, betonten Moser und Bröking. Das 1947 errichtete Opernhaus soll ab Sommer 2023 umgebaut und erweitert werden. Während der Arbeiten soll das Ensemble in das Schiller Theater ziehen und an anderen Orten in Berlin spielen.

Gaffigan folgt auf den Letten Ainārs Rubiķis, dessen Amtszeit als Generalmusikdirektor mit der Saison 2021/22 endet. Bereits im Herbst 2022 tritt die in Heilbronn geborene Dirigentin Erina Yashima ihren Posten als Erste Kapellmeisterin der Komischen Oper an. „Sie schließt damit die Lücke und sorgt für einen guten Übergang bis zum Amtsantritt des neuen Generalmusikdirektors“, erklärte Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) in einem digitalen Grußwort.

