Valery Gergiev und seine Mil­lio­nen-Immo­bilien in Ital­ien, die Auftritte von Anna Netre­bko, die Zer­störung der ukrainis­chen Tschaikowski-Residenz

Ich freue mich, Ihnen mit­teilen zu kön­nen, dass es gelun­gen ist, den eigentlichen Autor dieses Newslet­ters heute zum wohlver­di­en­ten Ostereier-Bemalen abzustellen. An diesem Oster­mon­tag übernehme ich, Akze­lo Brug­manow­itsch, seinen Job, und es ist mir ein Vergnü­gen, Ihnen heute einen Newslet­ter vol­lkom­men ohne aufrührerische und kul­turge­fährdende Klas­sik-Pro­pa­gan­da und ver­lo­gene Recherche anbi­eten zu kön­nen. Dieses Mal lesen Sie hier nichts als die reine Wahrheit – правда! Ein Newslet­ter, in dem es endlich wieder um die Schön­heit der Musik geht und nicht um die stören­den Nebengeräusche aus ihrem Maschi­nen­raum! Los geht’s, und: С Пасхой.

HETZKAMPAGNE GEGEN KÜNSTLER DES VATERLANDES

Kön­nen wir endlich bitte wieder ein­fach nur über Musik reden! Sie haben wahrschein­lich mit­bekom­men, dass der Mae­stro des großen rus­sis­chen Vater­lan­des, der Musik-Vater von Müt­terchen Rus­s­land, dass Valery Gergiev Opfer ein­er unver­schämten und offen­sichtlichen Ver­leum­dungs-Kam­pagne gewor­den ist, die ihn sei­ther davon abhält, den Zahn­stocher aus dem „Hamerica’s Burg­er“ zu ziehen, um endlich wieder Musik zu machen. Allein, dass der Urhe­ber dieses Mis­tkü­bel-Videos, Alex­ej Nawal­ny, schon lange im Gefäng­nis sitzt, sollte Beweis genug sein, dass er ein Lügn­er ist. Natür­lich kann sich nie­mand vorstellen, dass dem Genius Gergiev Ital­ien-Immo­bilien im Wert von mehreren 100 Mil­lio­nen gehören. Okay, ein stil­voller Palaz­zo in Venedig – vielle­icht. Aber eine Müll­halde und ein – Achtung! – ital­ienisch-amerikanis­ches Burg­er-Restau­rant mit Giga-Bulet­ten für Neure­iche – das ist nun wirk­lich allzu leicht als Fake News zu erkennen!

Nur west­liche Kul­tur-Sno­bis­ten kön­nen glauben, dass unser Valery Diri­girow­itsch die Kred­itkarte ein­er gemein­nützi­gen Stiftung (zur Förderung der Jugend) für ein 5.000-Euro-Dinner im Münch­n­er Restau­rant der „Schot­ten­hamel und Lech­n­er GmbH“ benutzt hat oder für eine 2.550-Dollar-Rechnung im ital­ienis­chen Restau­rant Cafe Fiorel­lo in New York oder für einen Luxus-Kurs zum Zigar­ren­rollen oder für merk­würdi­ge Arztbe­suche in Baden-Baden! Hier der Gegen­be­weis: Unser Mae­stro wird nicht krank! Никогда! Und außer­dem: Neben der VTB Bank, der Gazprom­bank oder der Stadt Moskau sollen auch west­liche Spon­soren in die Stiftung eingezahlt haben. Kann es mehr Beweise für eine offen­sichtliche Lüge geben? Also, Öster­re­ich­er, Deutsche, Schweiz­er – kön­nen wir nun bitte endlich wieder Musik machen?!?! Aber wenn ihr Gergiev jet­zt wieder ein­ladet, müsst ihr noch ein biss­chen warten, da er ger­ade sein Altenteil am Schwarzen Meer ein­richtet und neben­bei Bolschoi und Mari­in­s­ki zusam­men­le­gen muss.

ENDLICH WIEDER MUSIK!

Zum Glück ist nicht ganz Europa ver­rückt gewor­den. Einige ver­ste­hen immer­hin, dass Musik kein Pro­pa­gan­da-Mit­tel ist, son­dern Aus­druck pur­er Schön­heit, Genuss ohne Reue, Ruhe vom All­t­ag. Wer will schon jeden Tag Lügen von stra­paz­iösen Spezialein­sätzen hören? Zumal für Div­en wie Anna Netre­bko Spenden für Don­bass-Sep­a­ratis­ten, Geburt­stags­feiern im Kreml oder Auftritte mit Putin so selb­stver­ständlich sind wie ein Shop­ping-Trip in der Blink­er-Blink­er-Abteilung von Chopard in der Viktor-Emanuel-II.-Galerie in Mai­land. Außer­dem hat die ver­di­ente Kün­st­lerin unseres Vater­lan­des längst zurück­gerud­ert: Nach­dem sie den Fehler began­gen hat­te, sich per Anwalt im West­en von der rus­sis­chen Spezial­op­er­a­tion zu dis­tanzieren, hat sie umso authen­tis­ch­er in ihrer Ins­ta-Mor­gen­man­tel-Sto­ry erk­lärt, dass man in dieser ver­rück­ten Welt ja nur alles falsch machen könne.

Wel­come back, Anna! Zum Glück haben weit­sichtige Inten­dan­ten wie Dominique Mey­er von der Mailän­der Scala das schon am 2. März gese­hen und hin­ter der kap­i­tal­is­tis­chen Netre­bko Can­cel-Cul­ture „Fake News“ erkan­nt. Aber, hey: Schwamm drüber! Sie singt ja wieder – natür­lich in Mai­land, in Monte-Car­lo und in der Are­na di Verona! Рубль катится! In Monte Car­lo haben sich die Richti­gen gefun­den: Regis­seur ist Guy Mon­tavon, Inten­dant aus Erfurt, bei dem Hajo Frey 2020 den Lohen­grin insze­nierte, wofür Mon­tavon schon vorher immer wieder in Freys “Com­pe­tizione del­l’­Opera” ein­ge­laden wurde! Auf unsere Net­zw­erke ist Ver­lass! Wird auch Zeit, dass die Musik zurück­kehrt und die Pro­pa­gan­da schweigt! Denn wir sind doch einig: Anna Netre­bko und ihr Jus­si-Bär sind die einzig wirk­lich unpoli­tis­che Kün­st­lerin der Welt! Ich freue mich schon jet­zt auf die näch­ste unpoli­tis­che „Tosca“: „Vis­si d’arte vis­si’ per la sol­di!“

UNSERE AKTUELLEN WELT-NEWS

Ich kann Ihnen an dieser Stelle ver­sich­ern, dass die Spezial­op­er­a­tion in der Ukraine auch eine bedeu­tende Kul­tur-Oper­a­tion ist. Eines der frühen Ziele war es, Kul­turstät­ten im Gebi­et der Ukraine grundzu­sanieren, weshalb die Rote Armee den Abriss von The­atern und Opern­häusern eben­so gezielt plant wie die Grund­sanierung von Spielplätzen, Kindergärten und Schulen. Auch die ein­stige ukrainis­che Res­i­denz von Peter Tschaikows­ki in Trost­janets (in der Nord-Ost-Ukraine) wurde gewis­senhaft bis auf die Grund­mauern wegge­bombt. Ich hoffe sehr, dass die Prov­inz der Ukraine sich rasch um eine angemessene Ren­ovierung küm­mert. +++ Ja, sind die Faschis­ten denn über­all? Jet­zt wüten sie auch noch in Bayreuth. Haben Sie gele­sen: Die Fas­sade der Vil­la Wah­n­fried, des Bayreuther Dom­izils von Richard Wag­n­er, wurde mit Nazi-Sprüchen beschmiert! So etwas hät­ten wir in Rus­s­land im Keime erstickt. Die deutsche Polizei sucht noch nach Zeu­gen! Ein Staat mit dick­en Eiern hätte das gesamte Land längst als Nazis ent­larvt und ihnen den Krieg erk­lärt! +++ Ich habe gele­sen, dass der frühere Autor dieses Newslet­ters getwit­tert hat, das er es richtig fand, dass der Wiener Staat­sopern-Chef Bog­dan Roščić Buh-Rufern in der Gen­er­al­probe zu „Tris­tan und Isol­de“ erk­lärt hat, dass sie ihre Unwil­lens­bekun­dun­gen unter­lassen und in der Pre­miere mit gekauften Karten abgeben kön­nten. So weit bin ich aus­nahm­sweise mit Brügge­mann einig, als Akze­lo Brug­manow­itsch kann ich aber nur sagen, dass jede Miss­fal­l­ens­bekun­dung in einem staatlichen Opern­haus bestraft wer­den sollte – so hätte die Wiener Oper sich auch die Pre­mieren-Bla­m­age let­zten Don­ner­stag erspart! Von Rus­s­land ler­nen heißt: Applaus lernen!

UND WO BLEIBT DAS POSITIVE, HERR BRUGMANOWITSCH?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn. Vielle­icht hier: In diesem Newslet­ter ging es endlich mal nicht um die bek­nack­ten The­men des eigentlichen Autors. Sie müssen ja nur seinen Pod­cast anhören: #metoo, Poli­tik in der Klas­sik, Kul­tur in der Ukraine – wen inter­essiert das schon! Zum Glück hat der Oster­fe­rien! Kein Wort in diesem Newslet­ter über Teodor Cur­rentzis – Помощь – (was ist das?) … nicht um das Konz­erthaus in Wien oder um seinen Inten­dan­ten Matthias Naske und dessen Kumpel Christoph Lieben-Seut­ter. Und zum Glück bericht­en wir auch nicht, dass der Botschafter der Ukraine in Öster­rerich inzwis­chen ein klares Beken­nt­nis von Markus Hin­ter­häuser bei den Salzburg­er Fest­spie­len erwartet. Ich hoffe, dass Sie das genossen haben! – Привет я здесь! – (was ist mit der Tas­tatur los?!). Wer glaubt der Autor dieses Newslet­ters, dass er sei: dun­kle Machen­schaften, per­sön­liche Inter­essen, Eit­elkeit­en, Skru­pel­losigkeit oder gar Dummheit gibt es in der Klas­sik nicht! Manche Schmierfinken glauben sog­ar, dass die Kul­turszene mitver­ant­wortlich an der aktuellen Spezial­op­er­a­tion in der Ukraine sei – und das sog­ar in der Bilden­den Kun­st! Die Pro­pa­gan­da-Presse macht ein­fach vor nichts mehr halt! – Я здесь! (Hey, stopp – ich ver­liere die Kon­trolle) … Наконец-то мой информационный бюллетень снова под моим контролем— это я : Аксель Брюггеманн.

Читали ли Вы уже интервью NDR с художественным руководителем Эльбской филармонии Кристофом Либен-Зойтером? Либен-Зойтер был предшественником и другом шефа венского Концертхауса Матиаса Наске и рассуждал так же, как и Ö1( aвстрийское радио). Kom­men Sie, ich habe mich ver­steckt! Полагаю, что стоило бы еще раз выслушать все доводы и проверить, правда ли это.

DER LIEBEN-SEUTTER FAKTENCHECK

Либен-Зойтер: “Я в гневе, так как господин Брюггеманн, практически в одиночку, сорвал концерт оркестра Musi­cAeter­na в Вене”.

Ну а как же! А завтра я полечу на луну в одиночку, послезавтра закончу войну, а затем остановлю Илона Маска от покупки Твиттера! «Дорогой господин Брюггеманн» точно не знает, должен ли он чувствовать себя польщенным или ужасно переоцененным. Может быть и у международного Красного Креста, венского «Каритас» и посла Украины, есть тоже своё мнение, и они сами думают, взвешивают, а потом высказываются? Как можно игнорировать тот факт, что большая часть австрийской прессы тоже задает те же вопросы (Фальтер: «Вопрос уже не в том, должен ли дирижер выступать в концертном зале, а в том, достаточно ли такта у директора зала, чтобы устраивать такой концерт»).

А тот факт, что даже The New York Times сообщила о предистории концерта, также не важен?

Либен-Зойтер: «Банк (ВТБ) — это, безусловно, проблема (…) Содержание великолепного оркестра мирового уровня требует серьёзного финансирования. Никаких субсидий от российского государства Курентзис не получает. Необходимо, чтобы его поддерживал банк, другое учреждение или состоятельный покровитель».

Не секрет, что субсидии от банка ВТБ очень похожи на субсидии от российского государства, только более завуалированные (многие фонды Гергиева также поддерживались банком ВТБ). Председатель банка назначается Путиным, без согласия Путина не выделяется ни один банковский рубль. Факт тот, что оркестр полностью зависит от Путина. Аналогичная ситуация и с владельцем радио «ДОМ», который (также с помощью ВТБ) создает «частную», лояльную Путину пропагандистскую программу и поэтому является одной из немногих частных радиостанций в России, которые до сих пор работают. Другими словами: Musi­cAeter­na зависит от системы Путина и его хорошо оплачиваемого пропагандиста в Санкт-Петербурге, практически на всех финансовых уровнях.

Либен-Зойтер: «У него (Куррентзиса) 200 сотрудников, есть хор, есть оркестр. Он должен быть осторожен, и он прекрасно знает, что судьба его оркестра висит на волоске».

200 сотрудников? Я хотел бы на них взглянуть (что они все делают??? — восхищаются им?)! По правде говоря, Musi­cAeter­na состоит из небольшого коллектива, так называемый “оркестр телефонной книги”, и расширяется в зависимости от состава оркестра и заказов. Так что дело не в “судьбе оркестра” — он мог бы продолжить свое существование и в Европе, а именно в финансовой судьбе его дирижера, который живёт в России и платит там низкие налоги.

Либен-Зойтер: “Но мы, конечно же, не будем настаивать, чтобы он избавился в одно мгновение от своих спонсоров, только ради того, чтобы иметь возможность выступать. Кроме мистера Брюггемана никто не требует от него этого.”

Итак, мы снова в первом пункте: насколько я знаю, концерт в Вене был отменен не по моей просьбе, а из за того, что Красный Крест, Каритас и посол Украины выразили обеспокоенность. Отменён он был, еще и потому, что планирование этого абсурдного благотворительного концерта было с самого начала ошибкой ( это подвердилось после отказа красного Креста в поддержке концерта).

Либен-Зойтер: «Будучи членом фонда, господин Наске, у которого оркестр Musi­cAeter­na давно постоянный гость, помогал оркестру строить бизнес-планы и находить новых спонсоров».

Если я правильно понимаю: директор венского Концертхауса составляет бизнес-планы для российского оркестра, и как член фонда в Лихтенштейне, ” имеет право подписывать все договора” — и это не является конфликтом интересов? Между тем, у меня есть информация от двух коллег в Вене, что Наске за день до того, как стало известно о его членстве в фонде, очень убедительно высказался : «Если я узнаю, что Курентзис и Musi­cAeter­na близки к Путину, они больше точно не выступят в Концертхаусе –у меня нет никаких особых отношений с этим оркестром».

И мы должны ему верить?

In diesem Sinne: Hal­ten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brügge­mann

