Willkommen zur neuen Klassik-Woche,

im Som­mer schei­nen die Gemü­ter erhitzt zu sein – und es wird ziem­lich poli­tisch: die AfD sorgt in Baden-Würt­ten­berg und Sach­sen für Kul­tur-Pro­vo­ka­tio­nen, Teo­dor Cur­r­ent­zis kri­ti­siert Russ­land – nur der Opus-Klas­sik macht wei­ter wie immer. Fast.

WAS IST

Theo­dor Cur­r­ent­zis: Kri­ti­siert die Kul­tur­po­li­tik Russ­lands.

AFD WILL STUTTGARTER OPER DURCHLEUCHTEN

Ist es die Hit­ze­wel­le in Deutsch­land, oder war­um sind der AfD mal wie­der die kul­tur­po­li­ti­schen Siche­run­gen durch­ge­brannt? In einer Klei­nen Anfra­ge will die Par­tei Klar­heit über die Staats­an­ge­hö­rig­keit der an staat­li­chen Thea­tern beschäf­tig­ten Künst­ler in Baden-Würt­tem­berg erlan­gen – wo arbei­ten beson­ders vie­le Aus­län­der? Angeb­lich wol­le man so die Qua­li­tät der deut­schen Nach­wuchs­künst­ler ver­gleich­bar machen. In Wahr­heit steckt hin­ter die­sem Schach­zug wohl eher die typisch natio­na­le AfD-Pro­pa­gan­da. Marc Jon­gen, Chef­ideo­lo­ge der AfD, sag­te bereits 2017 „Es wird mir eine Freu­de sein, die Ent­siffung des Kul­tur­be­trie­bes in Angriff zu neh­men.“ und mach­te klar, wie radi­kal man in der Par­tei denkt. Der Inten­dant des Badi­schen Staats­thea­ters in Karls­ru­he, Peter Spuh­ler, reagier­te im SWR beson­nen: Das Recht einer poli­ti­schen Anfra­ge sei ein hohes Gut, sag­te er, das „von der AfD aber in einer kras­sen Wei­se miss­braucht wird, auch mit einer ras­sis­ti­schen Ten­denz, die ich dar­in lese.“ Auf ihrer Home­page bezieht die Staats­oper Stutt­gart ein­deu­tig Posi­ti­on. Inten­dant Vik­tor Scho­ner lässt wis­sen: „Oper war und ist schon immer ein von Grun­de auf inter­na­tio­na­les Gen­re. Allein unse­re jüngs­te Neu­pro­duk­ti­on von Arri­go Boi­tos Mefis­to­fe­le: Ein deut­scher Stoff wird zur ita­lie­ni­schen Oper. Ein kata­la­ni­sches Kol­lek­tiv insze­niert in Frank­reich – und bringt die­se Pro­duk­ti­on dann nach Stutt­gart. Ein Fin­ne, eine Mol­da­wie­rin, ein Ita­lie­ner, ein Ame­ri­ka­ner und eine Kolum­bia­ne­rin als Solist*innen ste­hen mit einem Chor aus ver­schie­dens­ten Natio­nen auf der Büh­ne. Ein Ita­lie­ner diri­giert das inter­na­tio­na­le Staats­or­ches­ter Stutt­gart. Sinn­fäl­li­ger als an die­sem Bei­spiel lässt sich die Inter­na­tio­na­li­tät unse­rer Kunst­form nicht anschau­lich machen!“ Mehr gibt es eigent­lich nicht zu sagen. PUNKT.

LEIPZIGER PHILHARMONIKER FEIERN MIT GYSI

Streit in Leip­zig. Zum Gedenk­kon­zert am 9.Oktober, bei dem 30 Jah­re Mau­er­fall gefei­ert wer­den sol­len, haben die Leip­zi­ger Phil­har­mo­ni­ker aus­ge­rech­net den LIN­KEN-Poli­ti­ker Gre­gor Gysi als Fest­red­ner ein­ge­la­den. Auf dem Pro­gramm steht Beet­ho­vens Neun­te. Nun tobt eine Debat­te dar­um, ob PDS-Mit­be­grün­der Gysi wirk­lich der geeig­ne­te Red­ner sei, um den fried­li­chen Pro­test gegen das DDR-Regime zu beglei­ten. Auf einer ganz ande­ren Bau­stel­le tobt sich AfD-Kul­tur­den­ker und Musi­ker Mat­thi­as Moos­dorf aus, wenn er dem Direk­tor des Gewand­hau­ses, Andre­as Schulz, einen offe­nen Brief auf Face­book schreibt. Schulz hat­te sein Haus als welt­of­fe­nen Ort beschrie­ben und die Inter­na­tio­na­li­tät der Musik gefei­ert. Moos­dorf pol­ter­te nun dage­gen, warn­te vor Über­frem­dung, berief sich auf die Bür­ger­ge­sell­schaft, die angeb­lich kei­ne Wes­sis und Aus­län­der in Leip­zig wol­le, ver­kauf­te die AfD als För­de­rin der Kul­tur (weil man für die tarif­li­che Bezah­lung von Orches­tern sei, wobei unklar ist, ob das dann nur für deut­sche Musi­ker gilt?) und fin­det über­haupt, dass auch Deutsch­land end­lich die aus­tra­li­sche Ein­wan­de­rungs­po­li­tik über­neh­men sol­le und erklärt in gro­ßen Let­tern: „YOU ARE NOT WELCOME!“. Man mag sowohl vom Streit um Gysi als auch von den Ein­las­sun­gen Moos­dorfs hal­ten, was man will – bei­des aber zeigt, wie wich­tig es ist, dass beson­ne­ne Men­schen für Mensch­lich­keit, den Dia­log, das Demo­kra­ti­sche und Inter­na­tio­na­le in der Musik kämp­fen – und wie schwer ihr Kampf im Leip­zi­ger All­tag zuwei­len ist.

CURRENTZIS KRITISIERT RUSSLAND

Dass Teo­dor Cur­r­ent­zis das Opern­haus in Perm ver­lässt, hat auch poli­ti­sche Grün­de. In einem offe­nen Brief erklär­te er nun, dass er Pro­ble­me mit den rus­si­schen Behör­den hät­te, die das Fein­ge­fühl gegen­über den Künst­lern ver­mis­sen lie­ßen. „All die Jah­re waren wir in einem stän­di­gen Kampf“, schrieb der grie­chi­sche Diri­gent etwas ange­säu­ert und echauf­fier­te sich auch über die Homo­pho­bie inner­halb der rus­si­schen Regie­rung.

OPUS KLASSIK MACHT WEITER WIE IMMER – FAST

Er scheint nicht zu ret­ten zu sein: der OPUS Klas­sik, form­er­ly known als ECHO-Klas­sik, hat­te im letz­ten Jahr mise­ra­ble Quo­ten. Auch des­halb, weil die Chan­ce ver­passt wur­de, das Kon­zept, auf voll­kom­men neue Bei­ne zu stel­len. Auch die­ses Jahr wird eher wei­ter gewursch­telt: Es wer­den 46 Prei­se ver­ge­ben, acht weni­ger als im Vor­jahr, dafür aber neue Kate­go­ri­en ein­ge­führt: „Video­clip“, „Inno­va­ti­ves Kon­zert“ und „Kom­po­nist des Jah­res“. Der etwas halb­her­zi­ge und anbie­dern­de Ver­such der Pho­no-Indus­trie, von den Erfol­gen der Ver­an­stal­ter zu pro­fi­tie­ren. Ob die­se Halb­her­zig­keit am Ende wirk­lich ein Neu­start wird? Zumal die Opern- und Kon­zert­häu­ser in ihren Prä­sen­ta­ti­ons­for­men längst viel inno­va­ti­ver und muti­ger sind als das Fern­se­hen, das erneut hofft, mit Tho­mas Gott­schalk das Publi­kum zu bin­den. Die Gele­gen­heit für einen Neu­start war güns­tig – im Okto­ber wer­den wir sehen, wie neu er wirk­lich ist.

WAS WAR

Die Sen­dung mit der Maus – im Som­mer zu Gast bei den Bay­reu­ther Fest­spie­len.

EKLAT BEIM TSCHAIKOWSKY-WETTBEWERB

Der Pia­nist An Tian­xu war bereit, das Tschai­kow­sky-Kla­vier­kon­zert zu spie­len, als das Orches­ter des Tschai­kow­sky-Wett­be­werbs plötz­lich Rach­ma­ni­n­ov anstimm­te. Die Pro­gramm­fol­ge wur­de kurz­fris­tig umge­stellt, was aller­dings nur auf rus­sisch geschah – und An Tian­xu war offen­sicht­lich über­rascht. Das Video, das sei­ne Irri­tia­ti­on zeigt, ging viral, und der Ver­ant­wort­li­che für die Umstel­lung der Wer­ke wur­de ent­las­sen. Immer­hin: Tian­xus Auf­tritt hat ihn viel­leicht bekann­ter gemacht als der Gewinn des Wett­be­wer­bes.

DIE MAUS IN BAYREUTH

Das ist schon ein High­light: Chris­ti­an Thie­le­mann diri­giert das Orches­ter der Bay­reu­ther Fest­spie­le im mys­ti­schen Abgrund des Fest­spiel­hau­ses. Auf den Pul­ten ste­hen erst­mals kei­ne Wag­ner-Wer­ke, son­dern die Melo­die der Sen­dung mit der Maus von Hans Poseg­gea. All das wur­de letz­ten Som­mer für eine Son­der­sen­dung des WDR auf­ge­nom­men, in der die Maus zeigt, was dazu­ge­hört, um eine gro­ße Oper auf die Bei­ne zu stel­len. Drei Tage nach­dem die dies­jäh­ri­ge Sai­son der Bay­reu­ther Fest­spie­le eröff­net wird, fin­det die TV-Pre­mie­re der „Bay­reuth-Maus“ statt, am 28. Juli um 9.30 Uhr im Ers­ten, um 11.30 bei KIKA oder online in der Maus­App.

PERSONALIEN DER WOCHE

Der Diri­gent Mariss Jan­sons muss­te alle Auf­trit­te bis Ende August auf Grund gesund­heit­li­cher Pro­ble­me absa­gen. Bei den Salz­bur­ger Fest­spie­len wird er durch Yan­nick Nézet-Ségu­in ersetzt. +++ Der Dra­ma­turg und Kul­tur­ma­na­ger Tobi­as Wolff wird 2022 neu­er Inten­dant der Leip­zi­ger Oper. Bis dahin wird er wei­ter­hin als Inten­dant der Inter­na­tio­na­len Hän­d­el­fest­spie­le in Göt­tin­gen arbei­ten. Wolff gilt als gewief­ter Mana­ger und ist gleich­zei­tig auch Musi­ker. +++ Der Inten­dant der Staats­ope­ret­te Dres­den, Wolf­gang Schal­ler, war umstrit­ten: in sei­ner pro­gram­ma­ti­schen Rück­wärts­ge­wandt­heit. Aber er hat die Staats­ope­ret­te Dres­den auch nach vor­ne gebracht, durch die Ver­pflich­tung von Diri­gent Ernst Theis und den har­ten Kampf um einen Neu­bau im Kraft­werk Mit­te. Nun ver­lässt Schal­ler das Haus, das eine Aus­las­tung vor­weist, wie kein ande­res in Dres­den. +++ Schluss auch für Andre­as-Mölich Zeb­hau­ser im Fest­spiel­haus Baden-Baden. In einer Gesprächs­run­de nann­te er die Ent­schei­dung der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker für die Oster­fest­spie­le an der Oos als einen sei­ner größ­ten Erfol­ge. Gera­de wur­de bekannt, dass Ursu­la Koners als Geschäfts­füh­re­rin des Inten­dan­ten Bene­dikt Stam­pa in Baden-Baden antre­ten wird. +++ Der Betriebs­di­rek­tor der Münch­ner Staats­oper, Hen­ning Ruhe, wech­selt an das Opern­haus im schwe­di­schen Göte­borg. +++ Die­ser News­let­ter hat als einer der ers­ten davon berich­tet, dass Domi­ni­que Mey­er wohl von Wien an die Mai­län­der Sca­la gehen wird – nun ist der Ver­trag fixiert, und Mey­er wird 2021 in Ita­li­en begin­nen. +++ Das Beet­ho­ven­haus Bonn hat pünkt­lich zum Kom­po­nis­ten-Jubi­lä­um 2020 einen neu­en Prä­si­den­ten vor­ge­stellt: Es ist nicht Beet­ho­ven-Pia­nist Rudolf Buch­bin­der, nicht Beet­ho­ven-Diri­gent Mar­tin Hasel­böck, nicht Beet­ho­ven-Neu­den­ker Igor Levit, statt­des­sen ent­schied man sich für den Lei­ter des Zür­cher Kam­mero­ches­ters, des Cham­ber Orche­s­tras in San Fran­cis­co, den Lei­ter der Musik in der Frau­en­kir­che, den Kon­zert­haus- und Radio-Mode­ra­to­ren und, ach ja, den Gei­ger: Dani­el Hope. +++ Die Musik­welt trau­ert um den Kom­po­nis­ten Iván Eröd, den Vater des Sän­gers Adri­an Eröd, der mit 83 Jah­ren ver­stor­ben ist.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Umstrit­ten im bes­ten Sin­ne war der Auf­takt der Münch­ner Opern­fest­spie­le mit Richard Strauss’ Salo­me. Pro­ble­ma­tisch fin­det der BR die Insze­nie­rung von Krzy­sztof War­li­kow­ski, der Salo­me in die Zeit des Zwei­ten Welt­krie­ges ver­leg­te: Juden füh­ren in ihrem Ver­steck die Strauss-Oper auf. „Ful­mi­nant“ fand Robert Braun­mül­ler in der Abend­zei­tung beson­ders Mar­lis Peter­sen in der Titel­rol­le und das Diri­gat von Kirill Petren­ko. Das ent­täusch­te Fazit von Rai­ner Ste­phan im Tages­spie­gel: „Weil Text und Musik der Insze­nie­rung stracks zuwi­der­lau­fen, muss die Inter­pre­ta­ti­on auch in die­sem Punkt schei­tern.“ +++ Die­ter Stoll fei­ert in der Deut­schen Büh­ne die Auf­füh­rung von Wolf­gang Rihms Jakob Lenz in der Regie von Til­man Kna­be unter Lei­tung von Gui­do Johan­nes Rum­stadt in Nürn­berg: „Was der blut­über­ström­te Titel­held vor dem Black­out immer wie­der als Ver­mächt­nis über die Ram­pe ruft, könn­te auch sei­nem Regis­seur als Lob gel­ten: ‚Kon-se-quent‘. Das Publi­kum hat sich etwas geduckt unter dem Wahr­heits-Beschuss – und die Auf­füh­rung samt Regis­seur dann lang anhal­tend gefei­ert.“ +++ Unzu­frie­den war Chris­ti­an Wild­ha­gen in der NZZ mit dem Zür­cher Nabuc­co in der Regie von Andre­as Homo­ki. Span­nen­der gestal­te­te Fabio Lui­si die musi­ka­li­schen Span­nungs­bö­gen der Oper. +++ Begeis­tert ist Manu­el Brug vom Richard Strauss Fes­ti­val in Gar­misch unter Alex­an­der Lieb­reich: „Das Strauss-Fes­ti­val hat sich end­lich, auch wenn das vor Ort noch nicht so wahr­ge­nom­men wird, viel stär­ker mit Gar­misch-Par­ten­kir­chen, mit sei­nem Tal, den Ber­gen, der Regi­on ver­knüpft, wird dadurch end­lich unver­wech­sel­bar.“ +++ Lesens­wert der Arti­kel von Marc Zitz­mann in der FAZ über das 230jährige Jubi­lä­um der Pari­ser Oper.

WAS LOHNT

Die Kom­po­nis­ten-Hom­mage „Je suis Jaques“ an der Köl­ner Oper.

Der 200. Geburts­tag von Jaques Offen­bach wur­de an die­ser Stel­le bereits oft gefei­ert. Raphae­la Gro­mes legt nun ein Album mit der hoch­vir­tuo­sen Cel­lo­mu­sik des Kom­po­nis­ten vor. Offen­bach soll bereits mit sechs Jah­ren Cel­lo-Auto­di­dakt gewe­sen sein – und vie­les, was er für die­ses Instru­ment schrieb, lässt sei­ne Neu­erfin­dung der Ope­ret­te bereits vor­aus­ah­nen. Offen­bach hat die meis­ten Stü­cke für sich sel­ber geschrie­ben und mit ihnen in den Pari­ser Salons bril­liert. Es sind amü­san­te, hoch vir­tuo­se Musik-Geschich­ten mit fast sati­ri­scher Laut­ma­le­rei. Wer mein­te, alles über die­sen Kom­po­nis­ten zu wis­sen, der soll­te sich mit sei­ner Cel­lo-Musik beschäf­ti­gen, denn sie öff­net die Ohren wahr­lich neu. Neue Offen­bach-Ein­bli­cke auch an der Köl­ner Oper mit einer rasan­ten Geburts­tags­re­vue unter dem Titel Je suis Jaques, die von Chris­ti­an von Götz in Sze­ne gesetzt und vom wun­der­ba­ren Ger­rit Prieß­nitz diri­giert und am Flü­gel beglei­tet wur­de. „Unter zuneh­men­dem Alko­hol­ge­nuss geht es dabei durch­aus nicht immer fried­lich zu“ schreibt Mar­kus Schwe­ring im Köl­ner Stadt­an­zei­ger, „zwi­schen der schö­nen Hele­na und der Dame vom Markt etwa ent­spinnt sich ein gehäs­si­ger Zicken­krieg mit köst­li­chen, wech­sel­sei­ti­gen Beschimp­fun­gen. (…) So führt der Abend neben­bei auch noch in einen weit­hin uner­schlos­se­nen Kon­ti­nent Namens Offen­bach.“

Ach ja, und dann ist da noch die Cre­scen­do-Ver­nis­sa­ge am 11. Juli um 19:00 mit Wer­ken der Male­rin Frie­de­ri­ke Sofie Hoel­le­rer in den Münch­ner Räu­men der Redak­ti­on. Tref­fen Sie unse­re Mit­ar­bei­ter, fei­ern und ent­span­nen Sie mit uns – Anmel­dung ganz ein­fach auf unse­rer Sei­te. Wenn die Hit­ze bleibt, ist natür­lich auch für Abküh­lung gesorgt!

Bis dahin, hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de