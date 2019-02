Zwei Stü­cke von Wil­liam Byrd bil­den den Rah­men für das unge­wöhn­li­che Pro­gramm die­ser Auf­nah­me, in dem sich eng­li­sche Kom­po­nis­ten der Renais­sance neben Ver­tre­tern der Zwei­ten Wie­ner Schu­le wie­der­fin­den. Die ers­te­ren sind alle­samt Schü­ler oder Nach­fol­ger Byrds; das ande­re Ende des Spek­trums bil­den Arnold Schön­berg und sein Schü­ler Anton Webern. Für Karim Said steht im Zen­trum die­ser Ver­bin­dung Johan­nes Brahms’ Zwei­te Kla­vier­so­na­te. Die­ses Werk zeich­net sich durch diver­se Ver­wei­se auf den Stil illus­trer Kol­le­gen und Vor­bil­der aus. Es bil­det damit das Pro­gramm die­ses Albums im Klei­nen ab und ist gleich­zei­tig des­sen Dreh- und Angel­punkt. So prägt die Sona­te auch Saids Inter­pre­ta­ti­on der älte­ren und neue­ren Wer­ke. Der jor­da­ni­sche Pia­nist bün­delt die­se so unter­schied­li­chen Stü­cke in eine homo­ge­ne Inter­pre­ta­ti­on, die Puris­ten der Alten oder Neu­en Musik Tole­ranz abver­langt. Lässt man sich dar­auf ein, erkennt man intui­tiv struk­tu­rel­le und klang­li­che Kor­re­spon­den­zen, und die Wer­ke grup­pie­ren sich zu einer gro­ßen Sui­te. Saids Ver­dienst ist es auch, durch die kon­tras­tie­ren­de Anord­nung der Stü­cke deren jewei­li­ge Beson­der­hei­ten offen­bar wer­den zu las­sen.