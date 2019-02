Willkommen zur neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal geht es um ein neu­es Opern­haus in Düs­sel­dorf, um Dani­el Baren­bo­im, wir fei­ern Ber­nard Hai­tink – und lei­der ist schon wie­der von nack­ten Tat­sa­chen die Rede, die­ses Mal in Mün­chen.

Zunächst aber ein etwas ande­rer Blick auf die Lage in Vene­zue­la. Der Diri­gent Gus­ta­vo Duda­mel schafft es seit Mona­ten nicht, sich zu posi­tio­nie­ren. Um kri­ti­schen Fra­gen zu ent­kom­men, bedient er sich einer erstaun­li­chen Stra­te­gie: Angeb­lich hat er sei­ne Mei­nung über Vene­zue­la bereits exklu­siv einem Film­pro­jekt ver­spro­chen – das aber lässt auf sich war­ten. Ich habe mal nach­ge­forscht, was es mit die­ser Tak­tik auf sich hat.

Was ist?

Nip­pel des Ansto­ßes: Tann­häu­ser an der Baye­ri­schen Staats­oper

Was ist eigent­lich los mit unse­rer Klas­sik? Letz­te Woche ging es um den, na, Sie wis­sen schon, Dödel von Teo­dor Cur­r­ent­zis (hier zu sehen im neu­en Cur­r­ent­zis-Lab). Die­se Woche sind es die Busen der Baye­ri­schen Staats­oper! Genau­er gesagt: die Nip­pel der Tann­häu­ser-Tän­ze­rin­nen. Face­book hat einen Aus­schnitt aus der Insze­nie­rung von Regis­seur Romeo Castel­luc­ci wegen Erre­gung öffent­li­chen Ärger­nis­ses gesperrt. Dabei war Castel­luc­cis Insze­nie­rung eigent­lich ziem­lich lang­wei­li­ger Kitsch, aber Face­book scheint zum Medi­um des älte­ren, wut­bür­ger­li­chen Abo-Publi­kums zu wer­den. Gehen wir lie­ber wei­ter zu Twit­ter!

Dass Sopra­ne nicht nur sin­gen, son­dern auch gut aus­se­hen sol­len, wis­sen wir schon lan­ge. Jetzt gibt es so etwas wie Nega­tiv-Gleich­be­rech­ti­gung: Der Sän­ger Khacha­tur Bada­ly­an wur­de von der Oper in Tatar­stan gefeu­ert, weil er mit 1,70 Metern zu klein für sei­ne Rol­le in Madame But­ter­fly sei. Könn­te Gleich­be­rech­ti­gung nicht auch bedeu­ten, dass sowohl bei Män­nern als auch bei Frau­en zunächst ein­mal das A und O der Stim­me zählt und nicht der BMI?

Etwas wei­ter geschrumpft ist in der letz­ten Woche Dani­el Baren­bo­im. Nach anony­men Vor­wür­fen im VAN-Maga­zin haben sich beim BR nun erst­mals Opfer sei­nes Füh­rungs­stils gemel­det. Mar­tin Rein­hardt, heu­te Bass­po­sau­nist in Kopen­ha­gen, sagt: „Ich habe die bes­ten musi­ka­li­schen Erleb­nis­se (…) mit Baren­bo­im gehabt (…). Aber manch­mal ist der Preis, den man dafür zahlt, ein­fach zu hoch.“ Der Solo-Pau­kist Wil­li Hil­gers erhebt Vor­wür­fe, dass sei­ne Gesund­heit unter Baren­bo­ims Füh­rungs­stil gelit­ten hät­te, und Solo-Pau­kist Frank Zschä­bitz kri­ti­siert, dass Baren­bo­im es immer wie­der auf ein­zel­ne Musi­ker abge­se­hen hät­te: „Das ist rei­nes Bloß­stel­len, da geht es mehr um die Sache, sich selbst dar­zu­stel­len.“ Baren­bo­im hat sich inzwi­schen zu den Vor­wür­fen geäu­ßert und ortet eine Kam­pa­gne, durch die sei­ne Wie­der­wahl in Ber­lin ver­hin­dert wer­den soll. Gegen­über dem Deutsch­land­funk ent­schul­digt er sich mit sei­nem „latein­ame­ri­ka­ni­schen Blut“. Zeit­gleich (einen Tag vor sei­nem 47. Geburts­tag) stell­te sich ein ande­rer Latein­ame­ri­ka­ner, Rolan­do Vil­la­zón, in einem Tweet an die Sei­te des Diri­gen­ten. Er habe Baren­bo­im sei­ne Kar­rie­re, eini­ge der schöns­ten Musik­mo­men­te und das Ver­ständ­nis für Huma­ni­tät zu ver­dan­ken. War­um aus­ge­rech­net Men­schen­ver­ste­her Vil­la­zón die aktu­el­len Vor­wür­fe aus­blen­det? Viel­leicht, weil der Tenor das glei­che Manage­ment hat wie der Diri­gent? Kam­pa­gne gegen Kam­pa­gne? Wie dem auch sei: hier einer der schöns­ten Wut­an­fäl­le eines meckern­den Maes­tro zum Nach­hö­ren: Arturo Tos­ca­ni­ni.

Ach ja, Franz Wel­ser-Möst hat mir geschrie­ben. Ihn haben die Spe­ku­la­tio­nen der ers­ten Klas­sik-Woche amü­siert. Dort schrieb ich, dass Wel­ser-Möst Chef des Wie­ner Musik­ver­eins wer­den woll­te. Nun ließ er mich wis­sen, dass ich nicht allein mit die­ser Ver­mu­tung gewe­sen bin. „(Niko­laus) Bach­ler, (Hel­ga) Rabl-Stad­ler, (Ioan) Holen­der und, und, und haben mich seit Wochen, ja Mona­ten dar­auf ange­spro­chen“, schrieb mir der Diri­gent und erklär­te: „Ich habe mich nicht bewor­ben und habe kein Inter­es­se, das Pult gegen einen Schreib­tisch ein­zu­tau­schen. Das Gerücht wur­de sehr stark im Restau­rant ‚Sole‘ von des­sen Besit­zer ver­brei­tet. Echt Wien halt.…:-)“ Ob Wel­ser-Möst sich bewor­ben hat oder nicht – egal. In Wien köchelt längst wie­der ein neu­er Name in der Gerüch­te­kü­che. Mal sehen, ob wir nun auch Post vom Chef der Alten Oper Frank­furt, von Ste­phan Pau­ly, bekom­men!

Wäh­rend der Archi­tekt der Elb­phil­har­mo­nie, Yasu­hi­sa Toyo­ta, im Ham­bur­ger Abend­blatt erklär­te, dass es nor­mal sei, wenn Zuhö­rer sich über die Akus­tik eines neu­en Hau­ses beschwe­ren, wird in Düs­sel­dorf um einen Neu­bau der Rhein­oper gestrit­ten. Wolf­ram Goerz setzt sich dafür ein, groß zu den­ken: „Wenn das Haus wei­ter­hin jeden Abend weit mehr als 1.000 Gäs­te beglü­cken will, bräuch­te es ein Gefäß, das die­se Leis­tun­gen wür­digt und sie adelt.“ In Ber­lin wird der­weil – was sonst – gebaut: Die Absper­run­gen vor der Ber­li­ner Phil­har­mo­nie wer­den auch in den kom­men­den Wochen wohl nicht ver­schwin­den.

Was war

„Tat­ort“ Fest­spiel­haus – ges­tern lief „Ein Tag wie jeder ande­re“ in der ARD

Flo­ri­an Lutz hat das Thea­ter in Hal­le moder­ni­siert: Regis­seu­re wie Peter Kon­wit­sch­ny geholt und das Haus ent­rüm­pelt. Nun wird sein Ver­trag nicht ver­län­gert. Das Befremd­li­che: Der Druck des reak­tio­nä­ren Publi­kums, der omi­nö­se Brief eines Orches­ter­vor­stands, die Intri­gen des Geschäfts­füh­rers Ste­fan Rosin­ski und feh­len­der poli­ti­scher Rück­halt führ­ten zur Tren­nung. Ein Ver­lust für Hal­le. Und kein gutes Zei­chen für die Stadt­thea­ter­land­schaft in Deutsch­land. Ich habe mich mit dem Jour­na­lis­ten Dr. Joa­chim Lan­ge über die Vor­gän­ge in Hal­le unter­hal­ten: Für ihn gab es durch­aus Rück­halt für Lutz in der Bevöl­ke­rung.

Pres­se­kon­fe­renz an der Sem­per­oper in Dres­den: Anna Netreb­ko wird ihr Rol­len­de­büt als Eli­sa­beth in Ver­dis Don Car­lo geben. Regie führt Vera Nemi­ro­va, Chris­ti­an Thie­le­mann wird diri­gie­ren. Den Tenor­part über­nimmt: Yusif Eyva­zov. Nicht aus­zu­den­ken, wenn die Netreb­ko mit Hei­no ver­hei­ra­tet wäre – das wür­de ein Opern­spaß wer­den!

In Russ­land ging der­weil der Pro­zess um den Regis­seur Kirill Serebren­ni­kow in die nächs­te Run­de (er insze­niert gera­de den Nabuc­co an der Ham­bur­ger Staats­oper per USB-Stick). Frank Herold beschrieb im Tages­spie­gel, wie nach andert­halb Jah­ren Haft für den Regis­seur nun alles wie­der von vorn begin­nen könn­te. Poli­tik und Kul­tur ver­än­dern sich auch in Deutsch­land. Sabi­ne am Orde hat für die taz das Ver­hält­nis der Neu­en Rech­ten zu unse­ren Thea­tern sehr lesens­wert doku­men­tiert. In einem klu­gen Inter­view mit dem Tages­spie­gel rech­net der Schlag­zeu­ger Mar­tin Gru­bin­ger mit der Rechts-Regie­rung sei­ner Hei­mat Öster­reich ab, und mit Blick auf die Euro­pa­wahl hat gera­de der European Music Coun­cil getagt und dazu auf­ge­ru­fen, im Mai zur Euro­pa-Wahl zu gehen, auch, um die euro­päi­sche Frei­heit der Kunst zu ver­tei­di­gen.

Die Bay­reu­ther Fest­spie­le schei­nen all­mäh­lich Spaß an der TV-Soap-Ope­ra zum haben. Nach­dem die „Sen­dung mit der Maus“ bereits im Fest­spiel­haus zu Gast war, kam jetzt der „Tat­ort“: Ges­tern gab es Schüs­se und Mord auf dem Grü­nen Hügel – und eine heim­li­che Hom­mage an das frän­ki­sche Fest­spiel-Dorf. Kei­ne gro­ße, aber eine anstän­di­ge Kri­mi-Oper, nach­zu­se­hen in der ARD-Media­thek.

Eines mei­ner ers­ten Inter­views führ­te ich, damals noch für das Opern­glas, mit dem Bari­ton Ekke­hard Wla­schiha, Bay­reuths genia­lem Albe­rich. Aus der ver­ab­re­de­ten Gesprächs­stun­de wur­de ein gan­zer Tag, wir haben gemein­sam Ten­nis geschaut, Duett-Ziga­ret­ten geraucht, er hat von West-Gast­spie­len erzählt, und auf sei­nem Klo hing – ganz Albe­rich – ein Pin-up-Kalen­der. Nun ist die­ser groß­ar­ti­ge Sän­ger und Mensch gestor­ben – gute Rei­se, Ekke­hard Wla­schiha. Und noch eine Gro­ße ist gestor­ben: die Sopra­nis­tin Hil­de Zadek muss­te vor den Nazis nach Paläs­ti­na flie­hen. Sie kam zurück nach Wien und gilt als eine der größ­ten Sän­ge­rin­nen des letz­ten Jahr­hun­derts. Unver­ges­sen ihre Aida oder ihre Mar­schal­lin –beson­ders auf der Büh­ne der Wie­ner Staats­oper. Sie starb mit 101 Jah­ren.

In Wies­ba­den hat das Künst­ler­kol­lek­tiv Le Lab Salo­me insze­niert. Für Ursu­la Böh­mer vom SWR nichts als „Wohl­fühl­thea­ter“, für Ingrid Frei­berg eine „grau­sa­me ekel­er­re­gen­de, aber auch span­nen­de Insze­nie­rung“. Jens-Dani­el Her­zog hat eine neue Così in Nürn­berg insze­niert. Eine „Vul­gär­kla­mot­te“ mit erschre­cken­dem Frau­en­bild, fin­det Sven Rik­lefs auf BR Klas­sik, aber „wenn etwa Julia Grü­ter und Ami­ra Elmad­fa als Schwes­tern­paar Fior­di­li­gi und Dora­bel­la sich leicht­fü­ßig auf Mozarts Lie­bes­pi­rou­et­ten schwin­gen, dann bleibt einem zumin­dest das Eine: Zuhö­ren.“

Was lohnt

Ber­nard Hai­tink wird 90, und der BR gra­tu­liert mit einer groß­ar­ti­gen CD-Box

Am 4. März fei­ert der Diri­gent Ber­nard Hai­tink sei­nen 90. Geburts­tag. Es lohnt qua­si fast jede Auf­nah­me die­ses Musi­kers, der Klug­heit, Tie­fe und Gewis­sen­haf­tig­keit mit­ein­an­der ver­bin­det. Egal, ob mit dem Lon­don Phil­har­mo­nic Orches­tra, dem Con­cert­ge­bouw-Orches­ter (Mah­ler!) am Roy­al Ope­ra House in Lon­don oder mit dem Cham­ber Orches­tra of Euro­pe. Einen Rund­um­blick auf sein Werk bekommt man viel­leicht am bes­ten auf der neu­en 11-CD-Box „Ber­nard Hai­tink. Por­trait“, die BR-KLASSIK nun her­aus­ge­ge­ben hat. 1957, mit 28 Jah­ren, diri­gier­te Hai­tink zum ers­ten Mal das Orches­ter des BR. Sei­ne vor Span­nung bers­ten­den Mah­ler- und Bruck­ner-Inter­pre­ta­tio­nen sind legen­där. Die CD-Box mit amü­san­ten Tex­ten des ehe­ma­li­gen Auf­nah­me­lei­ters Wolf­ram Graul ist ein Zeit­do­ku­ment, Spie­gel eines Lebens­wer­kes und eine außer­or­dent­li­che musi­ka­li­sche Rei­se.

Zum Wei­nen schön ist das neue Album des Kom­po­nis­ten Chris­ti­an Jost. Er hat Robert Schu­manns Dich­ter­lie­be neue Töne gege­ben, die der Tenor Peter Lodahl nun singt (beglei­tet vom Horen­stein-Ensem­ble). Der Clou: Der gesam­te Zyklus um die ganz gro­ßen Fra­gen des Lebens, Lie­be, Wut, Sehn­sucht und Tod wird auf die­ser DG-Auf­nah­me, die in Kür­ze erscheint, auch von Stel­la Douf­e­xis gesun­gen, der viel zu früh ver­stor­be­nen Frau des Kom­po­nis­ten. Eine musi­ka­li­sche Hom­mage an die End­lich­keit und die ewi­ge Erin­ne­rung.

Auch zur letz­ten Klas­sik-Woche gab es wie­der zahl­rei­che Zuschrif­ten –beson­ders zu der Fra­ge, ob es am Publi­kum, an uns Jour­na­lis­ten oder an den Opern- und Kon­zert­häu­sern selbst liegt, dass Musik heu­te so oft auf Skan­da­le – eben auf Dödel und Busen – redu­ziert wird. Ich bin auch die­se Woche gespannt auf Ihre Reak­tio­nen und hof­fe auf eine jugend­freie nächs­te Aus­ga­be der Klas­sik-Woche.







