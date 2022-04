Anna Netre­bkos Auftritt in Monte-Car­lo, Krist­jan Järvi und das Baltic Sea Phil­har­mon­ic unter Druck, die Erwartun­gen an Markus Hin­ter­häuser in Salzburg

Willkommen in der neuen KlassikWoche,

mit der wir heute ein wenig durch Europa reisen – und ich ver­spreche Ihnen, das Net­zw­erk-Sight­see­ing der Klas­sik von Erfurt über Monte-Car­lo, Use­dom, Wien und Salzburg wird Ihnen die Trä­nen in die Augen treiben. Ich weiß, es ist trau­rig, wie sich in diesen Tagen die Kulis­sen hin­ter der Kun­st aufreißen – und dann sind auch noch so viele Große von uns gegan­gen. Also: Ohren auf und durch!

ERFURTS MONTE-CARLO-GESCHÄFT

Machen wir erst ein­mal einen kleinen Aus­flug von Erfurt nach Monte-Car­lo, wo vorgestern Anna Netre­bko, die Nein-Ja-Vielle­icht-oder-Doch-Nicht-Xavier Naidoo der Klas­sik, einge­sprun­gen ist. Mehr als lesenswert ist die Recherche von Frank Karmey­er für die „Thüringer All­ge­meine“. Er hat unseren let­zten Newslet­ter zum Anlass genom­men, um noch ein­mal genau das Net­zw­erk rund um Netre­bkos Reha­bil­i­ta­tions-Auftritt an der Oper in Monte-Car­lo anzuschauen (zum Schlus­sap­plaus wehte übri­gens die ukrainis­che Flagge über der Bühne). Regis­seur der „Manon Lescaut“-Auf­führung ist Erfurts Gen­er­al­in­ten­dant Guy Mon­tavon (ich habe let­zte Woche über seine Verbindung zu Hans-Joachim Frey und dessen Rus­s­land-Con­nec­tions berichtet). Karmey­er bohrt nun weit­er und erk­lärt, dass nicht klar sei, ob Mon­tavon vom Gast­spiel der Erfurter Pro­duk­tion per­sön­lich prof­i­tiere (The­ater und Poli­tik hal­ten die Zahlen geheim). Doch der Inten­dant war bere­its mehrfach durch nicht immer trans­par­ente Zuver­di­en­ste aufge­fall­en, zulet­zt 2018, als er vom Gericht wegen Steuer­hin­terziehung verurteilt wurde und 54.000 Euro nachzahlen musste.

Was mir per­sön­lich neu war: Mon­tavon nutzt sein Büro im The­ater auch als ehre­namtlich­er Hon­o­rarkon­sul der Schweiz und wirbt neben­bei auf der Seite ein­er Leipziger Unternehmens­ber­atung für seine Berater-Arbeit. Fach­bere­iche des Unternehmes „beratungsraum“ sind „Organ­i­sa­tion und kom­mu­nale Finanzen“, aber auch „Strate­gie und Daten­schutz“. Auf sein­er eige­nen Web­site wirbt Mon­tavon noch, dass er auch als Keynote Speak­er zu buchen sei: „Die Band­bre­ite mein­er Reden und Vorträge umfasst sowohl Fachthe­men im Opern- und Konz­ert­bere­ich sowie Train­ings und Moti­va­tion­shil­fen im Bere­ich Lead­er­ship und Per­son­alen­twick­lung.“ Und wo bleibt der Ham­mer? Hier: Frank Karmey­er schreibt, dass Erfurts Ober­bürg­er­meis­ter Andreas Bausewein und der Kul­tur­dez­er­nent Tobias Knoblich zum Netre­bko-Auftritt nach Monte-Car­lo gefahren seien. Man wolle mit Wirtschafts- und Kom­mu­nalvertretern sprechen. Als Karmey­er fragte, um wen es sich dabei han­dle, bekam er die erstaunliche Antwort, dass man es nicht wisse, da der Direk­tor der Oper die bei­den direkt vor Ort ein­führen würde! Man geht eben nicht mehr zur Netre­bko, um Oper zu hören, son­dern um Geschäfte zu machen.

MANUELA SCHWESIGS ÖL-SYMPHONIE

Set­zen wir unsere kleine Euro­pareise an der Ost­see auf Use­dom fort. Nach den Ungereimtheit­en der Stiftung „Kli­ma und Umweltschutz MV“ zeigt sich, dass Min­is­ter­präsi­dentin Manuela Schwe­sig, die wegen ihrer Rus­s­land-Poli­tik in der Kri­tik ste­ht, die Pipeline Nord Stream 2 auch durch Klas­sik ein biss­chen pop­ulär­er machen wollte. Bere­its 2008 wurde die „Baltic Sea Phil­har­mon­ic“ von Krist­jan Järvi in erster Lin­ie von der Nord Stream AG ini­ti­iert. So langsam däm­mert es vie­len, dass es hier um mehr als nur um Kul­tur­förderung ging. „Der Ver­such, diese Tätigkeit als Brück­en­bauen zu verkaufen, ist schein­heilig“, erk­lärte etwa die let­tis­che Botschaft in Deutsch­land. Wie bei vie­len der­ar­tiger Fes­ti­vals scheint das Muster stets das gle­iche zu sein: Man nehme einen mit­telmäßi­gen, wenig pro­fil­ierten Man­ag­er, unter dessen Arbeit das eigentliche Net­zw­erk ges­pan­nt wird. In diesem Fall heißt dieser Inten­dant Thomas Hum­mel. Sein Fes­ti­val wurde die let­zten Jahre zur gesellschaftlichen Drehscheibe für Nord Stream- und Gazprom-Kon­tak­te in Wirtschaft und Poli­tik. Nun erk­lärte Hum­mel, „das Use­domer Musik­fes­ti­val ste­ht in kein­er ver­traglichen und / oder werblichen Verbindung zur Nord Stream 2 AG.“

Doch der NDR recher­chierte, dass das Orch­ester von der „Baltic Sea Music Edu­ca­tion Foun­da­tion” getra­gen wird, einem gemein­nützi­gen Vere­in in Berlin. Im Vor­stand sitzen neben Hum­mel auch Dirk von Ameln, langjährig Berater des CEO der Nord Stream 2 AG, sowie als Vere­in­skassen­wart Recht­san­walt Frank Häuser, vielfältig engagiert in Aktiv­itäten von Nord Stream. Im Pro­grammheft des Baltic Sea Phil­har­mon­ic von 2016 ist außer­dem als Vor­sitzen­der des Kura­to­ri­ums der Foun­da­tion Matthias Warnig aufge­führt, Geschäfts­führer der Nord Stream 2 AG. Er ist ein enger Fre­und von Rus­s­lands Präsi­dent Wladimir Putin seit Dres­d­ner Zeit­en und mit­tler­weile per­sön­lich mit Sank­tio­nen der US-Regierung belegt. Und es ist auch nicht schw­er, eine alte Seite im Netz zu find­en, auf der man sich ganz deut­lich und über­schwänglich bei den Spon­soren des Baltic Sea Youth Phil­har­mon­ic bedankt, zu denen neben Nord Stream 2 auch – wer hätte das gedacht?!? – die VTB Bank gehörte, die heute musi­cAeter­na und das DOM Radio in St. Peters­burg unter­stützt. Hat Thomas Hum­mel etwa vergessen, wie über­schwänglich er sich sich bei diesen Spon­soren bedankt hat? Wir kön­nen ihm mit diesem Link auf die Sprünge helfen. Wer in der Geschichte des Fes­ti­vals stöbert, find­et inter­es­sante Bilder, auf denen der eigentliche Sinn der­ar­tiger Fes­ti­vals mehr als deut­lich wird: Warnig ist da zu sehen, neben CDU-Mann Philipp Amthor, außer­dem gab sich Angela Merkel ein Stelldichein – und immer mit­ten­drin: Manuela Schwe­sig. Beim hek­tis­chen Löschen der Nord­stream-Verbindun­gen haben die Fest­spiele übri­gens eine Seite vergessen, auf der es noch immer heißt: „xxxx“ Ach ja: Dra­maturg des Fes­ti­vals ist der fest angestellte Klas­sik-Redak­teur ein­er großen deutschen Tageszeitung, der in den let­zten Wochen in seinen Artikeln immer wieder das Nar­ra­tiv der „can­cel cul­ture“ gepflegt und Kün­st­lerIn­nen vertei­digt hat, die aus ihrer Nähe zu Wladimir Putin keinen Hehl machen. Man kön­nte das so lesen: Die Pro­pa­gan­da-Idee von Nord Stream 2 lebt in der Klas­sik länger als Nord Stream 2 selber.

BIG TROUBLE IN LITTLE AUSTRIA: SALZBURG

Reisen wir weit­er nach Öster­re­ich, wo viele Akteure ger­ade ver­suchen, die Recherchen unseres kleinen Newslet­ters einz­u­fan­gen (oder kleinzure­den, oder vor ihnen wegzu­laufen). Der Druck auf Salzburg-Inten­dant Markus Hin­ter­häuser steigt, sowohl in der öster­re­ichis­chen Presse als auch in der Poli­tik (der ukrainis­che Botschafter fordert klare Absagen der Fest­spiele an Auftritte von musi­cAeter­na), und nun wer­den auch die Kün­st­lerIn­nen der Salzburg­er Fest­spiele aktiv. Der Schweiz­er Autor und Regis­seur Lukas Bär­fuss und die let­tisch-amerikanis­che Regis­seurin Yana Ross (für den „Reigen“ geplant) diag­nos­tizieren bei den Fest­spie­len ein „tox­is­ches Spon­sor­ing“ und erwarten drin­gend Aufk­lärung. Hin­ter­grund sind alte Verträge mit rus­sis­chen Fir­men wie Gazprom, aktuelle Verbindun­gen zur V‑A-C Foun­da­tion, dem „Rus­sis­chen Fre­un­deskreis der Salzburg­er Fest­spiele“, die Förderung von Auftrit­ten des Diri­gen­ten Teodor Cur­rentzis und musi­cAeter­na durch die VTB Bank und jet­zt auch ein Spon­sor­ing-Ver­trag mit dem Schweiz­er Unternehmen „Sol­way“, dem Nähe zum Kreml und Aus­beu­tung von Arbei­t­erIn­nen in Guatemala vorge­wor­fen wird. Den Großteil des Schla­mas­sels hat Ex-Präsi­dentin Hel­ga Rabl-Stadler einge­fädelt, ihre Nach­fol­gerin Kristi­na Ham­mer lässt anfra­gende Jour­nal­is­ten allerd­ings wis­sen, dass sie Inter­views lieber erst (kein Scherz!) NACH den Fest­spie­len geben würde. Der­weil eiert Inten­dant Markus Hin­ter­häuser kopf­los durch die Gegend, ver­ste­ht all das (trotz Angrif­f­en aus allen Rich­tun­gen) noch immer als per­sön­liche Intrige und wehrt sich weit­er­hin, klar Stel­lung zu beziehen. Man prüfe, heißt es, irgend­wie sei alles ganz anders, aber für konkrete Pläne, etwa wie man mit den Spon­soren oder den Auftrit­ten von musi­cAeter­na umge­hen will, brauche man Bedenkzeit. Während München und Paris die Auftritte von musi­cAeter­na nun auch abge­sagt haben, wird Hin­ter­häuser zu einem tragis­chen Olaf Scholz der Klas­sik und muss auf­passen, dass er durch das prov­inzielle Lavieren nicht die inter­na­tionalen Sym­pa­thien für die Fest­spiele, beson­ders in den USA, ver­liert. Meine Ein­schätzung der Dinge für den WDR hier.

BIG TROUBLE IN LITTLE AUSTRIA: WIEN

Auch in Wien war es diese Woche tur­bu­lent. Nach­dem ich an dieser Stelle berichtet hat­te, dass Konz­erthaus-Chef Matthias Naske als Man­ag­er in der Liecht­en­stein­er Stiftung von Teodor Cur­rentzis’ Orch­ester musi­cAeter­na agierte, hat er let­zten Fre­itag angekündigt, diesen Posten zurück­zugeben. Wie nervös der Konz­erthaus-Chef ist, zeigt sein derzeit­iges Agieren. In einem Gespräch mit dem „Kuri­er“ stellte sich Naske öffentlich die Frage, ob er das Stiftungs-Man­dat vielle­icht „zu blauäugig angenom­men hat­te“. Er habe inzwis­chen allerd­ings in Liecht­en­stein nachge­fragt, wo ihm „die Stiftungs-Anwältin (was auch immer das ist) beruhigt habe, „die Stiftung hat nie Gelder aus rus­sis­chen staatlichen Insti­tu­tio­nen oder dem rus­sis­chen Staat nah­este­hen­den Betrieben erhal­ten. Sie hat ihre Tätigkeit mit Konz­ertein­nah­men und Spenden von pri­vat­en Gön­nern finanziert.” Wohl gemerkt, das sagt Naske, ohne dass seine Behaup­tun­gen derzeit irgend­je­mand nach­prüfen kön­nte (und der Konz­erthaus-Inten­dant scheint aller­hand Dinge zu erzählen, die nach­weis­bar eher unglaub­haft sind. Vor Bekan­ntwer­den sein­er Stiftungstätigkeit erk­lärte er mehreren Jour­nal­is­ten (auch mir), dass ihm nichts per­sön­lich an musi­cAeter­na läge, in einem Zeitungsin­ter­view gab er sich als Kom­mu­nika­tor und erk­lärte, er wolle die Vorgänge des „Bene­fiz-Konz­erts“ auf einem „Pan­el“ mit mir besprechen – ich habe dafür bis heute allerd­ings keine Anfrage bekom­men. Und selb­st mit sein­er Aus­sage zum Stiftungszweck lässt Naske Ungereimtheit­en nur größer wer­den: Wenn der einzige Sinn der musi­cAeter­na-Stiftung wirk­lich die Abwick­lung europäis­ch­er Aktiv­itäten des Orch­esters gewe­sen ist (was sich im Liecht­en­stein­er Han­del­sreg­is­ter anders anhört), und „die Hauptein­nah­men der Stiftung“ aus den „Konz­ertver­anstal­tun­gen in Europa“ stam­men, wie Naske sel­ber erk­lärt, wäre das natür­lich ein glasklar­er Inter­essen­skon­flikt und nicht mit dem Amt des Konz­erthaus-Inten­dan­ten vere­in­bar gewe­sen. Und dass Naske sich erst jet­zt über die Stiftungs-Ein­nah­men informiert haben will, bedeutet, dass er zuvor offen­sichtlich kein Inter­esse an den Geld­flüssen gehabt hat. Dabei ist er seit dem 4. August 2020 han­del­ndes Mit­glied der Stiftung. Er wusste also 629 Tage nicht, woher die Gelder kamen für die er zeich­nungs­berechtigt war und wollte es offen­bar auch nicht wis­sen! Auch dieses ist kein gutes Bild für einen Kul­tur­man­ag­er. Bemerkenswert ist auch, dass Wiens Kul­turstadträtin Veron­i­ca Kaup-Hasler all das (wie sie auf meine Anfrage erk­lärte) vol­lkom­men egal gewe­sen ist. Naske sei nicht verpflichtet gewe­sen, der­ar­tige Auf­gaben mitzuteilen, schrieb sie mir, und tat­säch­lich scheint Kaup-Hasler sich auch weit­er­hin nichts aus Naskes Tätigkeit zu machen, denn der erk­lärte gegenüber dem „Kuri­er“, dass sein Rück­zug aus der Stiftung „nicht auf poli­tis­chen Druck“ erfol­gt sei. Tu felix Austria!

Kann es sein, dass in dieser ganzen Debat­te, in der wir durch den Krieg in der Ukraine die Struk­turen der Klas­sik hin­ter­fra­gen, auch eine vol­lkom­men andere Debat­te mitschwingt? Eine Debat­te um alte und zukün­ftige Struk­turen des Musik­be­triebes? Auf der einen Seite ste­ht die alte (und manch­mal gar uralte!) Klas­sik, die den Sta­tus Quo und die alten Net­zw­erke um jeden Preis und mit ein­er merk­würdi­gen Wut und aus ein­er per­sön­lichen Ange­grif­f­en­heit her­aus vertei­di­gen will, auf der anderen ihre Infragestel­lung und die Neugi­er auf das Neue. Was sowohl die alten als auch die ural­ten Wüteriche derzeit vere­int, ist neben ihrer emo­tionalen „Brügge­mann ist an allem schuld“-Rhetorik wohl auch das schöne Wort von Karl Kraus: „Was trifft, trifft zu“.

VIEL ZU VIELE TOTE

So viele PianistIn­nen, die auf ihren Social-Media-Kanälen erk­lärt haben, dass diese Woche eines ihrer größten Idole von uns gegan­gen sei: Vor drei Jahren verkün­dete der Pianist Radu Lupu seinen Abschied vom Konzertleben. Der Gesund­heit wegen. Der stille Rumäne been­dete damit eine Kar­riere, die ihm einen Platz unter den größten Klavier­spiel­ern der let­zten Jahrzehnte garantierte: So eigen­willig roman­tisch, so farbfröh­lich, ins­beson­dere in den leisen Pas­sagen, spielte nie­mand son­st. Am Oster­son­ntag ist der Pianist im Alter von 76 Jahren in Lau­sanne gestor­ben. Hier ruft ihm Tobias Stosiek nach. +++ Der Tod eines Men­schen sagt in der Regel viel über ihn aus – oder bess­er: Das, was die Men­schen nach dem Ableben über den Gestor­be­nen sagen. Nach dem Tod des britis­chen Kom­pon­is­ten Har­ri­son Birtwistle waren so unendlich viele lustige, anrührende und bewe­gende Anek­doten zu lesen, in denen sich Weg­be­glei­t­erIn­nen über den luzi­den Humor des Musik­ers freuten. Hier ein sehr bewe­gen­der Nachruf aus dem Guardian. +++ Und dann auch noch „die Holm“! Renate Holm war nicht nur für ihre Auftritte in führen­den Opern­häusern auf der ganzen Welt bekan­nt, son­dern auch als Darstel­lerin in Heimat- und Schlager­fil­men wie „Fräulein vom Amt“ und „Wun­schkonz­ert“. Nach 15 Musik­fil­men lan­dete sie mit der Haup­trol­le in der Operette „Walz­er­traum“ in der Volk­sop­er 1957 einen ersten großen Erfolg auf der Bühne. Drei Jahre später engagierte sie Her­bert von Kara­jan an die Wiener Staat­sop­er. Es fol­gten Auftritte bei den Salzburg­er Fest­spie­len und in Opern­häusern von Buenos Aires bis Moskau. Holms Reper­toire reichte von Mozart über Ver­di bis zu Operetten und Werken der Mod­erne. Außer­dem pflegte die Sän­gerin die Tra­di­tion des Wienerlieds.

PERSONALIEN DER WOCHE

Der Opern­regis­seur Claus Guth sollte für seine „Salome”-Insze­nierung am Moskauer Bolschoi-The­ater aus­geze­ich­net wer­den — doch er lehnte ab, die Trophäe wurde nicht vergeben. Ein ander­er Regis­seur gab seinen Preis weit­er an Dis­si­dent Dmitri Mura­tow. +++ Der von der rus­sis­chen Regierung geförderte Tschaikowsky-Wet­tbe­werb ist ab sofort vom Weltver­band der Inter­na­tionalen Musik­wet­tbe­werbe (WFIMC) aus­geschlossen. Aus­lös­er für die Entschei­dung sei das bru­tale Kriegsvorge­hen Rus­s­lands in der Ukraine. +++ Susanne Moser und Philip Brök­ing haben den neuen Spielplan der Komis­chen Oper in Berlin vorgestellt: Ein Höhep­unkt ist Her­bert Fritschs Insze­nierung des „Fliegen­den Hol­län­ders“, Bar­rie Kosky wird zwei neue Pro­duk­tio­nen betreuen, einen Song-Abend mit Liedern von Kurt Weill und Jer­ry Her­mans Musi­cal „La Cage aux Folles“. Zum Saisonauf­takt will Büh­nen­bild­ner Már­ton Ágh für „Intoller­an­za 1960“ von Lui­gi Nono in der Insze­nierung von Mar­co Štor­man den gesamten Büh­nen- und Zuschauer­raum in eine Eiswüste ver­wan­deln. +++ Der US-Diri­gent Gavriel Heine ver­lässt nach 15 Jahren regelmäßiger Zusam­me­nar­beit das Mari­in­s­ki-The­ater in St. Peters­burg. „Ich kon­nte nicht ver­ber­gen, was in der Ukraine passierte“, sagt er der New York Times. +++ Die Bir­git Nils­son Foun­da­tion vergibt ihr Stipendi­um dieses Jahr an die schwedis­che Sopranistin Cor­nelia Beskow.

UND WO BLEIBT DAS POSITIVE, HERR BRÜGGEMANN

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Vielle­icht ja hier: Die Berlin­er Phil­har­moniker machen ger­ade ziem­lich viel ziem­lich richtig, finde ich. Ihre Oster­fest­spiele in Baden-Baden mit klarem Beken­nt­nis gegen den rus­sis­chen Angriff­skrieg und für rus­sis­che Kom­pon­is­ten. Und jet­zt auch mit ihrer großen Spende­nak­tion. Die Berlin­er Phil­har­moniker und ihr Chefdiri­gent Kir­ill Petrenko rufen im Rah­men ihrer Part­ner­schaft mit der UNO-Flüchtling­shil­fe zu Spenden für die Ukraine auf. Das Flüchtlingskom­mis­sari­at der Vere­in­ten Natio­nen (UNHCR), dessen nationaler Part­ner die UNO-Flüchtling­shil­fe ist, arbeit­et seit langem in der Ukraine und der gesamten Region. Die Maß­nah­men sind aktuell jedoch immer noch stark unter­fi­nanziert. Alles über die Ini­tia­tive und die Beweg­gründe des Orch­esters lesen Sie hier – und weil ich das großar­tig finde und Sie so vielle­icht motivieren kann, spende ich mein Hon­o­rar für diesen Newslet­ter an diese Aktion.

In diesem Sinne: Hal­ten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brügge­mann

[email protected]

P.S.: Für alle, die diesen lan­gen Newslet­ter durchge­hal­ten haben, hier noch ein­mal Wer­bung: In den näch­sten drei Tagen ver­lose ich gemein­sam mit NAXOS jew­eils eine DVD meines Filmes „Bayreuth, Wag­n­er und der Rest der Welt“. Am Mon­tag auf mein­er Face­book-Seite, am Dien­stag auf mein­er Insta­gram-Seite, am Mittwoch bei Twit­ter.

P.P.S: Wenn Sie Langeweile und Aus­dauer haben, oder Ihr Englisch trainieren wollen – die Kol­le­gin Cather­ine Kus­tanczy hat sich mit mir unter­hal­ten, u.a. über den Wan­del der Klas­sik, über die aktuelle Sit­u­a­tion in Europa, über die Auswirkun­gen von Coro­na und Krieg … Inter­esse? Dann bitte hier ent­lang.