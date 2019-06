Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal geht es um teu­re Locken, den Tenor mit dem Taschen­tuch, um den Kul­tur-Spar­kurs in euro­päi­schen Medi­en und natür­lich um alle aktu­el­len Auf­füh­run­gen und Per­so­na­li­en.

WAS IST

Eine Locke Beet­ho­vens soll für min­des­tens 17.000 Euro ver­kauft wer­den.

BEETHOVENS LOCKE

Suchen Sie noch eine Geld­an­la­ge? Das Beet­ho­ven-Jahr 2020 wirft sei­ne Schat­ten vor­aus. Wäh­rend in den Fern­seh­stu­di­os bereits an opu­len­ten Beet­ho­ven-Spiel­fil­men gear­bei­tet wird (es wird geflüs­tert, dass Tobi­as Moret­ti die Haupt­rol­le in der deut­schen Pro­duk­ti­on spie­len soll), stei­gen die Beet­ho­ven-Akti­en welt­weit schon jetzt. In den kom­men­den Wochen soll eine Locke des Kom­po­nis­ten bei Sotheby’s ver­stei­gert wer­den, und man rech­net mit einem Rekord-Gebot von min­des­tens 17.000 Euro. Abge­schnit­te­ne Zöp­fe als Wert­an­la­ge? Das Beet­ho­ven-Haus in Bonn macht es schon lan­ge vor: Wenn man hier für eine Doku die dort lagern­den Sträh­nen des Kom­po­nis­ten für eini­ge Sekun­den fil­men will, sind gleich eini­ge hun­dert Euro fäl­lig.

BELEUCHTER VS. REGISSEURE

Unbe­dingt lesens­wert ist das Gespräch, das die Ber­li­ner Beleuch­ter Olaf Free­se und Rein­hard Traum mit der Büh­nen­tech­ni­schen Rund­schau geführt haben. Sie erklä­ren, dass vie­le deut­sche Opern­häu­ser den tech­ni­schen Anschluss ver­passt hät­ten. Der Beruf wür­de immer schwe­rer, die Pro­be­zei­ten kür­zer und die Defi­zi­te in der Aus­bil­dung grö­ßer. Vor allen Din­gen aber beschwe­ren sich die bei­den Pro­fis über unpro­fes­sio­nel­le Regis­seu­re: „Es gibt da ein paar Regis­seu­re und Büh­nen­bild­ner, die selbst für das Licht ver­ant­wort­lich zeich­nen (und hono­riert wer­den), die, selbst wenn sie eine Vor­stel­lung von dem haben, was sie erzie­len möch­ten, nicht in der Lage sind, kon­kre­te Anga­ben zu machen, einen Plan oder ein Kon­zept zu erstel­len, sodass ein Meis­ter impro­vi­sie­ren muss. Der wird dann womög­lich noch „zur Sau gemacht“, weil er nicht weiß, was sich der Regis­seur vor­her aus­ge­dacht hat. Und so was nennt man dann im deut­schen Sprach­raum Licht­de­sign!?“

WIENER STAATSOPERNCHOR IN KRITIK

Nun steht auch der Staats­opern­chor in Wien in der Kri­tik. Schon vor Jah­ren haben sich Mit­glie­der des Zusatz­cho­res über Chor­di­rek­tor Tho­mas Lang beschwert: Sie führ­ten arbeits­recht­li­che Ver­stö­ße an und uner­wünsch­te Anru­fe des Chefs. Der Fall schien lan­ge abge­schlos­sen, denn ein Arbeits­ge­richt gab der Oper damals bereits Recht. Jetzt wur­de in einem ande­ren Ver­fah­ren ein Gesprächs­mit­schnitt die­ser Zusam­men­tref­fen öffent­lich, aus dem die Wochen­zei­tung Pro­fil eine etwas kru­de Geschich­te gedreht hat. Zu hören ist, wie der Kauf­män­ni­sche Direk­tor der Oper auf die Beschwer­den der Sän­ger reagier­te. Er ant­wor­te­te ihnen: „Wenn eine Straf­tat vor­liegt, dann geht man zur Poli­zei. Geht man hin­ein und sagt: ‚Grüß Gott, da bin ich, mir ist eine Straf­tat bekannt gewor­den, ich möch­te jetzt eine Anzei­ge machen.’ […] War­um macht man es nicht, son­dern setzt sich da her und …?“ Die Sän­ge­rin, wel­che die Ton­auf­nah­men damals gemacht hat­te, wur­de bereits zu einer Stra­fe von 300 Euro ver­ur­teilt – wegen des Ver­ge­hens des Miss­brauchs von Ton­auf­nah­men. Die Beru­fung läuft. Die Staats­oper ist gera­de dabei, ernst­haft die Struk­tu­ren der Bal­lett­schu­le des Hau­ses umzu­bau­en (hier gab es eben­falls Vor­wür­fe von Miss­brauch und Demü­ti­gun­gen). Dem alten Chor-Fall steht sie nun eher ent­spannt gegen­über. Chor­di­rek­tor Lang weist die Anschul­di­gun­gen kate­go­risch zurück, und die Oper steht hin­ter ihm.

PAVAROTTI IM KINO

Wir haben bereits berich­tet: Eine neue, opu­len­te Doku von Regis­seur Ron Howard zeigt das tur­bu­len­te leben von Lucia­no Pava­rot­ti. Zacha­ry Wool­fe von der New York Times hat den Film gese­hen und ist begeis­tert, wie Pava­rot­ti Höhen und die Tie­fen der San­ges­lust mit­ein­an­der ver­ein­te. „Wenn wir uns bewusst wer­den, war­um wir die­se Kunst lie­ben“, schreibt Wool­fe, „dann weil jemand wie Pava­rot­ti uns das schla­gen­de Herz der Oper zu Füßen gelegt hat.“

WAS WAR

Dani­el Baren­bo­im bleibt Chef der Staats­ka­pel­le Ber­lin – und die Medi­en sol­len schwei­gen.

REAKTIONEN AUF BARENBOIM-VERLÄNGERUNG

Dani­el Baren­bo­im bleibt Chef der Staats­ka­pel­le Ber­lin und der Staats­oper unter den Lin­den – bis 2027, dann wird der Diri­gent 85 Jah­re alt sein. Außer­dem ernann­ten ihn die Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker letz­te Woche zum Ehren­di­ri­gen­ten. Ich fand einen Satz der Orches­ter­ver­tre­ter auf der Pres­se­kon­fe­renz inter­es­sant: Sie mach­ten Jour­na­lis­ten für die Debat­te um den Füh­rungs­stil Baren­bo­im ver­ant­wort­lich und ver­lang­ten, dass die Medi­en sich aus der­ar­ti­gen Dis­kur­sen bit­te­schön her­aus­hal­ten soll­ten, da ein Orches­ter die Situa­ti­on zwi­schen Diri­gent und Musi­kern bes­ser ein­schät­zen kön­ne als Leu­te von außen. Ich fin­de das befremd­lich. Es ist ein biss­chen so, als wür­de die SPD sagen: „Was bil­den sich Jour­na­lis­ten ein, unse­re Stim­mung zu beschrei­ben! Wir sind doch die Par­tei und wis­sen bes­ser als alle ande­ren, was bei uns los ist!“ Ich tei­le den Eifer vie­ler Jour­na­lis­ten nicht, glau­be aber, dass auch die Klas­sik eine kri­ti­sche Beglei­tung aus­hal­ten muss. Zumal es um staat­li­che Insti­tu­tio­nen geht, deren Auf­ga­be die Debat­te und die Infra­ge­stel­lung ist. Außer­dem ist es natür­lich rich­tig, dass Medi­en die Vor­wür­fe gegen den Diri­gen­ten an die Öffent­lich­keit gebracht haben – was hät­ten sie denn sonst tun sol­len? In Ver­eh­rung und Demut schwei­gen?

KÜRZUNGEN IM MUSIKJOURNALISMUS

Dass der Musik­jour­na­lis­mus – ähn­lich wie im Fal­le Baren­bo­im – erst spät reagiert und sich viel zu lan­ge zurück­hält, hat viel­leicht auch damit zu tun, dass Feuil­le­tons kei­ne Mit­tel mehr haben, um ihre Kri­ti­ker irgend­wo­hin zu schi­cken. Statt­des­sen wer­den die meis­ten Jour­na­lis­ten, auch jene gro­ßer Zei­tun­gen, von Orches­tern oder Ver­an­stal­tern ein­ge­la­den. So ent­steht oft eine Kri­tik­lo­sig­keit auf jour­na­lis­ti­scher Sei­te und eine Erwar­tungs­hal­tung auf Sei­ten der Künst­ler. Ein Grund, war­um sich der Musik­jour­na­lis­mus oft vom kri­ti­schen und unab­hän­gi­gen Jour­na­lis­mus ande­rer Bran­chen unter­schei­det. Bes­se­rung ist nicht in Sicht, wie zwei Mel­dun­gen der letz­ten Woche zeig­ten: Der Evening Stan­dard aus Eng­land hat gera­de zwei Kri­ti­ker ent­las­sen, um Geld zu spa­ren, und auch der RBB setzt sei­nen Spar­kurs beson­ders in der Kul­tur fort – nach­zu­le­sen hier. Kei­ne gute Per­spek­ti­ve für eine wirk­lich kri­ti­sche Beglei­tung der Musik­sze­ne.

MUSIKPREIS FÜR SAUNDERS

Am 7. Juni wur­de der Kom­po­nis­tin Rebec­ca Saun­ders der Ernst von Sie­mens Musik­preis über­reicht. Die ener­ge­ti­schen, oft fast gewalt­sa­men Klang­wel­ten der Kom­po­nis­tin rüt­teln auf. Ein­zel­ne Klän­ge bil­den die Grund­la­ge ihrer Wer­ke – die Stil­le ist Teil ihrer Kom­po­si­tio­nen. Die Sen­dung Titel, The­sen Tem­pe­ra­men­te wid­me­te der Kom­po­nis­tin ein Por­trät.



AUF UNSEREN BÜHNEN

Karl­heinz Stock­hau­sens Licht-Zyklus dau­ert eigent­lich 30 Stun­den. Ein gro­ßer Teil davon wur­de nun an drei Tagen in Ams­ter­dam auf­ge­führt. Die New York Times und Micha­el Stall­knecht von der NZZ waren begeis­tert: „Das Haa­ger Kon­ser­va­to­ri­um stell­te nicht nur kos­ten­spa­rend diver­se Orches­ter­for­ma­tio­nen, son­dern rich­te­te auch eigens einen zwei­jäh­ri­gen Mas­ter­stu­di­en­gang für die Solo-Instru­men­ta­lis­ten und die Sound-Inge­nieu­re ein. Unter­rich­tet wur­den sie (…) vor allem von Kathin­ka Pas­veer, der Flö­tis­tin, Muse und Nach­lass­ver­wal­te­rin Stock­hau­sens.“ +++ „Ein depri­mie­ren­der Rigo­let­to“ urteil­te Manu­el Brug (und mit ihm vie­le Kol­le­gen) über die Insze­nie­rung von Bart­lett Sher an der Staats­oper unter den Lin­den im Diri­gat des wohl viel zu lau­ten und unge­nau­en Andrés Oroz­co-Est­ra­da. +++ Eli­as Pietsch berich­tet im Tages­spie­gel über I’d rather sink auf dem Gelän­de des Berg­hain: „Regis­seu­rin Alié­nor Dau­chez von der fran­zö­si­schen Musik­thea­ter-Com­pa­gnie La Cage stellt zwei äußerst unter­schied­li­che Stü­cke neben­ein­an­der: Einen Rave des rus­si­schen Kom­po­nis­ten Dmi­tri Kour­li­and­ski und die Video-Oper An Index of Metals des Ita­lie­ners Faus­to Romi­tel­li.“

PERSONALIEN DER WOCHE

Mit dem Inten­dan­ten des Dort­mun­der Schau­spiel­hau­ses Kay Voges ver­bin­det mich eine lus­ti­ge Opern-Geschich­te: Einst hat er ein inter­view zwi­schen Chris­ti­an Thie­le­mann und mir in sei­ner Insze­nie­rung des Frei­schüt­zes in Han­no­ver benutzt – es folg­te eine geist- und humor­vol­le Aus­ein­an­der­set­zung um Rech­te­fra­gen, Ver­ball­hor­nung und das Deut­sche Volks­lied. Nun wird Voges neu­er Chef des Wie­ner Volks­thea­ters, und ich sage aus gan­zem Her­zen: Glück­wunsch! +++ Lang Lang hat gehei­ra­tet, inzwi­schen wis­sen wir auch wen: die 24jährige Pia­nis­tin Gina-Ali­ce Red­lin­ger, eine Deutsch-Korea­ne­rin. Auf ihrer Fei­er spiel­ten sie gemein­sam den Wal­zer aus dem Film Amé­lie. Unter den Gäs­ten auf der Mär­chen­hoch­zeit in Ver­sailles war auch der Diri­gent Franz Wel­ser-Möst. +++ Micha­el Til­son Tho­mas hat sei­ne Kon­zer­te bis zum 3. Sep­tem­ber abge­sagt, da er sich einer Herz-OP unter­zie­hen muss. +++ Das Y-Net beschreibt in einem lesens­wer­ten Por­trät die enge Freund­schaft zwi­schen Zubin Meh­ta und sei­nem Nach­fol­ger als Chef des Isra­el Phil­har­mo­nic Orches­tra, dem 30jährigen Sha­ni Lahav. +++ Das Impe­ri­um von Vale­ry Ger­giev ver­grö­ßert sich: gera­de hat er einen Ver­trag unter­schrie­ben, der ihn nicht nur zum Chef des Mari­in­sky in St. Peters­burg und der Oper in Vla­di­wos­tock macht, son­dern auch zum Kopf des neu­en Thea­ter­kom­ple­xes auf der Insel Sak­ha­lin. +++ Die Sän­ge­rin Camil­la Nylund wur­de zur Kam­mer­sän­ge­rin der Wie­ner Staats­oper ernannt. +++ Ema­nu­el Sco­bel wird neu­er Geschäfts­füh­rer des Tho­man­er­cho­res – zuvor war er u.a. Lei­ter des Labes Carus und Geschäfts­füh­rer der Stutt­gar­ter Hym­nus-Chor­kna­ben. +++ Ges­tern wur­de die Sopra­nis­tin Ileana Cotru­bas 80 Jah­re alt – der BR gra­tu­lier­te mit einem Video.

WAS LOHNT

Die Deut­sche Gram­mo­phon fei­ert Bri­git­te Fass­ba­en­der mit einer Edi­ti­on.

Eben­falls 80 wur­de die Sän­ge­rin Bri­git­te Fass­ba­en­der. Die Deut­sche Gram­mo­phon hat ihr nun eine sehr hörens­wer­te Fass­ba­en­der-Edi­ti­on mit 11 CDs gewid­met. Ihre wun­der­bar erzäh­len­den Lie­der­zy­klen, ihre beein­dru­cken­de, fast spie­le­risch leich­ten und den­noch stets tod­erns­ten Opern­pro­duk­tio­nen. Grund genug, sich ein­mal durch­zu­hö­ren. Ich per­sön­lich erin­ne­re mich gern an ein Gespräch, das wir für CRESCENDO geführt haben, in dem sie – anders als so vie­le ihrer Kol­le­gin­nen – nicht das Lied von „frü­her war alles bes­ser“ gesun­gen hat, son­dern aus vol­lem Her­zen die – wie sie sag­te – „neue Dumm­heit“ in der Klas­sik­sze­ne bekämp­fen woll­te.

Fehlt noch was? Ja! Wir freu­en uns auf die nächs­te Ver­nis­sa­ge in den Räu­men der CRE­SCEN­DO-Redak­ti­on in Mün­chen. Am 11. Juli sind hier die Wer­ke von Frie­de­ri­ke Höl­le­rer zu sehen, die u.a. das Cover der letz­ten Pre­mi­um-CD gemalt hat. Tref­fen Sie die Redak­ti­on und die Künst­le­rin beim After-Work-Aperó – mehr dazu an die­ser Stel­le.

