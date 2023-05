JAZZ­AMIND – the euro­pean award geht in die erste Runde. Jazz-Bands von drei bis fünf Mitglie­dern, von denen keines älter als 30 Jahre ist und mindes­tens eines seinen Wohn­sitz in einem euro­päi­schen Land hat, können sich zur Teil­nahme an dem Wett­be­werb bewerben. Länder­ge­mischte Jury­teams wählen hernach in einem digi­talen Jazzess­ment Center zehn Bands aus.

Bewertet wird nicht nur die künst­le­ri­sche Qualität. Aus dem Wunsch heraus, dem Jazz ein großes Publikum zu erschließen, sollen auch die Origi­na­lität des Auftritts sowie das Vermögen der Musiker, mit ihrem Auftritt Begeis­te­rung zu wecken, in die Bewer­tung einfließen. Den Vorsitz der Jury über­nimmt der Musiker Rabih Abou-Khalil.

Über­nimmt den Vorsitz der Jury: Rabih Abou-Khalil

Die zehn ausge­wählten Bands werden einge­laden, zum Semi­fi­nale und Finale nach Timișoara zu reisen. Die Stadt im Zentrum des Banats ist 2023 Kultur­haupt­stadt Europas. Zudem verfügt sie über eine leben­dige Jazz-Szene. Nach der Wende eröff­nete in der Stadt der erste private Jazz-Club Rumä­niens. Und bereits zum 11. Mal findet das unter dem Namen JazzTM gegrün­dete und später in JAZZx umbe­nannte Jazz-Festival statt. Bei freiem Eintritt sind im Sommer fünf Tage lang inter­na­tio­nale Jazz-Musiker zu erleben.

Ins Leben gerufen wurde der Wett­be­werb JAZZ­AMIND von der Euro­päi­schen Kultur­stif­tung EURO­PA­MU­SI­CALE. Die Initia­tive dazu kam von dem Medien‑, IT- und Sport­un­ter­nehmer sowie Gründer des American Foot­ball Teams Munich Ravens Thomas Kohne. Er stiftet das Preis­geld in Höhe von 60.000 Euro, das in drei Kate­go­rien vergeben werden soll. Zudem lädt er die Preis­träger zu einer Tour durch euro­päi­sche Jazz-Clubs ein.

> Teilnahmebedingungen und weitere Informationen zu dem Jazz-Wettbewerb JAZZAMIND – the european award: www.jazzamind.eu