Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

das Klas­sik-Karus­sell dreht sich gewal­tig. Lesen Sie über den Stand der Din­ge in Mai­land, Ber­lin und Salz­burg. Außer­dem: Die kul­tur­po­li­ti­schen Gra­ben­kämp­fe wer­den radi­ka­ler – ein Blick auf die Thea­ter­po­li­tik im Osten.

WAS IST

Klaus Flo­ri­an Vogt in der Mai­län­der Pro­duk­ti­on von „Die Tote Stadt“.

PERSONALKARUSSELL I: MAILAND

In Mai­land woll­te Inten­dant Alex­an­der Perei­ra einen Mil­lio­nen-Deal mit den Scheichs aus Sau­di-Ara­bi­en abwi­ckeln, bis er von Kri­ti­kern und der Poli­tik zurück­ge­pfif­fen wur­de. Eigent­lich soll­te sei­ne Ver­trags­ver­län­ge­rung längst unter­schrie­ben sein. Doch die Poli­tik lässt Stich­tag um Stich­tag ver­strei­chen. Der Unwil­le zur Ver­trags­ver­län­ge­rung ist inzwi­schen der­art offen­sicht­lich, dass gemun­kelt wird, man sehe sich in Mai­land nach einem neu­en Chef um. Hoff­nung, etwa für den schei­den­den Wie­ner Opern­in­ten­dan­ten Domi­ni­que Mey­er? Dabei hat Perei­ra (so streit­bar er ist) in die­ser Sai­son tat­säch­lich eini­ge span­nen­de Pro­duk­tio­nen gezeigt. Gera­de ging Die Tote Stadt von Korn­gold mit Klaus Flo­ri­an Vogt über die Büh­ne und wur­de von Chris­ti­an Wild­ha­gen in der NZZ beju­belt. Die neue Sai­son eröff­net Perei­ra am 7. Dezem­ber mit der Ori­gi­nal-Aus­ga­be der Tos­ca von 1900 – in der Titel­rol­le Anna Netreb­ko, Ric­car­do Chail­ly wird diri­gie­ren. Frag­lich, ob ihm die­se Scoups am Ende noch den Job ret­ten wer­den.

PERSONALKARUSSELL II: BERLIN

Gleich zwei Per­so­na­li­en bewe­gen Ber­lin. Pro­fes­so­ren und Künst­ler der Musik­hoch­schu­le Hanns Eis­ler pro­tes­tie­ren gegen die Abset­zung des alten Rek­tors Robert Ehr­lich – er habe gute Arbeit geleis­tet, die Bezie­hun­gen zum Senat ver­bes­sert, die Gehäl­ter ange­ho­ben und die Exzel­lenz geför­dert. Gro­ße Namen wie die Cel­lis­ten Nico­las Alt­sta­edt und Clau­dio Bohór­quez, der Gei­ger Kol­ja Bla­cher, der Pia­nist Kirill Gerstein, die Sän­ge­rin Chris­ti­ne Schä­fer, die Brat­schis­tin Tabea Zim­mer­mann und die Hor­nis­tin Marie-Lui­se Neu­necke haben einen offe­nen Brief gegen sei­ne Abwahl for­mu­liert – ein Affront gegen die desi­gnier­te Hoch­schul-Lei­te­rin Sarah Wedl-Wil­son. Viel­leicht ist all das aber auch nur ein wei­te­res Bei­spiel, was pas­siert, wenn man Head­hun­tern in der Kul­tur das Feld über­lässt. Auch an der Staats­oper Unter den Lin­den ist die Situa­ti­on wei­ter­hin offen: Kul­tur­se­na­tor Klaus Lede­rer ver­schiebt sein Bekennt­nis zu Dani­el Baren­bo­im immer wie­der. So lan­ge, dass Fre­de­rik Hans­sen im Tages­spie­gel bereits über einen Nach­fol­ger spe­ku­liert – etwa Gus­ta­vo Duda­mel. Aber wäre der Unter­stüt­zer des vene­zo­la­ni­schen Ter­ror-Regimes poli­tisch nicht noch unkor­rek­ter?

PERSONALKARUSSELL III: SALZBURG

Auch die Salz­bur­ger Oster­fest­spie­le müs­sen uns an die­ser Stel­le noch ein­mal beschäf­ti­gen. Inzwi­schen ist sicher, dass die Situa­ti­on viel ver­track­ter ist als gedacht: Niko­laus Bach­ler hat, wie wir erfah­ren haben, sei­nen Ver­trag als Inten­dant längst unter­schrie­ben. Zu einem orga­ni­sa­to­ri­schen Tref­fen zwi­schen Bach­ler und Chris­ti­an Thie­le­mann, der dem neu­en Inten­dan­ten zunächst zustimm­te, um ihn dann zu bekämp­fen, ist es noch nicht gekom­men. Zwei Giga-Egos kra­chen da auf­ein­an­der. Bach­ler, so hört man, akzep­tiert als Ort für ein Tref­fen nur Salz­burg oder Dres­den, wäh­rend Thie­le­mann sich unbe­ein­druckt zeigt und in Öster­reich Sym­pa­thie­punk­te ein­sam­melt – unter ande­rem durch sei­ne Frau ohne Schat­ten und durch bewusst gut gelaun­te Auf­trit­te in Fern­seh­sen­dun­gen des ORF. Einer von bei­den wird frü­her oder spä­ter gehen müs­sen. Thie­le­manns Ver­trag läuft noch bis 2022, ob Bach­ler vor­her noch abspringt – wenn ja, wird es teu­er wer­den.

WAS WAR

Hat sich getraut: Pia­nist Lang Lang hat in Ver­sailles gehei­ra­tet.

AfD WILL SACHSENS THEATER VERÄNDERN

Im vor­letz­ten News­let­ter hat­ten wir bereits berich­tet, wie die AfD sich in die Spiel­plan­ge­stal­tung am Mit­tel­säch­si­schen Thea­ter ein­ge­mischt hat. Nun, nach der im Osten erfolg­rei­chen Euro­pa­wahl und vor den anste­hen­den Wah­len in Bran­den­burg, Sach­sen und Thü­rin­gen ver­schärft sich der Ton. Die AfD in Sach­sen for­mu­liert ihr Kul­tur­kon­zept (und das ist lei­der kein Witz!) so: „Kul­tur darf kein Tum­mel­platz für sozio­kul­tu­rel­le Kli­en­tel­po­li­tik sein.“ Sie müs­se „Spie­gel des Selbst­ver­ständ­nis­ses der säch­si­schen Bür­ger sein“. Wes­halb die AfD sich „gegen ein ein­sei­tig poli­tisch ori­en­tier­tes, erzie­he­ri­sches Musik- und Sprech­thea­ter wen­det, wie es der­zeit auf säch­si­schen Büh­nen prak­ti­ziert wird.“ Lesens­wert dazu die Ein­ord­nung des Dresd­ner Jour­na­lis­ten Mar­tin Mor­gen­stern, der den AfD-Poli­ti­ker Gor­don Eng­ler zitiert: „Neu­mo­di­sche Extra­va­gan­zen pas­sen ein­fach bes­ser zu einer Stadt wie Ber­lin. Dres­den und sei­ne alt­ein­ge­ses­se­ne Bür­ger­schaft sind für eine Groß­stadt ver­gleichs­wei­se kon­ser­va­tiv geprägt. Inso­weit gilt es auf den Geschmack und die Inter­es­sen der Bür­ger Rück­sicht zu neh­men. Die exzen­tri­sche Rand­grup­pen­kunst soll­ten wir daher ger­ne Leip­zig und Ber­lin über­las­sen.“ Ich neh­me in die­sem News­let­ter sel­ten poli­tisch Stel­lung, und das ist in die­sem Fall eigent­lich auch nicht nötig. Es wird lei­der sofort klar: Wer AfD wählt, ver­sün­digt sich an dem, was die Kul­tur­na­ti­on Deutsch­land seit jeher so erfolg­reich gemacht hat – Offen­heit, Mei­nungs­viel­falt, Pro­vo­ka­ti­on und Rei­bung. Und es ist schwer zu ver­ste­hen, dass aus­ge­rech­net ein Künst­ler wie der Cel­list Mat­thi­as Moos­dorf auf sei­ner Face­book-Sei­te stolz drauf auf­merk­sam macht, dass er per­sön­lich die­sen Quatsch erfun­den habe, den die AfD Sach­sen „Eins zu eins über­nom­men“ hät­te.

EKLAT AM THEATER ANSBACH

In poli­tisch radi­ka­len Zei­ten wer­den auch die Angrif­fe auf Thea­ter­ma­cher immer direk­ter. Das muss­te nun die Inten­dan­tin des Thea­ters Ans­bach, Susan­ne Schulz, erfah­ren, als der Vor­sit­zen­de des Auf­sichts­ra­tes des Thea­ters, Her­bert Mati­jas, bei der Spiel­plan­prä­sen­ta­ti­on unauf­ge­for­dert das Wort ergriff und sie und ihre Mit­ar­bei­ter mit einer „Pla­ge“ ver­glich. Gegen­über Radio 8 reagier­te Schulz gelas­sen: „So was sagt ja oft mehr über den Spre­cher als über den, der annon­ciert wird.“

SPIELEN AGENTUREN MIT HOFFNUNGEN?

Ich wur­de mehr­fach dar­auf ange­spro­chen, war­um ich im letz­ten News­let­ter nicht über einen Arti­kel im VAN-Maga­zin berich­tet habe, in dem es um eine Künst­ler­agen­tur ging, die angeb­lich mit betrü­ge­ri­schen Machen­schaf­ten die Hoff­nun­gen jun­gen Künst­ler aus­nut­ze. Dazu nur die­ses: Ich mag den inves­ti­ga­ti­ven Jour­na­lis­mus des VAN Maga­zins wirk­lich sehr, aber die­ser Bei­trag, den ich hier bewusst nicht ver­lin­ke, war bereits beim ers­ten Lesen zu offen­sicht­lich per­sön­lich getrie­ben und Teil eines Rache­feld­zu­ges. Nun ist auch BR Klas­sik auf die­ses The­ma auf­ge­sprun­gen – und schafft es wenigs­tens, die betrof­fe­ne Agen­tin zu Wort kom­men zu las­sen. Viel­leicht wäre es wirk­lich ein über­fäl­li­ger Text, über die gro­ße Span­ne zu schrei­ben, die zwi­schen den Erwar­tun­gen jun­ger Künst­ler nach Öffent­lich­keit und Enga­ge­ments und der rea­len Kon­zert- und Medi­en­welt liegt, die die­se Erwar­tun­gen kaum ein­lö­sen kann. Oder anders aus­ge­drückt: Einen Agen­ten zu enga­gie­ren, kann hel­fen, ist aber sel­ten Garan­tie dafür, dass PR und Auf­trä­ge plötz­lich aus dem Nichts kom­men.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Judith Aram (Vor­sit­zen­de des Bun­des für Szen­o­gra­fen) und Anne­mie Vana­cke­re (Inten­dan­tin des Heb­bel am Ufer) for­dern eine Frau­en­quo­te für deut­sche Opern­häu­ser. Grund: Frau­en sei­en sen­sa­tio­nell schlecht ver­tre­ten; kei­ne der geplan­ten Pre­mie­ren der Staats­oper Ber­lin und der Deut­schen Oper stamm­ten von einer Frau. +++ Die aus­tra­li­sche Oper kün­digt für 2020 einen voll­kom­men digi­ta­len Ring des Nibe­lun­gen in Bris­bane an, in dem Regis­seur Chen Shi-Zheng Wag­ners Tetra­lo­gie in LED-Ani­ma­tio­nen in Sze­ne set­zen soll. +++ Letz­te Woche haben wir dar­über geschrie­ben, dass nicht die Urauf­füh­rer, son­dern jene, die ein neu­es Werk zum zwei­ten oder drit­ten Mal auf­füh­ren, die wah­ren Hel­den der Musik sind. Vor­bild­lich das New York Phil­har­mo­nic Orches­tra, das, gemein­sam mit Jaap van Zweden, John Coriglia­nos 1. Sym­pho­nie wie­der­auf­ge­führt hat – ein beklem­men­des Werk, in dem der Kom­po­nist jenen Freun­den gedenkt, die vom HI-Virus dahin­ge­rafft wur­den. +++ Udo Badelt ver­reißt im Tages­spie­gel die Don Qui­chot­te-Insze­nie­rung von Jakop Ahl­bom an der Deut­schen Oper in Ber­lin.

PERSONALIEN DER WOCHE

Sie war eine Neu­den­ke­rin, hat­te ästhe­ti­sches Gespür und einen Blick für das Neue und Ande­re. Eva Klei­nitz, Inten­dan­tin der Opé­ra natio­nal du Rhin in Straß­burg, zuvor unter ande­rem Opern­di­rek­to­rin in Stutt­gart, galt als eine der wich­tigs­ten und bes­ten Opern-Lei­te­rin­nen. Nun ist sie nach schwe­rer Krank­heit mit nur 47 Jah­ren viel zu früh ver­stor­ben. +++ Wer hät­te das gedacht: US Prä­si­dent Donald Trump hat dem neu­en japa­ni­schen Kai­ser Naru­hi­to ein kul­tu­rel­les Geschenk gemacht: eine Brat­sche von 1938 aus Vir­gi­nia +++ Noch eine absur­de Mel­dung gefäl­lig? Tho­mas Gott­schalk über­nimmt die Schirm­herr­schaft des Winds­ba­cher Kna­ben­cho­res. +++ Und noch Mal Klatsch und Tratsch gefäl­lig? Lang Lang hat gehei­ra­tet – ein opu­len­tes Fest im Schloss Ver­sailles, unter ande­rem gehör­te der chi­ne­si­sche Kon­zert­ver­an­stal­ter Jia­tong Wu zu den Gäs­ten. +++ Jan Raes, Direk­tor des Roy­al Con­cert­ge­bouw Orches­tra, wird das Ensem­ble Ende des Jah­res ver­las­sen – Nor­man Leb­recht ver­mu­tet, dass er sei­nen Hut neh­men muss, weil er die Tren­nung von Danie­le Gat­ti vor­an­ge­trie­ben hatte.

SOMMER ,

FESTPIELZEIT ,

WAS LOHNT

Ent­deckt die Pre­ludes von Mie­c­zysław Wein­berg – Gidon Kre­mer.

Als Mie­c­zysław Wein­bergs Oper Die Pas­sa­gie­rin in Bre­genz auf­ge­führt wur­de, begann eine bemer­kens­wer­te Renais­sance des viel zu lan­ge ver­ges­se­nen Kom­po­nis­ten. Er muss­te vor den Nazis aus Polen nach Mos­kau flie­hen, traf hier Schosta­ko­witsch und befreun­de­te sich mit ihm. Aber auch das anti­se­mi­ti­sche Sta­lin-Regime inhaf­tier­te Wein­berg (er soll­te angeb­lich eine jüdi­sche Repu­blik auf der Krim geplant haben). In der kom­men­den Sai­son wird unter ande­rem das Gewand­haus in Leip­zig einen Wein­berg-Zyklus zu des­sen 100. Geburts­tag auf die Bei­ne stel­len. Ein Höhe­punkt dabei: der Auf­tritt von Gidon Kre­mer und Mar­tha Arge­rich. Der Gei­ger Gidon Kre­mer, der sich seit jeher für Wein­berg stark macht, lei­tet das Jubi­lä­ums­jahr mit einer bemer­kens­wer­ten Auf­nah­me der 24 Pre­ludes von Wein­berg ein. „Die­se Musik braucht Inti­mi­tät und Ruhe, um auf uns zu wir­ken“, ver­rät Kre­mer mei­ner Kol­le­gin Cori­na Kol­be in der neu­en Aus­ga­be von CRESCENDO, die ich Ihnen natür­lich eben­falls ans Herz lege. Im neu­en Heft lesen Sie auch einen Schwer­punkt über Musik und Mode, für den Tere­sa Pie­schacón Rapha­el sich unter ande­rem mit Chris­ti­an Lacroix unter­hält.

Ein klei­ner Nach­trag noch: Im letz­ten News­let­ter habe ich ein kur­zes Gespräch mit dem Wie­ner Staats­opern-Inten­dan­ten Ion Holen­der ange­kün­digt. Es war auf der Cre­scen­do-Home­page zu hören, wur­de aber im News­let­ter tech­nisch irgend­wie nicht über­nom­men. Hier ist es nun noch ein­mal zum Nach­hö­ren.

