Die Flötistin Kathrin Christians zeigt ihre technische Vielfalt in Werken von Feld, Weinberg und Theodorakis.

Preisträgerin der Kategorie: Nachwuchskünstlerin | Flöte

Man könnte die Geschichte der jungen Flö­tistin Kathrin Christians als Geschichte einer Kämpferin beschreiben: Musikerkarriere, früher Schlaganfall, Rehabilitation – und Auferstehung. Aber so sehr man ihren mu­­tigen und kraftvollen, le­­bens­­­­bejahenden Weg würdigen will, so sehr lohnt es sich, jenseits dieser Ge­­schichte auf ihr Spiel zu achten. In ihrer Interpretation der Con­­­certi von Jindřich Feld und Mieczysław Wein­berg, zweier zutiefst individuellen und eigensinnigen Kom­­ponisten des 20. Jahrhunderts, lässt Christians, ge­­meinsam mit dem Würt­tembergischen Kammerorchester Heilbronn unter Leitung von Ruben Gazarian, in tiefster Intimität das Verwunderliche und Wunderbare aufleuchten.

Ebenso wie sie im kurzen Adagio von Mikis Theodorakis pure, melancholische Lebensfreude versprüht. Das Bestechende an dieser Einspielung ist Christians’ Kunst der Nähe. In jedem Werk vermittelt sie eine Einladung an den Zuhörer, sich ge­­meinsam mit ihr in der Musik zu bewegen.

Sie selbst bezeichnet Felds Concerto als Paradebeispiel für ein zu Unrecht vergessenes Meisterwerk des 20. Jahrhunderts: Es steht in der klassi­schen Tradition, spielt gleichsam mit dem Seriellen und be­­wegt sich so zwischen Rückschau und Zu­­kunft. Christians be­­weist hier ihr spieltechnisch vielfältiges Können und changiert souverän zwischen Klarheit und ei­­genem rauschhaften Interpretationsansatz.