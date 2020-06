Die Open-Air-Kon­zer­te „Klas­sik am Ode­ons­platz“ am 10. und 11. Juli in Mün­chen fal­len aus. Das „Ver­an­stal­tungs­ver­bot auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie“ zwin­ge sie zur Absa­ge, teil­ten die Orga­ni­sa­to­ren am Don­ners­tag mit. In Bay­ern sind vom 15. Juni an Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen wie­der erlaubt, jedoch nur mit bis zu 100 Per­so­nen im Frei­en, in geschlos­se­nen Räu­men mit bis zu 50 Per­so­nen. Zu den Kon­zer­ten am Ode­ons­platz kamen zuletzt jeweils 8.000 Besu­cher.

Klas­sik am Ode­ons­platz

Sein 20-jäh­ri­ges Jubi­lä­um soll das Event nun im nächs­ten Jahr fei­ern. Am 9. Juli 2021 spie­len die Münch­ner Phil­har­mo­ni­ker mit ihrem Chef­di­ri­gen­ten Vale­ry Ger­giev. Tags dar­auf musi­ziert das Sym­pho­nie­or­ches­ter des Baye­ri­schen Rund­funks unter der Lei­tung von Dani­el Har­ding. Bereits gekauf­te Kar­ten für die dies­jäh­ri­gen Kon­zer­te behal­ten ihre Gül­tig­keit, müs­sen aber umge­tauscht wer­den. Die Tickets kön­nen auch zurück­ge­ge­ben wer­den.

