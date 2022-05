Vladimir Jurows­ki für neue Orch­ester-Struk­turen, Moritz Eggert über die Bay­erische Akademie der Schö­nen Kün­ste, die Spielpläne der Sai­son 2022/23

heute mit grundle­gen­den Fra­gen: Wie sieht das Orch­ester der Zukun­ft aus? Was läuft schief an der Bay­erischen Akademie der Schö­nen Kün­ste? Und wie kann es sein, dass aus­gerech­net die rus­sis­che Zen­tral­bank-Chefin, die Rubel für Öl fordert, auch die Bilanzen von musi­cAeter­na beglaubigt?

PINGUINE, ZIEHT DEN FRACK AUS!

Let­ztes Woch­enende war ich auf dem Deutschen Orch­estertag – und es ging dur­chaus hoch her, und auf dem Podi­um kam es zuweilen zu grund­sät­zlichen Debat­ten. Münchens GMD Vladimir Jurows­ki blick­te auf britis­che Orch­ester wie das Lon­don Phil­har­mon­ic Orches­tra und erk­lärte, dass sich hier jedes Mit­glied sein­er exis­ten­ziellen Ver­ant­wor­tung für das Ensem­ble bewusst sei.

In unserem Gespräch für den Pod­cast „Alles klar, Klas­sik?“ fordert Jurows­ki ein Neu­denken der Orch­ester-Struk­turen, beson­ders die Kom­po­nen­ten von Sicher­heit und Kreativ­ität müssen erneut hin­ter­fragt wer­den. „Wir müssen Lösun­gen für den Fakt find­en“, sagt Jurows­ki, „dass wir Leute im Orch­ester haben, die vor 20 Jahren ein Vor­spiel gewon­nen haben und sich sei­ther nicht mehr beweisen mussten.“ Jurows­ki plädiert für eine kluge Erneuerung der Orch­ester und dafür, Musik­erIn­nen mehr Ver­ant­wor­tung zu geben bei gle­ichzeit­iger Bewahrung ihrer sozialen Sicherheit.

Außer­dem merkt man der Branche die Müdigkeit nach zwei Jahre Coro­na an: „Einige Abteilun­gen haben das Gefühl von Long­Covid“, sagt Anselm Rose von der Rund­funk Orch­ester und Chöre gGmbH Berlin. Andauernde Absagen, das ewige Neuor­gan­isieren und das Fehlen von Erfol­gser­leb­nis­sen durch Konz­erte seien ermü­dend gewe­sen. Vor allen Din­gen sorgt Rose sich darum, dass immer mehr Men­schen die Orch­ester-Admin­is­tra­tion ver­lassen: „Geringe Bezahlung, großer Stress oder fam­i­lien­feindliche Arbeit­szeit­en – viele Mitar­bei­t­erIn­nen aus dem Kün­st­lerischen Betrieb­s­büro, aus dem Tick­et­ing oder dem Mar­ket­ing suchen im Touris­mus oder in der Wirtschaft nach Alter­na­tiv­en. Als Orch­ester müssen wir unbe­d­ingt auf diesen Trend reagieren.“ Ist die Klas­sik mit ihren alten Struk­turen (und oft auch alten Umgangs­for­men) über­haupt noch attrak­tiv als Arbeit­splatz? Darüber habe ich mir auch in einem Kom­men­tar für den SWR Gedanken gemacht. Mein Gespräch mit Anselm Rose ist in ein­er der näch­sten Pod­cast-Fol­gen zu hören, diese Woche rede ich dafür auch mit Ketan Bhat­ti und Cymin Samawatie vom Trick­ster Orchestra.

ZOFF UM DIE BAYERISCHE AKADEMIE DER KÜNSTE

Einst war sie ein ehren­wertes Haus – dann kamen aller­hand Skan­dale, und so richtig im Lot scheint die Bay­erische Akademie der Schö­nen Kün­ste noch immer nicht zu sein. Kri­tik scheint uner­wün­scht. Das jeden­falls bekam der Kom­pon­ist Moritz Eggert zu spüren, zu dessen „Ver­hal­ten“ man eine extra Sitzung anber­aumt hat­te. Lesenswert sind seine Gedanken zu dieser Anschuldigung. Eggerts Frech­heit bestand in erster Lin­ie darin, für Trans­parenz zur sor­gen: Er fragte nach der Finanzierung des Fes­ti­vals „Lied und Lyrik“ in Ober­franken, bat um klare Regeln bei Lesun­gen und forderte demokratis­chere Struk­turen. „Gut, auch in der Akademie ste­ht aktuell nur ein einziger Präsi­dent zur Wahl“, heißt es in Eggerts Text, „dass dieser Präsi­dent in jüng­ster Ver­gan­gen­heit für einen der größten Eklats in der Geschichte der Akademie sorgte (gefol­gt von einem beispiel­losen Masse­naus­tritt), sollte uns und ihn nicht weit­er beun­ruhi­gen, denn die Aus­ge­trete­nen kön­nen ja nun nicht mehr gegen ihn stim­men, was sie anson­sten getan hät­ten. Auch sein beherztes Engage­ment für Coro­n­aver­ste­herini­tia­tiv­en wie ‚Auf­ste­hen für die Kun­st‘ oder ‚Alles­Dicht­Machen‘ sollte man nicht gegen ihn ausle­gen.“ Es beste­ht Inno­va­tions-Bedarf, würde ich sagen. In meinem Pod­cast nimmt Moritz Eggert noch ein­mal Stellung.

NICHT NUR EINE BANK! – DIE KLASSIK IM KRIEG

Das Bild oben kur­siert ger­ade im Netz, zu sehen ist der Vor­stand des Orch­esters musi­cAeter­na 2021 in Rus­s­land, nach­dem er – so heißt es auf der entsprechen­den, offiziellen Seite – die „Entwick­lungsstrate­gie des Orch­esters“ für das Jahr 2022 debat­tiert habe. Wer noch Zweifel daran hat, dass das Ensem­ble bewusst für rus­sis­che Pro­pa­gan­da instru­men­tal­isiert wird, muss wis­sen, dass hier drei der wohl eng­sten Ver­traut­en Wladimir Putins zu sehen sind: Andrej Kostin, der Vor­sitzende der sank­tion­ierten VTB Bank, Alexan­der Beglov, der durch Kor­rup­tion aufge­fal­l­ene Gou­verneur von St. Peters­burg (der eben­falls auf der europäis­chen Sank­tion­sliste ste­ht) und Elwira Nabi­ul­li­na, die Chefin der Rus­sis­chen Nation­al­bank (sie zwang inter­na­tionale Kun­den, Gas- und Öl-Liefer­un­gen ent­ge­gen beste­hen­der Verträge in Rubel zu bezahlen). Auf dem Foto sind die drei nach dem Tre­f­fen mit ihrem Lieblings­diri­gen­ten Teodor Cur­rentzis zu sehen, der sich bis heute weigert, den Angriff­skrieg Putins zu verurteilen. Es geht bei musi­cAeter­na schon lange nicht mehr allein um das Spon­sor­ing der VTB Bank, son­dern um direk­te Ein­flussnahme des Putin-Kreis­es auf die Geschicke des Orch­esters. All das scheint Salzburg-Inten­dant Markus Hin­ter­häuser noch immer nicht zu beein­druck­en. Er will auch weit­er­hin an den Auftrit­ten von musi­cAeter­na und Teodor Cur­rentzis bei den Salzburg­er Fest­spie­len fes­thal­ten und ver­ste­ht noch immer nicht, warum das prob­lema­tisch sein kön­nte. Seit musi­cAeter­na 2020 von Perm nach St. Peters­burg gezo­gen ist, wur­den Orch­ester und Diri­gent offen­sichtlich von Putins mächtigem Haufen gekauft und mund­tot gemacht.

Noch vor eini­gen Wochen hoffte Hin­ter­häuser auf ein klären­des Wort von Cur­rentzis – bis jet­zt lässt der Diri­gent den Inten­dan­ten allerd­ings zap­peln. Und es gibt noch immer keine Anze­ichen, dass sich das ändert. Stattdessen hört man bei Nor­man Lebrecht, dass musi­cAeter­na sich nun von allen nicht in Rus­s­land ansäs­si­gen Musik­erIn­nen tren­nen will. Müssen wir in den näch­sten Wochen wirk­lich auch noch die Eigen­tumsver­hält­nisse der rus­sis­chen Spiel­stätte von musi­cAeter­na, von Cur­rentzis neuer Heimat seit 2020, des DOM Radios in St. Peters­burg, aufk­lären und die Umstände von Cur­rentzis’ rus­sis­ch­er Staats­bürg­er­schaft, um noch klar­er zu machen, wessen Mar­i­onette der Diri­gent ist – dass es sich bei ihm um einen Valery Gergiev 2.0. han­delt? Ver­dammte Hacke, machen wir, wenn es sein muss – wir sind dran! +++ Dabei ist schnelles Han­deln nicht so schw­er. Let­zte Woche hat­ten wir an dieser Stelle über die Tätigkeit des Konz­ert­meis­ters der Münch­n­er Phil­har­moniker, Lorenz Nas­turi­ca-Her­schcowici, auf ein­er Rus­s­land-Tour mit Valery Gergiev berichtet, was in vie­len Medi­en wie dem Merkur einen Nach­dreh fand. Auch die Abendzeitung hak­te nach und kon­sta­tierte: „Dieser Auftritt mag juris­tisch erlaubt sein, aber beson­ders gut riecht er nicht. Nas­turi­ca-Her­schcowici hat­te Zeit und Lust auf ein Konz­ert für Gergievs Stiftung. Beim Ukraine-Sol­i­dar­ität­skonz­ert der drei Münch­n­er Orch­ester in der Isarphil­har­monie, das vier Tage vor dem Moskauer Konz­ert stat­tfand, blieb der dien­stäl­teste Konz­ert­meis­ter der Phil­har­moniker unsicht­bar.“ Am Fre­itag erk­lärten die Phil­har­moniker nun gegenüber der Abendzeitung (Print), dass sie Nas­turi­ca-Her­schcowici nach nochma­liger Prü­fung die Neben­tätigkeit in Rus­s­land inzwis­chen unter­sagt hät­ten. +++ Das Bolschoi hat zwei Pro­duk­tio­nen von Regis­seuren vom Spielplan genom­men, die dem Krieg Rus­s­lands kri­tisch gegenüber­ste­hen. Tim­o­fej Kuljabin’s Pro­duk­tion von „Don Pasquale” und Kir­ill Serebrennikov’s Bal­let „Nure­jew” wer­den in Moskau derzeit nicht gespielt.

PLÄNE, PLÄNE, PLÄNE

Bei den Berlin­er Phil­har­monikern ist zu erken­nen, dass man hier – und ich halte das für zukun­ftsweisend! – auf immer mehr Tiefe set­zt. Man werde das Kern­reper­toire aus­bauen und Rar­itäten aus­graben, mehr Mozart als bish­er spie­len, endlich ein Ora­to­ri­um von Mendelssohn und drei Urauf­führun­gen. Chefdiri­gent Kir­ill Petrenko war auf der Pressekon­ferenz betont sach­lich, wie Fred­erik Hanssen fest­stellte: „‚Wir begin­nen, einan­der zu ver­trauen‘, ‚die Arbeit wird per­sön­lich­er‘, „ich hoffe, dass ich dem Orch­ester etwas Gutes tun kann’, ‚wir sind zusam­men auf einem richtig guten Weg’. Die Flit­ter­wochen­phase ist wohl defin­i­tiv vor­bei, der Weg durch die Ebene – die bei den Phil­har­monikern natür­lich immer ein Hoch­plateau ist – nicht ohne Mühen.“

Diver­sität ste­ht an vie­len Häusern inzwis­chen im Vorder­grund. So auch beim neuen Inten­dan­ten des Beethoven-Festes, Steven Wal­ter. Queere Musik­er und Musik­erin­nen gestal­ten das Pro­gramm genau­so wie Men­schen aus ver­schiede­nen Kul­turen oder Men­schen mit Ein­schränkun­gen. Auch beim Pub­likum wün­scht sich Wal­ter eine große Vielfalt: „Wir wollen die Gemein­schaft in ihren Unter­schieden zusam­men­brin­gen.“ Spielerisch divers erscheint das Pro­gramm an der Volk­sop­er in Wien: Hier scheint es Lotte de Beer tat­säch­lich ernst zu meinen, eine VOLKS-Oper für alle neu zu beleben: mit Urauf­führun­gen, Klas­sik­ern, mit lokalen Super­stars und über­re­gionaler Bedeu­tung. Auch Ste­fan Her­heim gelingt es, einen aufre­gen­den, mod­er­nen und vielfälti­gen Spielplan für die Auswe­ich­spiel­stätte des The­aters an der Wien vorzule­gen. Zwei neue Leitun­gen, gegen die Bog­dan Roščićs Haus am Ring alt aussieht: Regi­ethe­ater der 2000er-Jahre und gefühlt alle Pre­mieren von GMD Philippe Jor­dan dirigiert. Vielfalt, so wie sie der Kat­a­log der Haupt-Agen­den des Haus­es eben hergibt. Diver­sität auch am Münch­n­er Gärt­ner­platzthe­ater: Inten­dant Josef E. Köp­plinger will in ein­er bun­ten und kos­mopoli­tis­chen Mis­chung Men­schen miteinan­der verbinden. Umge­baut wird auch die Komis­che Oper in Berlin, doch deren Weg von Bar­rie Kosky scheint sich auch trotz dessen Auss­chei­den als Inten­dant nicht son­der­lich zu ändern. Nach­fol­ger Philip Brök­ing erk­lärt: „Wir haben in den let­zten Jahren mit Bar­rie Kosky außeror­dentlich eng zusam­mengear­beit­et. Und da wir ziem­lich auf ein­er Wellen­länge funken, ver­sprechen wir uns davon, dass wir aus sein­er kreativ­en Energie, seinen Ideen weit­er teil­haben.” Die Oper Frank­furt will dem Sparzwang trotzen und hält an einem Voll­pro­gramm fest. Inten­dant Bernd Loebe lässt Ted Huff­man Mozarts „Zauber­flöte“ und Hän­dels „Orlan­do“ insze­nieren. Der schei­dende GMD Sebas­t­ian Wei­gle übern­immt „Meis­tersinger“, „Elek­tra“ und „Die ersten Men­schen“ von Rudi Stephan. „Krieg und Liebe“ ist das Mot­to der kom­menden Spielzeit an der Bay­erischen Staat­sop­er. Geplant wurde es bere­its lange vor dem Angriff­skrieg auf die Ukraine. Für Inten­dant Serge Dorny ist klar: Kriege gehören zur Real­ität – und dazu gehört auch, dass er Anna Netre­bko derzeit nicht engagieren will. Tat­säch­lich scheinen Inten­dan­tInnen in der Oper ger­ade zwis­chen vol­lkommen­er Kon­ven­tion oder absolutem Neuauf­bruch zu pen­deln. Span­nend dazu die Diskus­sion, die Wolf­gang Höbel und Han­nah Pilar­czyk im Spiegel begin­nen, wenn sie fra­gen: „Braucht das The­ater noch Inten­dan­ten?“

UND WO BLEIBT DAS POSITIVE, HERR BRÜGGEMANN?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Vielle­icht hier: Ich beobachte derzeit einen grundle­gen­den Wan­del der Klas­sik-Szene, eine neue Diskus­sion­skul­tur, ein neues Nach­denken – eine grund­sät­zliche, struk­turelle, bre­ite und lei­den­schaftliche Debat­te über die Zukun­ft von Oper und Konz­ert und ihren gesellschaftlichen Rollen. Eine immer bre­it­ere Öffentlichkeit scheint nicht mehr alles teil­nahm­s­los abzu­nick­en, son­dern will sel­ber teil­haben an den aktuellen Diskus­sio­nen (oben ein Auss­chnitt der „Standard“-LeserInnen-Reaktionen auf Hin­ter­häusers Fes­thal­ten an Cur­rentzis). Vielle­icht ist ja genau DAS das POSITIVE: Wir scheinen uns derzeit alle ein biss­chen nackt zu machen. Das reibt, das qui­etscht, das kann auch mal wehtun (auf allen Seit­en) – aber: Es hat einen Sinn, den wir vielle­icht viel zu lange nicht mehr ver­fol­gt haben, zu fra­gen „warum das alles?“ – „für wen das alles?“ – und „unter welchen Bedin­gun­gen das alles“. Liebe Leute, so schw­er die Dinge ger­ade manch­mal scheinen, so groß ist unsere Chance auf neue, trans­par­ente, gemein­same Struk­turen und einen Klas­sik-Betrieb, dessen Zah­n­räder wieder in die Zah­n­räder unser­er knirschen­den Welt greifen: um sie zu befra­gen, emo­tion­al zu betra­cht­en und nüchtern zu analysieren, um die Kun­st als das zu nutzen, was sie am besten kann: Grund­lage ein­er intellek­tuellen und emo­tionalen Debat­te zu sein, in der nie­mand ster­ben muss, um dann unsere Wirk­lichkeit vielle­icht ein biss­chen bess­er zu machen.

KORREKTUR

Axel Brügge­mann hat in der Klas­sik­Woche 18/22 vom 2. Mai 2022 die Behaup­tung ver­bre­it­et, dass Bog­dan Roščić „auch zu der Gesellschaft gehörte, die am 24. Feb­ru­ar, also nach Kriegsaus­bruch, Cur­rentzis‘ Geburt­stag in St. Peters­burg gefeiert hat.“ Diese Behaup­tung ist falsch. Wir bedauern.

