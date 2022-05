Die Nach­folge von Chris­t­ian Thiele­mann und Valery Gergiev, die Forderun­gen des Ukrainis­chen Kul­tus­min­is­teri­ums, die Zukun­ft des Münch­n­er Konzerthauses

schal­ten Sie nun bitte erst ein­mal Ihr Handy aus, son­st muss ich den Stift noch mal nieder­legen, so wie Yan­nick Nézet-Séguin nach zwei Stör­ern in der Elbphil­har­monie. Wir reit­en heute durch das, was in mein­er Klas­sik­Woche so passiert, durch die finanzielle Sit­u­a­tion in München und Frank­furt und müssen uns auch diese Woche kurz mit Putins Klas­sik-Net­zw­erk beschäftigen.

DAS DIRIGENTENKARUSSELL

Es sind derzeit aller­hand Diri­gen­ten-Jobs zu beset­zen – das Karus­sell dreht mal wieder. Dreht es noch an den Diri­gentin­nen vor­bei? Wagen wir uns mal an Tipps: Die Staatskapelle Dres­den ver­liert Chris­t­ian Thiele­mann und scheint – so hört man immer wieder – Inter­esse an Daniele Gat­ti zu haben. Per­sön­lich fände ich für diesen Posten Jakub Hrůša ja span­nen­der, aber der kön­nte auch beim Con­cert­ge­bouwork­est in Ams­ter­dam im Gespräch sein. Oder ist man da noch immer mit dem Finnen Klaus Mäkelä im Gespräch? Und was ist eigentlich mit den Münch­n­er Phil­har­monikern, die sich von Valery Gergiev tren­nten? Wer­den sie Daniel Hard­ing ein finanzielles, unmoralis­ches Ange­bot machen? Ich habe all das mal für den SWR speku­la­tiv durchdek­lin­iert, qua­si den Kreis­lauf vom Rauswurf von Gat­ti in Ams­ter­dam zu neuen Perspektiven…

EUROPA FÜR TSCHAIKOWSKI?

Zu ein­er echt­en Debat­te gehört auch, immer wieder die eige­nen Werte zu über­prüfen. Dür­fen Ukrainis­che Musik­erIn­nen noch Werke von rus­sis­chen Kom­pon­istIn­nen spie­len? Ange­blich geht vom Ukrainis­chen Kul­tur­min­is­teri­um derzeit die klare Botschaft aus: Nein! Fakt ist, dass Musik­erIn­nen aus der Ukraine immer mehr in Bre­douille kom­men, wenn sie sich zu Tschaikows­ki, Schostakow­itsch oder Prokof­jew beken­nen. Auch in Polen ist es Staat­srai­son, rus­sis­che Musik vom Spielplan zu nehmen, und in St. Gallen wurde ger­ade „Die Jungfrau von Orleans“ von Tschaikows­ki gegen die Ver­sion von Ver­di aus­ge­tauscht. Ich finde, das ist gefährlich!

So sehr ich ver­ste­he, dass es derzeit schwierig für Ukrainer­In­nen ist, mit rus­sis­ch­er Kul­tur kon­fron­tiert zu wer­den, so sehr glaube ich, dass ger­ade Europa die Ide­ale der Kun­st­frei­heit aufrechter­hal­ten muss. An deutschen The­ater sin­gen und spie­len rus­sis­che und ukrainis­che Kün­st­lerIn­nen gemein­sam (schönes Inter­view dazu im Pod­cast) – und das ist gut so! Ich finde auch, dass junge Musik­erIn­nen aus Rus­s­land an inter­na­tionalen Wet­tbe­wer­ben teil­nehmen soll­ten. In ein­er Zeit, in der rus­sis­che Sol­dat­en das Haus von Tschaikows­ki in der Ukraine bom­bardieren (der es als Homo­sex­ueller in Putins Rus­s­land schw­er gehabt hätte), ist es um so wichtiger, der Musik rus­sis­ch­er Kün­st­lerIn­nen, deren Ide­ale dem Human­is­mus verpflichtet sind, ger­ade jet­zt Asyl jen­seits von Rus­s­land zu geben! Das mag zuweilen schmerzhaft sein, aber diese Schmerzen müssen wir Kul­turschaf­fend­en aushal­ten, befürchte ich. Und ger­ade dafür ist es wichtig, dass die kul­turellen Begeg­nungsstät­ten von bewusster poli­tis­ch­er Pro­pa­gan­da freige­hal­ten wer­den. Es geht um Dif­feren­zierung – und vielle­icht wäre es gut, diese ein­mal öffentlich, promi­nent und inter­na­tion­al zu debattieren.

SPAREN ODER NICHT SPAREN, DAS IST HIER DIE FRAGE

Neues Konz­erthaus in München oder nicht? Markus Söder hat­te eine Denkpause bis zum St. Nim­mer­le­in­stag emp­fohlen und erneut beteuert, dass er lieber in Men­schen als in Beton investieren würde. Doch nun regt sich poli­tis­ch­er Protest. Im Merkur erk­lärt die kul­tur­poli­tis­che Sprecherin der Land­tags-Grü­nen, Susanne Kurz, dass sie damit rech­net, dass doch gebaut wird: „Ich glaube, dass es gebaut wird. Ich halte es allerd­ings für fatal, wenn es erst in 30, 35 Jahren kommt, weil jeden Tag viel Geld im Münch­n­er Kies­bo­den ver­sick­ert.“ +++ Pes­simis­mus dage­gen in Frank­furt: So sieht die mit­tel­fristige Finanz­pla­nung des Frank­furter Mag­is­trats vor, dass der Zuschuss für die Städtis­chen Büh­nen von 2023 an von 78 Mil­lio­nen Euro auf 71 Mil­lio­nen jährlich gekürzt wird, anste­hende Tar­ifer­höhung beim Per­son­al von zu erwartenden drei Mil­lio­nen Euro wer­den nicht aus­geglichen. Bedeutet: Die Büh­nen müssen also von 2023 an zehn Mil­lio­nen Euro eins­paren. Nun dro­hen mas­sive Qual­ität­sein­bußen oder Personalkürzungen.

WAGNERS RING ALS PODCAST

16 Teile hat der Hör­spiel-Pod­cast der ARD, dem eine Neuüber­set­zung der Wag­n­er-Texte ins Hochdeutsche zu Grunde liegt. Beruhend auf den berühmten Libret­ti von Wag­n­er, rückt der Pod­cast die Sprachge­walt des Opernzyk­lus in den Fokus. Die Autorin Regine Ahrem hat sich dabei an eine Neuin­ter­pre­ta­tion gewagt und die Wag­n­er­sche Kun­st­sprache ins Hochdeutsche über­set­zt. Mit dabei sind Mar­ti­na Gedeck, Bern­hard Schütz, Bib­iana Beglau und Lars Rudolph. Der Sound­track zum Pod­cast ist ein Mix aus orches­tralen Wag­n­er-Orig­i­nal-Pas­sagen und Neukom­po­si­tio­nen des Kom­pon­is­ten Felix Raf­fel. Zu hören ist das Ganze in der ARD Audio­thek.

KURZER BERICHT AUS MEINEM ALLTAG

Ein Jour­nal­ist kuschelt mit einem Inten­dan­ten, ein Ex-Opernchef wird von der rus­sis­chen Botschaft abge­feiert, und ein Krisen-PR-Experte ruft mich an. Klingt wie ein Kri­mi? Vielle­icht ist es ja wirk­lich mal span­nend zu lesen, was so in mein­er Klas­sik­Woche zwis­chen zwei Newslet­tern passiert. Denn neben aller­hand Zus­pruch („lassen Sie sich nicht unterkriegen“) und eini­gen Belei­di­gun­gen („zion­is­tis­ch­er, sys­temtreuer Schreiber­ling“) tun sich da Wel­ten auf! Also los: Nach­dem der Kul­tur-Jour­nal­ist des Öster­re­ichis­chen „Kuri­er“, Thomas Tren­kler, geschrieben hat­te, dass meine Texte (beim WDR, in der Kul­turzeit auf 3Sat, im Stan­dard und an dieser Stelle) über die Ver­strick­un­gen von Wiens Konz­erthauschef Matthias Naske die Sit­u­a­tion „skan­dal­isierten“, schrieb ich ihm zurück, um zu erk­lären, dass nicht der aufk­lärerische Jour­nal­is­mus der Skan­dal sei, son­dern eher die Dop­pel-Tätigkeit des Konz­erthauschefs in der Liecht­en­stein­er musi­cAeter­na-Stiftung. Außer­dem fand ich es selt­sam, wie milde Tren­kler mit Naske im Inter­view umsprang (er ver­passte ein­fach die wichti­gen Fra­gen wie jene, warum Naske als zeich­nungs­fähiges Mit­glied der Stiftung zwei Jahre lang nicht wusste, woher das Stiftungs-Geld kam). Tren­klers Antwort gab mir schließlich die Antwort auf mein Befrem­den: „Sehr geehrter Herr Brügge­mann, ich habe mir erlaubt, Matthias Naske cc zu set­zen — denn es geht ja auch um ihn“. Ja, genau, dem eifrigen „Jour­nal­is­ten“ Tren­kler war seine Loy­al­ität zum Inten­dan­ten offen­bar so wichtig, dass er ihm seine Antwort-Mail gle­ich mitle­sen lassen wollte. Geschenkt! Zwei Tage später klin­gelte mein Tele­fon – auf der anderen Seite der Mann ein­er Schweiz­er Medi­en-Beratung aus Zol­likon, der mal Chefredak­teur des Boule­vard-Medi­ums „Blick“ war, und dessen Agen­tur auch auf Krisen­man­age­ment spezial­isiert ist. Ange­blich wurde er von der musi­cAeter­na-Stiftung der Schweiz beauf­tragt, mich anzu­rufen (was das wohl gekostet hat!). Wir wur­den keine Fre­unde. Noch was? Ah, ja: Der Sender ServusTV hat mich zu ein­er Debat­te mit entwed­er Markus Hin­ter­häuser, Matthias Naske oder Ioan Holen­der ein­ge­laden – man wolle den Dis­put öffentlich aus­tra­gen, hieß es. Doch schnell stellte sich her­aus, dass die drei „lei­der keine Zeit fan­den“ und man sich eventuell auf näch­ste Woche verta­gen wolle.

Doch dann feierte Putins Botschafter in Wien, Dmitri Lju­bin­s­ki, den Ex-Inten­dan­ten Ioan Holen­der und stellte dessen ServusTV-Kom­men­tar mit Applaus auf seine Face­book-Seite. Holen­ders Text (gespickt mit aller­hand sach­lichen Fehlern) kul­miniert in der Fest­stel­lung, dass es „die Spitze ein­er bish­er unbekan­nten Unfrei­heit“ sei, dass „der Botschafter eines frem­den Staates (der Ukraine) bes­timmt, wer oder was in ein­er Öster­re­ichis­chen Kul­turstätte gespielt wird“. Klar, dass solche Worte dem rus­sis­chen Botschafter gefall­en, wohl eben­so wie Holen­ders Bemerkung von 2018 im rus­sis­chen Fernse­hen: „Die Krim ist rus­sis­ch­er als rus­sisch“. Um das klar zu machen: Das Wiener Konz­ert von musi­cAeter­na wurde NICHT vom Ukrainis­chen Botschafter, son­dern vom Konz­erthauschef Naske sel­ber abge­sagt, nach­dem zunächst das Rote Kreuz und dann die Car­i­tas und der Botschafter der Ukraine Bedenken angemeldet hat­ten. Kön­nte man auch den Berichter­stat­tern von RT-Deutsch­land mal erk­lären, aber, hey – was zählen Fak­ten? Noch etwas? Ah, ja: Ich wolle „Blut sehen“, erk­lärte Staat­sopern-Inten­dant Bog­dan Roščić allen Ern­stes auf sein­er Spielzeit-Pressekon­ferenz (keine Ahnung, warum er über­haupt Cur­rentzis the­ma­tisierte, außer, dass auch Roščić zur Gesellschaft gehörte, die am 24. Feb­ru­ar, also nach Kriegsaus­bruch, Cur­rentzis’ Geburt­stag in St. Peters­burg gefeiert hat, worüber der Inten­dant natür­lich nicht redete.) Stattdessen erk­lärte er aus­gerech­net am Tag, an dem auch die taz das Öster­re­ichis­che Putin-Net­zw­erk in der Kul­tur the­ma­tisierte, die Diskus­sion um putin­treue Kün­st­lerIn­nen zur „Bub­ble-Debat­te“ ein­er „ver­schwindend kleinen Min­der­heit“, die nie­man­den inter­essiere und (Achtung!) auf dem Rück­en der Opfer des Krieges aus­ge­tra­gen würde. Nun, reales Blut fließt, finde ich, derzeit lei­der schon genug, und eine schrumpfende, um sich selb­st kreisende „Bub­ble“, die nicht ein­mal mehr eine Wag­n­er-Pre­miere ausverkauft, erscheint mir derzeit eher die Staat­sop­er sel­ber zu sein. Aber das ist nur die Mei­n­ung eines Jour­nal­is­ten, den man vielle­icht ein­fach nicht so wichtig nehmen sollte, wie es einige ger­ade tun, indem sie seine Unwichtigkeit beschwören. Und ich? Tja, mich beschle­icht das Gefühl, dass die Klas­sik-Net­zw­erke vielle­icht doch größer sind, als man sich das im All­ge­meinen so vorstellt…

PERSONALIEN DER WOCHE

Es ist schon absurd: Ger­ade haben die Münch­n­er Phil­har­moniker Valery Gergiev raus­geschmis­sen, befind­et sich der Konz­ert­meis­ter des Orch­esters, Lorenz Nas­turi­ca-Her­schcowici auf Konz­ert­tournee mit seinem Ex-Chef quer durch Rus­s­land. Finanziert wird die Tour von der kor­rupten Gergiev-Stiftung! Und was sagt München-Inten­dant Paul Müller dazu? Das Gle­iche wie immer. Seine Antwort an mich: „Unser Hand­lungsspiel­raum ergibt sich aus dem Arbeit­srecht. Wir haben die Neben­tätigkeit von Her­rn Nas­turi­ca juris­tisch prüfen lassen. Mit dem Ergeb­nis, dass aus arbeit­srechtlich­er Sicht dage­gen nichts einzuwen­den ist. Inwieweit sie ethisch zu vertreten ist, muss jed­er, der sie ausübt, für sich selb­st ver­ant­worten.“ +++ Inten­dant der Mailän­der Scala, Dominique Mey­er glaubt nicht, dass es zu Protesten kommt, wenn Anna Netre­bko am 27. Mai in Mai­land auftritt. „Anna ist keine Jungfrau von Orleans des Putin­is­mus“, sagt Mey­er – und drückt dabei wohl so ziem­lich bei­de Augen zu. Vielle­icht ist sie ja eher die „Stumme von Putinchi“. +++ Der Abgang von Georg Hain­zl ist eher das kleinere Prob­lem des Klas­sik-Stream­ing-Dien­stes „myfi­de­lio“. Wir haben an diese Stelle oft über die in Deutsch­land schi­er unmögliche Quer­fi­nanzierung des Klas­sik-Por­tals „myfi­de­lio“ berichtet, das zu 50 Prozent dem ORF und zu 50 Prozent dem Beta-Pro­duk­tion­skonz­ern von Jan Moj­to (UNITEL) gehört. Da die Plat­tform die finanziellen Erwartun­gen nicht erre­iche, brauche es nun Zuschüsse der Eigen­tümer – aber die Öster­re­ichis­che Medi­en­be­hörde lehnte diese Förderun­gen aus Beitrags­geldern nun ab. +++ Der rus­sis­che Unternehmer Dmitri Aksen­ov, er ist auch Chef des rus­sis­chen Fre­un­deskreis­es der Salzburg­er Fest­spiele, und die Wiener Kun­stmesse vien­na­con­tem­po­rary gehen offiziell getren­nte Wege – Aksen­ov wird nicht sank­tion­iert, aber Gale­rien hat­ten Bedenken an sein­er Posi­tion. +++ Der Rechtsstre­it zwis­chen dem Blog­ger Markus Wil­helm und dem Indus­triellen Hans Peter Hasel­stein­er in der Causa um die Tirol­er Fest­spiele Erl hat ein juris­tis­ches Ende gefun­den. Die Beru­fung der let­zten von ins­ge­samt 18 Kla­gen wurde abgewiesen. Wil­helm habe seine Vor­würfe rund um arbeit­srechtliche Missstände in Erl zu Recht erhoben. +++ Lesenswert ist Manuel Brugs Artikel in der Welt über Nach­haltigkeit in der Klas­sik: Wie ernst nehmen es unsere Orch­ester mit dem Klimawandel?

UND WO BLEIBT DAS POSITIVE, HERR BRÜGGEMANN?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Diese Woche ganz klar in: Meinin­gen! Am 4. Mai wird sich hier der Vorhang zu Beethovens „Fide­lio“ heben – gesun­gen von 12 Sän­gerIn­nen der Kiew-Oper und insze­niert vom ukrainis­chen Bari­ton Andrey Maslakov. Der hat das Orig­i­nal-Büh­nen­bild unter Bombenbeschuss mit einem Hil­f­skon­voi nach Meini­gen brin­gen kön­nen. Über alle Hin­ter­gründe dieser Auf­führung und die Sol­i­dar­ität zwis­chen Opern­haus und Opern­haus sprechen Inten­dant Jens Neuen­dorf von Enzberg und der Regis­seur in meinem aktuellen Pod­cast „Alles klar, Klas­sik“ (Hier für alle Pod­cast-For­mate abruf­bar). Emo­tion­al und mit einem „Schritt zurück“ spreche ich außer­dem mit der Geigerin Vira Zhuk über die Sit­u­a­tion in der Ukraine, disku­tiere mit ihr darüber, welche Rolle Tschaikows­ki heute spie­len soll, dek­lin­iere den Ein­fluss rus­sis­ch­er Pro­pa­gan­da in der Klas­sik und erstelle eine Playlist für ukrainis­che Musik.

Fotos: Accad­e­mia de Nazionale di San­ta Cecilia