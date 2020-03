Kirill Kara­bits setzt sich am Pult der Staats­ka­pel­le Wei­mar mit den sin­fo­ni­schen Dich­tun­gen Franz Liszts aus­ein­an­der.

Es ist immer wie­der über­ra­schend, wie lang­wei­lig die sin­fo­ni­schen Dich­tun­gen Franz Liszts sind und wie effek­tiv, berüh­rend und geni­al ein­zel­ne Momen­te dar­in. Die Dan­te-Sin­fo­nie ist so ein Fall. Im Infer­no vul­gär, aber auf­re­gend, dann stark nach­las­send, aber nicht ohne genia­len Ein­satz eines Kna­ben­cho­res im Schluss. Nun spie­len Kirill Kara­bits und sein Wei­ma­rer Orches­ter Liszt frei­lich nicht bes­ser, nur weil sel­bi­ger dort gewirkt hat. Was die gut zusam­men­ge­stell­ten Auf­nah­men in deren Liszt-Rei­he aber aus­macht, ist die Kom­bi­na­ti­on von noch nicht auf­ge­nom­me­nen Rari­tä­ten und ande­rer­seits das fei­ne Bemü­hen, Liszt nicht im Sumpf groß­ro­man­ti­schen Bom­basts unter­ge­hen zu las­sen. Das klappt her­vor­ra­gend im Künst­ler­fest­zug zur Schil­ler­fei­er, der Gele­gen­heits­kom­po­si­ti­on zum 100. Geburts­tag des gro­ßen Dich­ters. Dazu wie­der­um passt Tas­so: Kla­ge und Tri­umph, die zu Goe­thes 100. Geburts­tag urauf­ge­führ­te Ton­dich­tung (die in ihrer Urform eine Ouver­tü­re zu Goe­thes Schau­spiel war).

Diri­giert die Staats­ka­pel­le Wei­mar: Kirill Kara­bits

Ganz aus einem Guss diri­giert Kara­bits gera­de die­ses recht effek­ti­ve Stück; das muss sich auch nicht vor den Refe­renz­auf­nah­men von Joó Árpád und Rafa­el Früh­beck de Bur­gos ver­ste­cken. Nur im Dante’schen Infer­no, wo Bom­bast und Biss gefragt sind, wünscht man sich Baren­bo­im. Dafür ist man ob des straf­fe­ren Pur­ga­to­rio (und der guten Auf­nah­me­qua­li­tät) dank­bar.

Franz Liszt: „Künst­ler­fest­zug zur Schil­ler­fei­er, Tas­so. Lamen­to e Tri­on­fo, A Sym­pho­ny to Dante’s Divi­nia Com­me­dia“, Staats­ka­pel­le Wei­mar u.a., Kirill Kara­bits (Audi­te)

