Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mit einem Fest­spiel-Kin­der­gar­ten, einem stö­ren­den Han­dy und einer obdach­lo­sen Sopra­nis­tin – und lei­der mit viel zu vie­len Toten.

WAS IST

Vale­ry Ger­giev diri­giert im Gaz­prom-Spot zur Cham­pi­ons League – nun spon­sert das Unter­neh­men die Salz­bur­ger Fest­spie­le.

WORÜBER WIR NICHT MEHR BERICHTEN

Nein, wir schrei­ben ein­fach nicht mehr über Neu­ig­kei­ten aus dem Salz­bur­ger Oster­fest­spiel-Kin­der­gar­ten, nicht dar­über, dass der amtie­ren­de Inten­dant Peter Ruzi­cka sich nun per Pres­se­mit­tei­lung gegen das Inter­view, das der desi­gnier­te Inten­dant Niko­laus Bach­ler den Salz­bur­ger Nach­rich­ten letz­te Woche gege­ben hat, zur Wehr setzt und demen­tiert, dass die Oster­fest­spie­le wirt­schaft­lich unso­li­de sei­en. Wir berich­ten auch nicht dar­über, dass die Lokal­zei­tung es nicht las­sen kann, die Geschich­te end­los im Kreis zu dre­hen und auch Chris­ti­an Thie­le­mann noch ein­mal befrag­te, der nun eine Intri­ge des Salz­bur­ger Lan­des­haupt­manns Wil­fried Has­lau­er aus­macht. Puh!, lie­be Freun­de: Genug ist genug. Im Ver­lie­ren zeigt sich wah­re Grö­ße. Die Wür­fel sind längst gefal­len. Die Oper ist doch kein Kin­der­thea­ter!

SALZBURGER FESTSPIELE: DEAL MIT GAZPROM

Die Fuß­ball-Cham­pi­ons-League spon­sert der rus­si­sche Gas-Kon­zern Gaz­prom schon lan­ge, und wer die Wer­bung kennt, ahnt seit Jah­ren, wor­um es den Rus­sen außer­dem geht: um ein gutes Image. Und das gibt’s in der Kul­tur. Vale­ry Ger­giev und Denis Mazu­jew sind Teil des Fuß­ball-Spots. Und nun spon­sert Gaz­prom auch die Salz­bur­ger Fest­spie­le. Fest­spiel-Inten­dan­tin Hel­ga Rabl-Stad­ler nennt es „ein will­kom­me­nes Geschenk für das 100-Jahr-Jubi­lä­um im kom­men­den Jahr“.Kri­tik kommt von Öster­reichs Grü­nen: „Das schmut­zi­ge Geld eines rus­si­schen Staats­kon­zern soll­te nicht mit Kul­tur-Koope­ra­tio­nen rein­ge­wa­schen wer­den“, wird Simon Hei­lig-Hof­bau­er zitiert.

MÄDCHEN WILL NICHT BEI THOMANERN VORSINGEN

Wir hat­ten ver­schie­dent­lich über das Mäd­chen berich­tet, das zunächst beim Staats- und Dom­chor Ber­lin vor­sin­gen woll­te und dann vom Tho­man­er­chor Leip­zig ein­ge­la­den wur­de – weil die Ber­li­ner bei der Ableh­nung blie­ben, ein Vor­sin­gen aber juris­tisch sau­be­rer erschien. Nun hat die klei­ne Sän­ge­rin, bezie­hungs­wei­se ihre Mut­ter, beschlos­sen, dass sie das Ange­bot des Leip­zi­ger Cho­res nicht anneh­men wird: „So lan­ge unge­wiss bleibt, ob der Tho­man­er­chor über­haupt gewillt ist, Mäd­chen auf­zu­neh­men, macht das Vor­sin­gen kei­nen Sinn“, sag­te die Mut­ter, die ihre Toch­ter auch als Anwäl­tin ver­tritt der Ber­li­ner Zei­tung. Irgend­et­was befrem­det mich ein wenig bei dem Gedan­ken, dass die durch­aus wich­ti­ge Fra­ge der Eman­zi­pa­ti­on in der Kul­tur gera­de auf dem Rücken eines Kin­des aus­ge­foch­ten wird.

WAS WAR

Jes­sye Nor­man – eine der beein­dru­ckends­ten Stim­men unse­rer Zeit ist ver­stummt.

DOMINGO TRITT IN LOS ANGELES ZURÜCK

Wie hier vor zwei Wochen bereits ver­mu­tet, ist Pláci­do Dom­in­go nun tat­säch­lich von sei­ner Posi­ti­on als Inten­dant der Los Ange­les Ope­ra zurück­ge­tre­ten. Gleich­zei­tig hat der Aus­rich­ter des mexi­ka­ni­schen Musik­prei­ses Pre­mio Batu­ta eine Kehrt­wen­de hin­ge­legt: Zunächst kün­dig­te er an, dass er dem Tenor den Preis erst ver­lei­hen wol­le, wenn die Nach­for­schun­gen in LA abge­schlos­sen sei­en – nun wird Dom­in­go den Preis aber trotz­dem bekom­men und per Video zur Preis­ver­lei­hung zuge­schal­tet. Für den Sän­ger scheint sich die Welt der­zeit in die USA (con­tra) und den Rest der Welt (pro) auf­zu­tei­len.

ANNE-SOPHIE MUTTER UNTERBRICHT KONZERT

In Cin­cin­na­ti hat Anne-Sophie Mut­ter ihr Kon­zert unter­bro­chen, als eine Zuhö­re­rin nicht auf­hör­te, sie mit dem Han­dy zu fil­men. „Ent­we­der wer­de ich gehen, oder sie packen ihr Tele­fon ein“, sag­te die Gei­ge­rin. Das Mäd­chen sei angeb­lich sofort auf­ge­stan­den und habe um Ent­schul­di­gung gebe­ten, was für das rest­li­che Publi­kum aller­dings nicht zu hören war – es buh­te das Mäd­chen aus und applau­dier­te, als es unter Trä­nen vom Prä­si­den­ten des

Cin­cin­na­ti Sym­pho­ny Orches­tra Jona­than Mar­tin aus dem Saal geführt wur­de. War­um man in einem Kon­zert filmt, erschließt sich mir nicht: Um sich nach­her zu Hau­se die ver­wa­ckel­ten Bil­der der Ver­an­stal­tung anzu­schau­en, die man vor lau­ter Fil­men ver­passt hat?

PERSONALIEN DER WOCHE

Jes­sye Nor­man ist tot. Und irgend­wie hat jeder, den man die­ser Tage trifft, wun­der­ba­re Erin­ne­run­gen. Ein Mana­ger erzähl­te mir, dass für Jes­sye Nor­man bei Gast­spie­len in der gan­zen Welt stets das glei­che Mine­ral­was­ser vor­rä­tig sein muss­te, dass bestimm­te Blu­men – auf Grund einer All­er­gie der Sän­ge­rin – nicht in ihrer Gar­de­ro­be ste­hen durf­ten und dass ein spe­zi­el­ler Lat­ten­rost in ihren Hotel­bet­ten ange­bracht wer­den muss­te. Den Ver­such mei­ner Wür­di­gung die­ser ein­ma­li­gen Stim­me lesen Sie hier. +++ Wenn der Inten­dant der Wie­ner Staats­oper und desi­gnier­te Inten­dant der Mai­län­der Sca­la Domi­ni­que Mey­er im Okto­ber nach Ita­li­en kommt, wer­den die Mit­ar­bei­ter des Opern­hau­ses vor­aus­sicht­lich, wie ange­kün­digt, ab 18. Okto­ber strei­ken – Grund ist ein Streit um das Tag­geld bei Tour­ne­en. +++ Dem geor­gi­schen Kom­po­nis­ten Giya Kan­che­li ruft mei­ne Kol­le­gin Ruth Renée Reif herz­lich auf CRESCENDO nach. +++ Mit nur 56 Jah­ren ist der ita­lie­ni­sche Tenor Mar­cel­lo Gior­da­ni gestor­ben. +++

AUF UNSEREN BÜHNEN

Paul Ester­ha­zy hat im klei­nen Olden­burg offen­sicht­lich einen gro­ßen „Ring“ voll­endet – so sieht es jeden­falls die NMZ: „Mit der Welt der ‚Göt­ter­däm­me­rung‘ zeigt der Öster­rei­cher Ester­ha­zy ein­mal mehr sei­ne politik‑, bzw. macht­kri­ti­sche Sicht, indem die Per­so­nen kei­ne Göt­ter, son­dern in einem schwei­ze­ri­schen Berg­dorf böse, sich belau­ern­de und zer­stö­re­ri­sche Men­schen sind, wie Wag­ner selbst den Mythos ja auch als ‚unge­mein schar­fe Erkennt­nis vom Wesen des Besit­zes, des Eigen­tums‘ gese­hen hat.“ +++ „Die geschmack­lo­sen Wei­ber von Wind­sor“ über­ti­telt der Deutsch­land­funk sei­ne Kri­tik zur Ber­li­ner Pre­mie­re von Ver­dis Oper unter Dani­el Baren­bo­im: „Von Regis­seur David Bösch und Büh­nen­bild­ner Patrick Bann­wardt wird die Geschich­te vom dicken Rit­ter Fal­staff in eine beson­ders trost­lo­se Ecke der Acht­zi­ger­jah­re gesteckt und ver­san­det dort ziem­lich schnell. Zwi­schen RTL-Frau­en­tausch und Al Bun­dys ‚Schreck­lich net­ter Fami­lie‘ ist nicht viel Platz für sub­ti­len Humor, statt­des­sen gibt es nur Pos­se und Kla­mot­te, bil­li­ge Lacher und Schen­kel­klopf­hu­mor“, fin­det Kri­ti­ker Uwe Fried­rich.

WAS LOHNT

Eine Obdach­lo­se in New York singt die Mimi-Arie aus “La Bohè­me”.

Der Spie­gel pos­te­te die­se Woche ein wun­der­schö­nes Video – die Poli­zei in New York hat­te es ins Netz gestellt. Es zeigt eine offen­sicht­lich obdach­lo­se Frau, die mit­ten in der U‑Bahn der Mil­lio­nen­stadt, als sie sich unbe­ob­ach­tet wähn­te, begann, die Arie der Mimi aus La Bohè­me zu sin­gen. Spä­ter stell­te sich her­aus, dass die Frau eine aus­ge­bil­de­te Opern­sän­ge­rin aus Ost­eu­ro­pa war, die in den USA gestran­det war. Puc­ci­ni ist ihr Beglei­ter in guten wie in schlech­ten Zei­ten.

