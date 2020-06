Mit Coro­na-beding­ter Ver­spä­tung von etwa andert­halb Mona­ten star­tet das Kla­vier-Fes­ti­val Ruhr am (heu­ti­gen) Don­ners­tag sei­ne dies­jäh­ri­ge Sai­son. Ursprüng­lich soll­ten vom 21. April bis zum 11. Juli 66 Kon­zer­te statt­fin­den, dar­un­ter das Gesamt­werk Lud­wig van Beet­ho­vens für Kla­vier-Solo. Nach­dem in Nord­rhein-West­fa­len Ver­an­stal­tun­gen mit beschränk­ter Besu­cher­zahl wie­der mög­lich sind, will das Fes­ti­val 17 Kon­zer­te an den ange­kün­dig­ten Tagen anbie­ten. Die für April und Mai geplan­ten 33 Kon­zer­te wur­den bereits in den Herbst ver­legt.

Rudolf Buch­bin­der

Um die Regeln des Infek­ti­ons­schut­zes ein­zu­hal­ten, kön­nen in den ein­zel­nen Sälen nur etwa ein Vier­tel bis ein Drit­tel der sonst ver­füg­ba­ren Sitz­plät­ze belegt wer­den. „Vie­le unse­rer Künst­ler sind in die­ser Situa­ti­on dan­kens­wer­ter Wei­se bereit, an einem Abend zwei pau­sen­lo­se, cir­ca 70-minü­ti­ge Kon­zer­te zu geben“, sag­te Inten­dant Franz Xaver Ohnes­org.

ANZEIGE









Zur Eröff­nung bringt der öster­rei­chi­sche Pia­nist Rudolf Buch­bin­der in Bochum die „Neu­en Dia­bel­li-Varia­tio­nen“ zeit­ge­nös­si­scher Kom­po­nis­ten zur Deut­schen Erst­auf­füh­rung. In wei­te­ren Kon­zer­ten sind Künst­ler wie Jos van Immer­seel, Jan Lisiecki, Igor Levit, Kit Arm­strong, Eli­sa­beth Leons­ka­ja und Anna Zas­si­mo­va in Dort­mund, Essen, Düs­sel­dorf und ande­ren Orten zu erle­ben.

Mit sei­nen Edu­ca­ti­on-Pro­jek­ten ist das Kla­vier-Fes­ti­val Ruhr in Schu­len in Duis­burg-Marxloh bereits seit Anfang Mai wie­der aktiv. In den Kin­der­ta­ges­stät­ten soll der „Kla­vier­Gar­ten“ wie­der auf­ge­nom­men wer­den, sobald die jewei­li­gen orga­ni­sa­to­ri­schen Abläu­fe dies zulas­sen.

© MH – Alle Rech­te vor­be­hal­ten.