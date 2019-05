FASTFOOD FÜR DIE OPER

Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

dan­ke für all die Reak­tio­nen auf den letz­ten News­let­ter – die Bezah­lung jun­ger Künst­ler scheint ein wich­ti­ges The­ma zu sein. Mehr dazu spä­ter. In die­ser Woche geht es zunächst um poli­tisch-ethi­sche Kul­tur­fra­gen, um die Neu­ori­en­tie­rung wich­ti­ger Fes­ti­vals und dar­um, Hil­ary Hahn beim Üben über die Schul­ter zu schau­en.

WAS IST

Darf man Otel­lo anma­len oder nicht? Die Black­fa­cing-Debat­te geht wei­ter.

MAKRUS HINTERHÄUSER VERLÄNGERT

ANZEIGE





Der Ver­trag von Mar­kus Hin­ter­häu­ser, Inten­dant der Salz­bur­ger Fest­spie­le, wur­de um fünf Jah­re ver­län­gert. Letz­te Woche haben wir bereits über die ver­fah­re­ne Situa­ti­on bei den Salz­bur­ger Oster­fest­spie­len gespro­chen, wo Chris­ti­an Thie­le­mann Niko­laus Bach­ler als Inten­dan­ten ver­hin­dern will. Aktu­el­ler Stand: Die Poli­tik will Bach­ler noch immer, der aber scheint über Rück­zug nach­zu­den­ken. Aus Salz­bur­ger Krei­sen ist der­weil zu hören, dass Hin­ter­häu­ser am Ende eine ent­schei­den­de Rol­le auch für die Oster­fest­spie­le spie­len könn­te, wenn die­se, ähn­lich wie die Pfingst­fest­spie­le von Ceci­lia Bar­to­li, in den Betrieb der Salz­bur­ger Fest­spie­le über­ge­hen wür­den – das wäre jeden­falls ein denk­ba­rer Kom­pro­miss in der ver­fah­re­nen Situa­ti­on. Die Zeit drängt, denn mit Plä­nen und Ver­trä­gen für die Zukunft ist man ohne Füh­rung schon jetzt spät dran.

NEUAUSRICHTUNG DES LUCERNE FESTIVAL

Für Fes­ti­vals in ganz Euro­pa wird es immer schwe­rer, ihr Publi­kum zu hal­ten, auch die Oster­fest­spie­le haben heu­er ja Publi­kum ver­lo­ren. Auch Luzern denkt in die­ser Situa­ti­on um. Inten­dant Micha­el Hae­f­lin­ger hat – gegen gro­ßen Pro­test – die kom­plet­te Spar­te für Kla­vier an Ostern gestri­chen. Krea­ti­vi­tät und Mut sind gefragt, wenn man in die Zukunft gehen will. Und so kom­men­tiert Chris­ti­an Wild­ha­gen in der NZZ auch: „Was Hae­f­li­ger mit der Strei­chung der bei­den Fes­ti­val­sa­tel­li­ten getan hat, ist daher ein frag­los schmerz­li­cher und in der Sache durch­aus kon­tro­vers zu wer­ten­der Schritt; aber er ist legi­tim. Als künst­le­risch Ver­ant­wort­li­cher darf und muss er ihn sogar gehen, wenn es auf ande­re Wei­se nicht mög­lich ist, sei­ner Insti­tu­ti­on eine Per­spek­ti­ve und, mehr noch, ein kla­res Pro­fil für die Zukunft zu geben.“

ZUSPITZUNG IN PRAG

Letz­te Woche haben wir über den Pro­test des Pra­ger Opern-Ensem­bles gegen den desi­gnier­ten Inten­dan­ten Peter Boye Han­sen berich­tet. Nun ist auch die von vie­len gefei­er­te, aktu­el­le Che­fin, Sil­via Hron­co­vá, zurück­ge­tre­ten: „Mei­ne Ent­schei­dung hat mit der neu­en Sai­son zu tun – beson­ders mit der zukünf­ti­gen Aus­rich­tung der Oper. Die Situa­ti­on, die in einem offe­nen Brief des Ensem­bles kul­mi­nier­te, war für mich aus­schlag­ge­bend, die­se Arbeits­um­ge­bung nicht län­ger zu akzep­tie­ren.“

FRAUENQUOTE IM THEATER

Die Debat­te begann mit dem Thea­ter­tref­fen – hier soll ab 2020 eine Frau­en­quo­te für die nomi­nier­ten Stü­cke ein­ge­führt wer­den. Nun mel­de­te sich Kul­tur­staats­se­kre­tä­rin Moni­ka Grüt­ters zu Wort und kri­ti­sier­te die­ses Vor­ge­hen: „Das Thea­ter­tref­fen als eine Art Bes­ten­aus­wahl der deutsch­spra­chi­gen Büh­nen soll­te die zehn ‚bemer­kens­wer­tes­ten Insze­nie­run­gen‘ eines Jah­res allein nach ästhe­tisch-künst­le­ri­schen Kri­te­ri­en zusam­men­stel­len“, so Grüt­ters. „Eine Ein­schrän­kung der Ent­schei­dungs­frei­heit der Jury kann und wird dazu füh­ren, dass ers­tens eine Insze­nie­rung nur des­halb nicht ein­ge­la­den wird, weil es sich um die Regie­ar­beit eines Man­nes han­delt – und dass zwei­tens jede Regis­seu­rin, die mit ihrer Insze­nie­rung ein­ge­la­den wird, im Ver­dacht steht, ihre Ein­la­dung mehr ihrem Geschlecht als ihrer Leis­tung zu ver­dan­ken, wäh­rend Män­ner über der­lei Zwei­fel völ­lig erha­ben sind.“ Ich fin­de: Die Frau hat Recht!

SOMMER ,

FESTPIELZEIT ,

FESTSPIEL-GUIDE ! Über 200 Fest­spie­le in Deutsch­land, Öster­reich und Euro­pa. kom­pakt zusam­men­ge­fasst. Jetzt am Kiosk!

BLACKFACING UND KEIN ENDE

Poli­ti­sche Kor­rekt­ness war auch letz­te Woche The­ma, als wir über das Auf­flam­men der Black­fa­cing-Debat­te gespro­chen haben. Nun mischt sich der Inten­dant der Deut­schen Oper Ber­lin ein: Gegen­über Vol­ker Blech sagt Diet­mar Schwarz in der Mor­gen­post: „Ein schwarz ange­mal­ter Otel­lo geht nicht.“ Schwarz erklärt: „Das Black Facing ist in Ame­ri­ka ent­stan­den, als sich die Wei­ßen kaba­rett­ar­tig über die Schwar­zen lus­tig mach­ten. Unse­re „Zau­ber­flö­te“ von Gün­ter Krä­mer, die jetzt bald 30 Jah­re alt wird, ist ein gutes Bei­spiel, wie sich eine Wahr­neh­mung ent­wi­ckelt hat. Näm­lich von ‚das war damals so‘ bis ‚das geht gar nicht mehr‘. Bei der „Zau­ber­flö­te“ haben wir Brie­fe bekom­men, ich war des­halb sogar schon bei der Ber­li­ner Sena­to­rin für Gleich­stel­lung Dilek Kolat.“

WAS IST

Eine der Beet­ho­ven-Figu­ren in Bonn wur­de gestoh­len – jetzt bekom­men sie Per­so­nen­schutz.

SECUTRITY FÜR BEETHOVEN

Nach­dem in Bonn eine Beet­ho­ven-Skulp­tur vom Müns­ter­platz gestoh­len wur­de, ste­hen die rest­li­chen 799 Beet­ho­ven-Figu­ren nun unter beson­de­rem Schutz: Zäu­ne sol­len die Skulp­tu­ren in der Nacht beschüt­zen. Außer­dem wird der Wach­dienst ver­stärkt. An jeder Sei­te des Plat­zes wird ein Mit­ar­bei­ter ein­ge­setzt. Halo­gen­strah­ler leuch­ten den Platz aus. Außer­dem wer­de ein Wach­dienst­mit­ar­bei­ter mit einem Hund ein­ge­setzt. City-Mar­ke­ting Bonn bedau­ert die Maß­nah­men auf Face­book mit den Wor­ten: „Lei­der geht es nicht anders.“ Das Gute an der Geschich­te: Beet­ho­ven ist auch heu­te noch heiß begehrt!

DEBATTE: ZU VIELE URAUFFÜHRUNGEN?

In Ber­lin waren in den letz­ten Wochen gleich fünf Urauf­füh­run­gen zu sehen. Unter ande­rem Oceana von Det­lev Gal­lert oder M von Moritz Eggert. Das ist groß­ar­tig, fin­det Udo Badelt im Tages­spie­gel. Aber: Urauf­füh­run­gen hät­ten nur Sinn, wenn sie nicht zum Fei­gen­blatt für Inten­dan­ten wer­den und dem Beweis der eige­nen Inno­va­ti­on die­nen. Die wah­ren Hel­den sind für Badelt Inten­dan­ten, die auch eine Zweit­auf­füh­rung wagen. Er schreibt: „Tos­ca, urauf­ge­führt im Janu­ar 1900 in Rom, wur­de schon im Febru­ar in Turin gezeigt, im März in Mai­land, es folg­ten rasch Vero­na, Genua, Bolo­gna. (…) Nur sehr wenig Neu­es konn­te sich seit­her im Reper­toire ver­an­kern: Györ­gy Lige­tisLe Grand Macabre, Die Sol­da­ten von Bernd Alois Zim­mer­mann, Stü­cke von Hans Wer­ner Hen­ze und Ari­bert Rei­mann. Eine mage­re Aus­beu­te aus 70 Jah­ren Musik­thea­ter­ge­schich­te. Also: Run­ter vom Ross der stol­zen Urauf­füh­rer! Nach­spie­ler und Wie­der­auf­neh­mer sind die wah­ren Hel­den unse­res heu­ti­gen Musik­thea­ters!“

FASTFOOD FÜR DIE OPER

Neu­lich schick­te mir ein Freund eine Anzei­ge aus dem Opern­glas. Mc Donald’s wirbt dar­in für sei­ne Bur­ger unter dem Titel „Signa­tu­re“. Das ist auf den ers­ten Blick ein biss­chen lus­tig, waren es doch frü­her in ers­ter Linie schi­cke Autos, die von der Musik erwar­tet haben, dass sich die Zeit­lo­sig­keit der Klas­sik auf ihre Mar­ke über­trägt. Ich weiß, dass Opern­glas-Chef­re­dak­teur Ralf Tie­de­mann gern sehr gut isst, es muss sich also um ech­te, ziel­ge­rich­te­te Wer­bung han­deln! Und irgend­wie fin­de ich das groß­ar­tig. Bes­ser, wenn McDonald’s zur Luxus­mar­ke wer­den will, als wenn die Oper zum McSing­sang geschrumpft wird.

FRAU OHNE SCHATTEN IN WIEN

Über 20 Minu­ten Applaus für die Jubi­lä­ums­auf­füh­rung von „Frau ohne Schat­ten“ in Wien. Peter Jaro­lin schreibt im Kurier: „Musi­ka­lisch im Rang des Außer­ge­wöhn­li­chen, sze­nisch (Vin­cent Huguet) ein­fach nur aus­tausch­bar (…) So ist Camil­la Nylund eine Kai­se­rin von Welt­for­mat, sie singt die­se Par­tie mit traum­haf­ter Sicher­heit, höchs­ter Inten­si­tät und atem­be­rau­ben­der voka­ler Klar­heit. Wie auch Nina Stem­me eine Fär­be­rin der Extra­klas­se ist. Wie Klang­ma­gi­er Chris­ti­an Thie­le­mann bei die­sem kom­ple­xen Werk alle Regis­ter sei­ne Kön­nens zieht, welch herr­li­che Klang­far­ben, welch fan­tas­ti­sche Nuan­cen, welch dra­ma­ti­sche Aus­brü­che hier hör­bar wer­den, sucht sei­nes­glei­chen.“ Etwas kri­ti­scher ist da Manu­el Brug in sei­nem Blog – er fin­det Thie­le­manns Tem­pi eher schlep­pend und schreibt: „man hat die­se Oper in Wien schon anders gese­hen.“

Eher sel­ten zu Wort gekom­men ist im 150. Wien-Jubi­lä­um Ion Holen­der, immer­hin 19 Jah­re Staats­opern­in­ten­dant. Hier rede ich mit ihm über eini­ge High­lights sei­ner Amts­zeit.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Jan Brach­mann ver­neigt sich in der FAZ vor dem Mozart­fest in Würz­burg: „For­scher, Kos­mo­lo­gen, Künst­ler und Kri­ti­ker wer­den sich im Mozart-Labor, im Exer­zi­ti­en­haus Him­mels­pfor­ten, tref­fen, um dar­über nach­zu­den­ken. Ein­mal mehr beweist die Inten­dan­tin Eve­lyn Mei­ning, dass es mög­lich ist, ein Kom­po­nis­ten­fes­ti­val zu machen, das sein Pro­gramm ganz aus der Kon­zen­tra­ti­on auf des­sen Werk gewinnt und vor der Aus­ein­an­der­set­zung damit nicht ins freie Asso­zi­ie­ren davon­lau­fen muss.“ +++ „Mehr betö­ren­des Opern­kon­zert als Veris­mo-Dra­ma“, schreibt Wal­ter Wei­d­rin­ger über den Auf­tritt von Anna Netreb­ko in Andrea Che­ni­er an der Wie­ner Staats­oper. +++ Nico­laus Ste­mann hat mit dem Kom­po­nis­ten Phil­ip­pe Manou­ry ein Ora­to­ri­um über Mit­tel­meer­flücht­lin­ge auf die Büh­ne der Köl­ner Phil­har­mo­nie gebracht – das ist nur halb gelun­gen, fin­det Regi­ne Mül­ler in der NZZ: „So schei­tert das erklär­te Ansin­nen, Betrof­fen­heit aus­zu­lö­sen, gran­di­os auf höchs­tem Niveau. Scha­de, denn allein die Logis­tik ist fabel­haft, eben­so das minu­ziö­se Zusam­men­spiel der Hun­dert­schaf­ten; der Chef­di­ri­gent François-Xavier Roth erweist sich ein­mal mehr als ein sturm­si­che­rer Kapi­tän und inspi­rie­ren­der Ani­ma­teur.“ +++ Begeis­tert zeigt sich Wer­ner M. Grim­mel über die Rameau-Oper Hip­po­ly­te et Ari­cie in Zürich: „Jet­ske Mijns­sen zeigt in ihrer Insze­nie­rung ganz bei­läu­fig die unter­schwel­li­ge Bru­ta­li­tät und Grau­sam­keit eines Anci­en Régime.“

Anzei­ge Exklusive Musikreisen mit ZEIT – Immer mit Musikexperten an Ihrer Seite Hier fin­den Sie alle Rei­sen zu den schöns­ten natio­na­len und inter­na­tio­na­len Opern­häu­sern.

PERSONALIEN DER WOCHE

Ein sehr lesens­wer­tes Inter­view hat der Kom­po­nist Heinz Hol­li­ger der NZZ zu sei­nem 90. Geburts­tag unter dem Titel „Ich bin Berufs­at­mer“ gege­ben. +++ Die Sän­ge­rin Jes­sey Nor­man hat ihren Nach­lass an die Libra­ry of Con­gress über­ge­ben. +++ Letz­te Woche ist uns ein klei­ner Feh­ler unter­lau­fen: Diri­gent Georg Fritsch wird natür­lich nicht nach Kiel gehen, von dort kommt er näm­lich, son­dern nach Karls­ru­he. Und nun hören wir auch, dass der Fin­ne Sant­tu-Mati­as Rou­va­li neu­er Chef­di­ri­gent des Phil­har­mo­nia Orches­tra Lon­don wird und gleich­zei­tig in Göte­borg ver­län­gert. +++ Und noch eine Diri­gen­ten-Per­so­na­lie: Jona­thon Hay­ward wird von 2021 an neu­er Chef der Nord­west­deut­schen Phil­har­mo­nie. +++ Tho­mas Schmoll unter­hält sich im Spie­gel mit dem Cel­lis­ten Johan­nes Moser über sei­ne Kon­zer­te in Gefäng­nis­sen.

WAS LOHNT

Hil­ary Hahn nimmt ihre Fans 100 Tage mit ins Pro­be­zim­mer.

Nichts ist so intim in der Musik wie das Üben: Allein in einem Zim­mer, allein mit den tech­ni­schen Schwie­rig­kei­ten der Noten, allein mit sei­ner Idee der Inter­pre­ta­ti­on – Momen­te, in denen die Stim­me oder das Instru­ment ver­su­chen, das, was der Kopf will, zu bewäl­ti­gen. Ein ewi­ges Schei­tern bis zur Per­fek­ti­on. Mein Tipp die­se Woche ist des­halb das Insta­gram-Pro­fil der Gei­ge­rin Hil­ary Hahn. 100 Tage lang unter­nimmt Hahn ein Pro­jekt, in dem sie ihre Fans mit in die Inti­mi­tät ihrer Übe-Zim­mer nimmt: Kei­ne Erklä­run­gen, kei­ne Wor­te – nur die Kame­ra und die Gei­ge­rin. Hahn jeden Tag eini­ge Sekun­den zuzu­schau­en, führt dazu, zu ver­ste­hen, was die Kunst und ihre Wahr­haf­tig­keit aus­macht: Die Lei­den­schaft und die Bereit­schaft, der Per­fek­ti­on die eige­ne Zeit zu schen­ken.

Sel­ten gab es so vie­le Rück­mel­dun­gen auf einen News­let­ter wie jenen der letz­ten Woche, in dem es um die Bezah­lung von Musi­kern ging: Lei­te­rin­nen von Volks­hoch­schu­len haben mir auf­ge­lis­tet, was ihre Leh­rer, die meist frei­be­ruf­lich tätig sind, ver­die­nen, und das Con­cert­ge­bouw-Orches­tra wies mich auf einen Feh­ler hin: Nicht das Orches­ter, son­dern das eigen­stän­di­ge Haus, das Con­cert­ge­bouw, sei dafür ver­ant­wort­lich, dass Musi­ker für die Lunch-Kon­zer­te nicht bezahlt wür­den. Das Orches­ter hin­ge­gen zah­le allen Gäs­ten min­des­tens die mit den inter­na­tio­na­len Gewerk­schaf­ten aus­ge­han­del­ten Sum­men: „Das Hono­rar ori­en­tiert sich dabei an der nied­rigs­ten Stu­fe regio­na­ler Orches­ter – das ist natür­lich sehr wenig, aber es wer­den auch Ren­ten­ein­zah­lun­gen, Geld bei krank­heits­be­ding­tem Aus­fall etc. gezahlt. Wir wür­den die Hono­ra­re gern anhe­ben“, heißt es in einer Mail, „sind dafür aber auf höhe­re staat­li­che Zuschüs­se ange­wie­sen.“

In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de