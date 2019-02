Will­kom­men in der neu­en Klas­sik-Woche,

vie­len Dank für die zahl­rei­chen Zuschrif­ten zur ers­ten „Klas­sik-Woche“. Heu­te geht es unter ande­rem mit die­sen The­men wei­ter: Wer wird den Bay­reu­ther Ring 2020 diri­gie­ren? Wie steht es um das Fern­se­hen, die Kul­tur und die Rund­funk­or­ches­ter? Wie war Yuval Sharons Ber­li­ner Zau­ber­flö­te? Und was war das mit dem Penis von Teo­dor Cur­r­ent­zis?

Was ist?

Ric­car­do Muti: Kan­di­dat für den Bay­reu­ther Ring 2020

In Bay­reuth wird ein Geheim­nis dar­aus gemacht, wer den Ring 2020 diri­gie­ren wird. Danie­le Gat­ti wur­de nach der #MeToo-Debat­te vom Con­cert­ge­bouw gekün­digt (Gat­tis aktu­el­le Reak­ti­on auf die Vor­wür­fe hier) und steht nicht mehr auf der Bay­reu­ther Beset­zungs­lis­te. Bis­lang wur­den Andris Nel­sons und Chris­ti­an Thie­le­mann als Ersatz debat­tiert – aber vie­les, was wir hören, weist auf den Ita­lie­ner Ric­car­do Muti hin, der den Ring der Regis­seu­rin Tat­ja­na Gür­ba­ca, der ehe­ma­li­gen Main­zer Opern­di­rek­to­rin, nun musi­ka­lisch lei­ten soll.

Im Forum Ope­ra ver­kün­de­te Anna Netreb­ko, dass sie die Isol­de sin­gen will, aller­dings unter der Bedin­gung, dass ihr Ehe­mann Yusif Eyva­zov den Tris­tan gibt – eine Vor­stel­lung, die wir eher mild und lei­se belä­cheln.

Noch immer steht Diri­gent Dani­el Baren­bo­im in der Kri­tik. Nach­dem das VAN-Maga­zin den auto­ri­tä­ren Stil des „Pol­ter­geis­tes der Klas­sik“ the­ma­ti­sier­te, fand nun die Ein­ord­nung im Feuil­le­ton statt. Wäh­rend Manu­el Brug im Kul­tur­ra­dio gespal­ten ist, wirft sich Eleo­no­re Büning im NDR für Baren­bo­im in die Bre­sche – viel­leicht weil ihr Füh­rungs­stil aus alten FAZ-Zei­ten dem des Maes­tro nicht ganz unähn­lich war?

Par­al­lel zur Ber­li­na­le fand in Ber­lin die „Avant-Pre­mie­re“ statt: Film­pro­du­zen­ten klas­si­scher Musik prä­sen­tier­ten Sen­dern ihre neu­en Pro­jek­te. An einem Steh­tisch stöhn­te ein Redak­teur: „Die­ses Jahr kom­me ich mir vor wie auf dem Stra­ßen­strich: Pro­du­zen­ten packen ihren Busen aus und bie­ten uns die tolls­ten Din­ge an – aber wir haben nicht mal Geld für den Bil­lig-Strich.“

Der­weil lässt das ZDF sei­nen alten Sen­der „ZDF-Kul­tur“ als Online­an­ge­bot auf­le­ben. Bei pri­va­ten Anbie­tern sorgt das für Skep­sis. ZDF-Pro­gramm­chef Nor­bert Himm­ler in der FAZ: „Den Tag will ich erle­ben, an dem die Pri­vat­sen­der in Deutsch­land eine digi­ta­le Kul­tur­platt­form eröff­nen.“ Was der ZDF-Mann viel­leicht ver­ges­sen hat: Ama­zon, Net­flix, Magen­ta und Co. könn­ten die Öffent­lich-Recht­li­chen in Sachen Kul­tur bald über­ho­len. Kei­ner die­ser Strea­ming­diens­te war übri­gens auf der Avant-Pre­mie­re, auch weil sie lie­ber neue Pfa­de beschrei­ten, als auf alten zu stamp­fen.

Pas­send dazu hat der Düs­sel­dor­fer Öko­no­mie-Pro­fes­sor Jus­tus Hau­cap in der Wirt­schafts-Woche die Debat­te los­ge­tre­ten, war­um Radio­or­ches­ter von Fern­seh­ge­büh­ren und nicht über Steu­ern finan­ziert wer­den. Wie auch immer: Sie sind tra­di­tio­nel­le Aus­hän­ge­schil­der der deut­schen Medi­en­land­schaft und soll­ten viel mehr Raum in den Pro­gram­men von ARD und ZDF bekom­men!

Eine Geschich­te wird das Feuil­le­ton wohl auch die kom­men­de Woche noch beschäf­ti­gen. In sei­nem Blog greift der Kom­po­nist Moritz Eggert die Inten­dan­tin Nike Wag­ner und den Kom­po­nis­ten und Diri­gen­ten Peter Ruzi­cka fron­tal an. Bei­de hät­ten ver­trau­li­che E-Mails von Eggert wei­ter­ge­lei­tet, um Sieg­fried Mau­ser (ihm wer­den sexu­el­le Über­grif­fe an der Münch­ner Musik­hoch­schu­le vor­ge­wor­fen) und den wegen Ver­ge­wal­ti­gung ange­klag­ten Hans-Jür­gen von Bose über den Stand der Din­ge zu infor­mie­ren. Nike Wag­ner habe pri­va­te Mails von Eggert sogar unter ihrer dienst­li­chen Mail-Adres­se als Lei­te­rin des Beet­ho­ven-Fes­tes wei­ter­ge­lei­tet (mit den Wor­ten „Lie­ber Sigi, wie aus­ge­macht habe ich Eggert nicht geant­wor­tet …“). „Alte Seil­schaf­ten sind dicker als Blut“, echauf­fiert sich Eggert und ärgert sich über den Ver­trau­ens­miss­brauch und dar­über, wie das Sys­tem der Klas­sik sich sel­ber deckt.

Was war?

Der Diri­gent Teo­dor Cur­r­ent­zis in Dau (hier ohne eri­gier­tes Glied)

Span­nend, dass mit Teo­dor Cur­r­ent­zis inzwi­schen ein Enfant ter­ri­ble einem Radio­or­ches­ter wie dem SWR vor­steht. Sein Mul­ti­me­dia-Pro­jekt „Dau“, das in Ber­lin nicht gezeigt wur­de, nun aber in Paris auf­ge­führt wird, ver­stör­te die Kri­tik. Jür­gen König fin­det das Pro­jekt im Deutsch­land­funk ein­fach nur „pein­lich bis hoch­stap­le­risch“, und Igor Toro­ny-Lalic vom Spec­ta­tor schreibt: „Das ein­zig halb­wegs Span­nen­de für einen Musik­kri­ti­ker ist, dass es das eri­gier­te Glied von Teo­dor Cur­r­ent­zis zu sehen gab. Nun, ich habe Hai­tinks Dödel noch nie gese­hen, oder Ratt­les oder Tos­ca­ni­nis. Wenigs­tens das war neu. Etwas, das man auf der Lis­te abha­ken kann.“

Eini­ge Tage vor der gest­ri­gen Zau­ber­flö­ten-Pre­mie­re an der Ber­li­ner Staats­oper saß Regis­seur Yuval Sharon mit sei­nem Dra­ma­tur­gen im Luxus­re­stau­rant von Tim Raue und bekam von sei­nem Mit­ar­bei­ter eine Mario­net­te geschenkt. Ein Mar­ken­zei­chen sei­ner Insze­nie­rung, die aller­dings nicht über­zeu­gen konn­te. Die flie­gen­den Zau­ber­flö­ten-Figu­ren auf der Büh­ne der Staats­oper sorg­ten bei Uwe Fried­rich in der Nacht­kri­tik für Fazit für einen Wut­aus­bruch. Für ihn „eine schlech­te Par­odie der Augs­bur­ger Pup­pen­kis­te“. Sharon lässt unent­wegt Men­schen durch die Lüf­te flie­gen, die Sän­ger haben Angst, kön­nen kaum hören, die Dia­lo­ge kom­men, von Kin­dern gespro­chen, aus der Kon­ser­ve und am Ende ein für Fried­rich unmo­ti­vier­ter Hauch von Regie­thea­ter, wenn Tami­no und Pami­na ihre Feu­er- und Was­ser­prü­fung erle­di­gen müs­sen. Bei Sharon dre­hen sie in einer Ein­bau­kü­che den Gas­herd auf und machen den Abwasch. Ein Total­ver­riss, beson­ders, was die Leis­tung der für Franz Wel­ser-Möst ein­ge­sprun­ge­nen Diri­gen­tin Alon­dra de la Par­ra betrifft: Zu lang­sam, zu unin­spi­riert – und über­haupt: über­schätzt, sagt Fried­rich. Hier, der Aus­ge­wo­gen­heit wegen, ein Inter­view mit dem Team der Oper und der Vor­be­richt der New York Times.

Und sonst? Der einst unge­stü­me und über Sex-Skan­da­le gestol­per­te Pia­nist Mikhail Plet­nev ver­such­te sich in Wien an einer Rück­kehr, konn­te Wal­ter Gür­tel­schmied von der Pres­se aber nicht über­zeu­gen. In New York hat der Tenor Javier Camare­na die Oper zum Sport erho­ben und gleich 18 hohe Cs in der Regi­ments­toch­ter geschmet­tert. Über­wäl­ti­gend fand Rein­hard J. Brem­beck die Kre­nek-Auf­füh­rung von Karl V. in Mün­chen mit Bo Skov­hus. Auch Georg-Albrecht Eck­le lobt den Krieg der Ster­ne mit 12 Tönen von La Fura dels Baus in der Print­aus­ga­be der aktu­el­len Zeit. Die Wie­ner Volks­oper wird für eine neue Por­gy und Bess-Insze­nie­rung mit „der sen­si­blen Mel­ba Ramos und einem über­wäl­ti­gen­den Mor­ris Robin­son“ gefei­ert. Wal­ter Wei­d­rin­ger lobt in der Pres­se das Wien-Debüt von Calix­to Biei­to mit der Pre­mie­re von Men­dels­sohns Eli­as am Thea­ter an der Wien und ist fas­zi­niert von der Gestal­tungs­kraft Chris­ti­an Ger­ha­hers. „Wit­zig und char­mant“ fin­det Jan Brach­mann in der FAZ die Auf­füh­rung von La divi­sio­ne del mondo von Gio­van­ni Legren­zi in Straß­burg durch Chris­to­phe Rous­set, und der Coun­ter­te­nor und Regis­seur Max Ema­nu­el Cen­cic setzt Hän­dels Ser­se in Karls­ru­he als schil­lern­de Revue in Sze­ne. Span­nend bis zuletzt war der Kom­po­nis­ten-Wett­be­werb Opus One der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker, bei dem sich Fabi­an Blum (*2000), Lukas Döh­ler (*2000), Son­ja Ever­ling (*2002) Jona­than Sprat­te (*1999) und Alex­an­der Tonik­jan (*2003) als Gewin­ner durch­setz­ten.

An der Ber­li­ner Volks­büh­ne wur­de der Ver­trag von Klaus Dörr bis 2021 ver­län­gert. Einen rich­ti­gen Mas­ter­plan, wie Frank Cas­torfs Erbe ver­wal­tet wer­den soll, gibt es aller­dings noch nicht. „Stadt­thea­ter ist nicht genug“, fin­det Peter Lau­den­bach in der Süd­deut­schen. Kon­ti­nu­ier­li­cher geht es am Leip­zi­ger Gewand­haus zu, wo Andre­as Schulz bis 2025 als Direk­tor bestä­tigt wur­de. Und noch eine Per­so­na­lie: Der pol­ni­sche Gei­ger Krzy­sztof Polo­nek, der seit 2009 bei den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern spielt, hat das Vor­spiel um die Kon­zert­meis­ter-Posi­ti­on gewon­nen und folgt damit auf Andre­as Bus­chatz. Gra­tu­la­ti­on!

Was lohnt?

Das Label Hänssler hat dem Pia­nis­ten Bene­detti Michel­an­ge­li eine groß­ar­ti­ge 10-CD-Box gewid­met

Das Klas­sik-Label Gün­ter Hänssler för­dert auf der einen Sei­te jun­ge Künst­ler wie die Har­fe­nis­tin Hele­ne Schütz oder das Pia­no-Duo Xie Sis­ters, auf der ande­ren gräbt es immer wie­der Mei­len­stei­ne der Musik­auf­nah­men aus. Eine erscheint nun auf 10 CDs: die Live-Mit­schnit­te von Bene­detti Michel­an­ge­li, unter ande­rem mit Wer­ken von Bach, Brahms, Ravel, Cho­pin und Debus­sy. Es ist ein akus­ti­sches Aben­teu­er, sei­ne unver­wech­sel­ba­re Mischung aus per­fek­tio­nier­ter Schön­heit, aus lei­den­schaft­li­cher Kraft und unend­lich klu­ger Kon­trol­le quer durch das Reper­toire zu ver­fol­gen. Allein die Scar­lat­ti-Sona­ten wür­den die­se Box bereits zu einem Mei­len­stein machen. Sel­ten berei­tet die Wie­der­ent­de­ckung einer Klas­sik­le­gen­de so viel Spaß wie hier. Ein Muss für jeden, der das Non­plus­ul­tra des Kla­vier­spiels in den Ohren haben will.

Sehens­wert ist die aktu­el­le Aus­stel­lung im Bach-Muse­um Leip­zig über den „Hof-Com­po­si­teur Bach“ und die Zwän­ge des Musi­kers in einer fürst­li­chen Welt. Einen guten Ein­blick bekommt man bereits im Video auf der Sei­te des Bach-Muse­ums. Die Leip­zi­ger Volks­zei­tung schreibt: „Die­se Aus­stel­lung ver­deut­licht Ent­ste­hungs- und Rah­men­be­din­gun­gen von Musik im Abso­lu­tis­mus: Bachs welt­li­ches und sakra­les kom­po­si­to­ri­sches Schaf­fen ist nicht nur ästhe­ti­sche Erfül­lung, son­dern auch tönen­de Geschich­te.“

