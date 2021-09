Karin Siedenburg ist Inspizientin an der Bayerischen Staatsoper und hält alle Fäden einer Aufführung in der Hand.

Ein Schaltpult wie in einem Space Center der NASA, darauf Noten, die vor lauter bunten Eintragungen aussehen wie ein Gemälde von Jackson Pollock und davor eine Frau, die mit Engelsgeduld Einrufe in ein Mikrofon spricht – Karin Siedenburg ist seit 14 Jahren Inspizientin an der Bayerischen Staatsoper und damit nicht nur Herrin über alle Auftritte, sondern auch über alles, was auf der Bühne versenkt, gedreht, gezogen oder gefahren wird.

»Ich kümmere mich um den reibungslosen künstlerischen und technischen Ablauf einer Opernvorstellung.«

Ihren Job muss Karin Siedenburg eigentlich dauernd erklären: „Ich kümmere mich um den reibungslosen künstlerischen und technischen Ablauf einer Opernvorstellung – vom Probensaal bis zur letzten Vorstellung. Ich habe alle Fäden in der Hand und bringe alle Gewerke zusammen“, erläutert die Inspizientin dann. Über die Sprechanlage ruft sie die Sänger und andere Mitwirkende frühzeitig aus den Garderoben ein, gibt Licht- und Tonsignale für alle technischen Vorgänge vom Vorhangziehen bis zum Pausengong und ist mit dem Bühnenmeister auch für die Sicherheit verantwortlich – etwa dafür, dass kein Sänger in eine Versenkung fällt. Und dann rennt sie von ihrem Pult aus auch noch auf der Hinterbühne umher, um den Sängern aus den Gassen ihre Auftritte zu geben. Das Inspizientenbuch dient ihr dabei als taktschlaggenauer Fahrplan.

Die Bühne unter Wasser: La Fura dels Baus’ Inszenierung von Ernst Kreneks Oper Karl V. 2019 an der Bayerischen Staatsoper

Die Herausforderungen sind vielfältig, zum Beispiel bei den beiden Produktionen von La Fura dels Baus, die sie betreute: „Da ist alles drin: von Feuer, Wasser und Pyrotechnik bis zu Artisten, die sich vom Schnürboden abseilen“, erzählt Siedenburg. „In Ernst Kreneks Oper Karl V. stand die ganze Bühne unter Wasser, mussten diverse Spiegelwände fahren. Und die Uraufführung von Jörg Widmanns Oper Babylon war besonders aufregend, weil die Musik noch nicht fertig war. Wir haben also während der Probenzeit noch auf die letzten Bilder gewartet. Aber ich liebe es, wenn viel zu tun ist!“

Kleinere und größere Pannen bleiben nicht aus. Einmal bekam Siedenburg vor einer Vorstellung von Così fan tutte den Anruf, dass der eiserne Vorhang klemmte, der im Brandfall den Zuschauerraum von der Bühne trennt. „Die Feuerwehr sagte, die Vorstellung könne stattfinden, aber nur ohne Bühnenbild“, erinnert sich Siedenburg. Sie raste in die Oper und entwarf kurzerhand zusammen mit der Spielleiterin eine Version ohne Bühnenbild – nur mit ein paar Stühlen, Requisiten und einem Baum. „Das war heiß!“ lacht sie, „Denn das Stück in der Inszenierung von Dieter Dorn lebt vom Versteckspiel, und es gab ja keine Türen mehr, hinter denen man sich hätte verbergen können. Und in der Pause erkrankte dann auch noch eine Sängerin“.

»Es ist alles live, und es passiert immer etwas – und im Gegensatz zum Film kann man nichts wiederholen.«

Einen typischen Werdegang gibt es für Inspizienten nicht, da es in Deutschland kein Ausbildungsberuf ist. Meist sind es Quereinsteiger, die bereits am Theater sind, etwa ehemalige Sänger oder Tänzer, denn es ist von großem Vorteil, das Haus schon gut zu kennen. Siedenburg arbeitete vor ihrem Wechsel zur Inspizienz bereits sieben Jahr an der Bayerischen Staatsoper, im Callcenter und als Statistin. Sie hat italienisch studiert und außerdem viel Musik gemacht. Denn während all des Multitaskings muss man stets genau wissen, wo in der Musik man steckt. „Und man muss sehr kommunikativ sein, denn vom Hydrauliker über den Kostümbildner bis zum internationalen Gesangsstar hat man mit allen zu tun“, verrät Siedenburg. „Es ist alles live, und es passiert immer etwas – und im Gegensatz zum Film kann man nichts wiederholen.“

Ein eindrückliches Erlebnis hatte die Autorin selbst, als sie einmal als Inspizientin einsprang. Mehrere Zuspielungen mussten auf Sicht gestartet werden, unter anderem ein Telefonklingeln, aber die Bühne konnte nur über Videoübertragung eingesehen werden. Im Laufe der Vorstellung schlich sich – zunächst unbemerkt – eine technische Bildverzögerung ein. Plötzlich stand eine wutentbrannte Sängerin am Pult: Das Telefon hatte noch geklingelt, als sie längst den Hörer abgenommen hatte – und alle Lacher des Publikums waren auf ihrer Seite!