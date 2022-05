Der Kiel­er Gen­eral­musikdi­rek­tor Ben­jamin Rein­ers gibt seinen Posten im Som­mer 2024 ab. Der Diri­gent habe den Ver­wal­tungsrat des The­aters darüber informiert, dass er seinen bis dahin laufend­en Ver­trag nicht ver­längert, teilte die Stadt Kiel am Mittwoch mit. Ober­bürg­er­meis­ter Ulf Kämpfer (SPD), Kul­tur­dez­er­nentin Renate Treu­tel und die Leitung des The­aters bedauerten die Ankündi­gung Rein­ers’, der seit 2019 in Kiel wirkt.

Ben­jamin Reiners

Die Entschei­dung habe er sich nicht leicht gemacht, erk­lärte der Diri­gent. “Die Beson­der­heit der Kiel­er Posi­tion als Mit­glied des The­ater­vor­stands liegt neben der kün­st­lerischen Arbeit in sehr umfan­gre­ichen admin­is­tra­tiv­en und organ­isatorischen Auf­gaben.” Er sei sehr dankbar für die in diesem Bere­ich gesam­melten Erfahrun­gen, wün­sche sich für seine beru­fliche Zukun­ft aber wieder eine stärkere Fokussierung und Konzen­tra­tion auf die Musik und kün­st­lerische Tätigkeit­en. “Selb­stver­ständlich werde ich in den verbleiben­den zwei Jahren weit­er­hin allen Auf­gaben mit größt­möglichem Engage­ment und voller Energie nachkom­men”, betonte der 1983 Geborene.

Für das The­ater Kiel und das Pub­likum hätte er sich eine weit­ere Zusam­me­nar­beit mit Rein­ers gewün­scht, “denn seine Exper­i­men­tier­freude und sein Engage­ment sind neben sein­er Pro­fes­sion­al­ität begeis­ternd”, sagte Ober­bürg­er­meis­ter Kämpfer. Das Haus ver­liere “einen sehr wertvollen, kon­struk­tiv­en, ein­fall­sre­ichen Kol­le­gen”, erk­lärten Gen­er­al­in­ten­dant Daniel Karasek und der Kaufmän­nis­che Direk­tor Roland Schnei­der. Man ver­ste­he aber dessen Wun­sch, sich neuen kün­st­lerischen Her­aus­forderun­gen stellen zu wollen.

Der gebür­tige Duis­burg­er Rein­ers ist Nach­fol­ger von Georg Fritzsch, der den Kiel­er Posten von 2003 bis 2019 innehat­te. Zuvor war er seit 2016 stel­lvertre­tender GMD und 1. Kapellmeis­ter am Nation­althe­ater Mannheim. Seine Lauf­bahn begann er als Solorepeti­tor und Kapellmeis­ter am Münch­n­er Gärt­ner­platzthe­ater. 2011 wech­selte er als 2. Kapellmeis­ter an die Staat­sop­er Han­nover, wo er nach zwei Spielzeit­en zum 1. Kapellmeis­ter avancierte.

© MH — Alle Rechte vorbehalten.