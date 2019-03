Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

„Zu lang. Nur für Insi­der. Das muss kna­cki­ger wer­den, Brüg­ge­mann!“ – So unge­fähr hat der Her­aus­ge­ber von CRESCENDO auf die­sen News­let­ter reagiert. Also gut. Da die­se Woche eh nicht viel los war, stür­zen wir uns die­ses Mal in den Klas­sik-Bou­le­vard: gro­ße Oper bei Kai Pflau­me, Bau-Skan­dal in Bonn, Klang-Kampf um Vene­zue­la und ein Geburts­tags­ständ­chen für Avant­gar­de-Iko­ne Chris­ti­an Thie­le­mann!

Was ist

Klas­sik-Bou­le­vard: Garan­ca, Vogt und Pflau­me, Kauf­mann mit Kind und Netreb­ko in der „Kro­ne“

AUF DEM KLASSIK-BOULEVARD

Wir wol­len, dass die Klas­sik zu den Men­schen kommt? Bit­te schön: Eli­na Garan­ca und Klaus-Flo­ri­an Vogt haben sich bei Kai Pflau­me in Wer weiß denn sowas? sehr lus­tig prä­sen­tiert (und das, obwohl Garan­cas neu­es Album Sol y Vida erst nächs­ten Monat erscheint). Mit­ten in der Gesell­schaft ange­kom­men ist auch Bach, dem Goog­le zum Geburts­tag ein wun­der­ba­res Fea­ture gebas­telt hat: Jede Melo­die wird per Künst­li­cher Intel­li­genz in einen vier­stim­mi­gen Bach-Satz ver­wan­delt. Unbe­dingt aus­pro­bie­ren! Und wäh­rend die Wie­ner Staats­oper ihre gro­ße Gala zum 150. Jubi­lä­um vor­be­rei­tet, gibt aus­ge­rech­net die Kro­nen Zei­tung ein Son­der­heft her­aus. Gut, es geht dar­in haupt­säch­lich um „Mör­tel“ Lug­ner und Anna Netreb­ko, aber das ist, als wür­de BILD ein Volks-Opern-Maga­zin her­aus­ge­ben (Oper, lie­ber Juli­an Rei­chelt, das ist, was ihr eh jeden Tag macht: Poli­tik, Sex and Crime!). Ganz ohne BILD und Urhe­ber­rechts­de­bat­te zeig­te sich Jonas Kauf­mann auf Insta­gram mit Gat­tin und Baby als glück­li­cher Vater. Fehlt nur noch eines: end­lich ein Klas­sik-Talk im Fern­se­hen. Lie­ber Baye­ri­scher Rund­funk, aber bit­te nicht unter dem Titel „Gott­schalk hört Musik?“

ANZEIGE









KATASTROPHEN-BAUSTELLE BEETHOVENHALLE

Hei­ei­ei! 30 Ton­nen schwe­rer als bestellt war die Kli­ma­an­la­ge für die Beet­ho­ven­hal­le bei der Anlie­fe­rung. Die Kon­se­quenz: eine voll­kom­me­ne Neu­be­rech­nung der Sta­tik. Die größ­te Kata­stro­phe aber ist, dass eini­ge Bau­un­ter­neh­mer wegen des end­lo­sen Bau­stopps abge­sprun­gen sind. „Teu­rer wird es auf jeden Fall“, sagt die Spre­che­rin der Stadt Bonn lako­nisch. Kon­kret bedeu­tet das: Die Beet­ho­ven­hal­le, die eigent­lich 2018 für 61,5 Mil­lio­nen fer­tig­ge­stellt sein soll­te, wird nun frü­hes­tens zu Beet­ho­vens 252. Geburts­tag im Jah­re 2022 eröff­net und weit über 102 Mil­lio­nen Euro kos­ten. Ta-ta-ta-taaaaa!

AUTOGRAF UND WERTANLAGE

Viel­leicht soll­ten Kul­tur­in­sti­tu­tio­nen auf einen neu­en Trend set­zen, wenn sie Koh­le brau­chen. Sel­ten war die Nach­fra­ge nach Kom­po­nis­ten-Auto­gra­fen so groß wie heu­te, erzählt Claus Fischer im Deutsch­land­funk. 85.000 Euro wur­den jetzt für eine Hand­schrift von Carl Maria von Weber gezahlt. Viel­leicht rei­chen die Dia­bel­li-Varia­tio­nen, die ja in Bonn lie­gen, um die Mehr­kos­ten der Beet­ho­ven­hal­le zu wup­pen?

KEINE SCHEICHS AN SCALA , HAUSVERBOT IN LONDON

Geld zurück gab es für die Scheichs in Sau­di-Ara­bi­en. Eigent­lich tanzt Sca­la-Inten­dant Alex­an­der Perei­ra gern auf dem Opern-Bou­le­vard, aber die­ser Tage hol­te ihn die Wirk­lich­keit ein. Ein 15-Mil­lio­nen-Deal mit den Sau­dis soll­te die Kas­se des Opern­hau­ses fül­len und sei­ne Wie­der­wahl sichern (wir haben berich­tet). Aber der poli­ti­sche Druck wur­de zu groß, und die Sca­la zahlt die drei Mil­lio­nen Euro, die sie bekom­men hat, nun zurück. Perei­ra soll im Amt blei­ben, aber sein Akti­en­kurs ist unsi­cher. Das Opern­haus Covent Gar­den sorg­te für Auf­re­gung, weil ein Besu­cher angeb­lich des Hau­ses ver­wie­sen wur­de, da er ein T-Shirt mit #Peop­les­Vo­te­Now trug, also für eine Neu­wahl des Bre­x­it-Refe­ren­dums. Seit­her tobt auf Twit­ter der Wut-Mob.

MUSIKVERLAGE ZITTERN

Wiki­pe­dia hat sich letz­te Woche abge­schal­tet, um gegen die EU-Urhe­ber­rechts­richt­li­nie zu demons­trie­ren, da geht der Prä­si­dent des Deut­schen Musik­ver­le­ger-Ver­ban­des, Axel Sikor­ski, eben zum Print. In der FAZ sagt er (übri­gens urhe­ber­recht­lich von einer Pay Wall geschützt), dass das Schei­tern der Richt­li­nie eine Kata­stro­phe wäre. Sikor­ski will, dass Künst­ler kon­se­quen­ter an Rech­ten von You­tube und Co. betei­ligt wer­den: „Wer acht Stun­den am Tag arbei­ten muss, um Mie­te zu bezah­len, dem fällt es schwer, neben­bei noch Sym­pho­ni­en oder Songs zu schrei­ben.“ Schon klar, Herr Sikor­ski – aber wer ein­mal einen Film über Pro­kof­jew gemacht hat und weiß, wie viel absur­de Koh­le Ihre Bran­che jedem abver­langt, der tote Kom­po­nis­ten wür­di­gen will, der weiß so lang­sam nicht mehr, auf wel­cher Sei­te Sie wirk­lich ste­hen – auf jener der Künst­ler, oder allein auf der Ihren!

Was war

Fei­ert am 1. April sei­nen 60. Geburts­tag: Chris­ti­an Thie­le­mann

MONTERO KÄMPFT GEGEN AUTORIN

Die­se Frau ist der Wahn­sinn, und die Geschich­te scheint sich in ihre Rich­tung zu nei­gen. Ich durf­te mit der Pia­nis­tin Gabrie­la Mon­te­ro ein­mal eine Klas­sik-Ses­si­on auf­neh­men und war begeis­tert, dass Musik für sie immer auch ein Mit­tel der Poli­tik ist. Es lohnt sich, ihren aktu­el­len Schlag­ab­tausch mit der vene­zo­la­ni­schen Autorin Gise­la Kozak Rovero auf Twit­ter nach­zu­le­sen. Dabei geht es um die Rol­le von Gus­ta­vo Duda­mel: „Duda­mel hat nicht gefol­tert, nie­man­den ent­eig­net, ist nicht für den Hun­ger ver­ant­wort­lich“, schreibt Rovero, „er ist nur ein Musi­ker.“ Die Autorin wünscht sich, dass Mon­te­ro gemein­sam mit dem Diri­gen­ten auf­tritt. Aber Mon­te­ro bleibt kom­pro­miss­los: „Duda­mel war ein Kom­pli­ze des Sys­tems. Wenn es ihm nutz­te, kuschel­te er mit der Cha­vis­ta-Eli­te und hat deren Image rein­ge­wach­sen. Sie wer­den mich nie mit einem Kom­pli­zen sehen. Wer zum Cha­vis­mus gehört und von ihm pro­fi­tiert hat, wird immer für den Schre­cken ver­ant­wort­lich sein, in dem wir leben.“ Duda­mel hat indes eine ganz eige­ne Form gefun­den, abzu­tau­chen. Was nur weni­ge wis­sen: Immer wie­der hat das Sis­te­ma die Auf­trit­te von Mon­te­ro in Süd­ame­ri­ka ver­hin­dert, indem das Simon Boli­var Orches­ter Ver­an­stal­tern gedroht haben soll: „Mon­te­ro oder wir.“ Um so schö­ner, dass Gabrie­la Mon­te­ro im Juni zum ers­ten Mal in der Car­ne­gie-Hall auf­tre­ten wird. Eine gro­ße, muti­ge, musi­ka­li­sche Kämp­fe­rin!

SPIELT DIE ZAUBERIN!

Musik­kri­ti­ker sind wie der For­mel1-Zir­kus. Sie rei­sen von Ort zu Ort und erzäh­len ihre Geschich­ten. Nun waren sie alle­samt in Lyon und beju­beln, was sel­ten ist, ein­hel­lig Andriy Zholdaks Insze­nie­rung von Tschai­kow­skys Oper Die Zau­be­rin. „Schwin­del­erre­gen­de Vir­tuo­si­tät“ erkennt Jan Brach­mann, Manu­el Brug (Insi­der für Stamm­le­ser: die Rau­pe Nim­mer­satt fei­er­te übri­gens gera­de Geburts­tag!) beju­belt das „glü­hen­de“ Diri­gat von Danie­le Rus­tio­ni, und Eleo­no­re Büning bejam­mert, dass es noch immer kei­ne Auf­nah­me „der bes­ten Tschai­kow­sky-Oper“ gebe. Also, deut­sche Thea­ter: Rauf damit auf Eure Spiel­plä­ne! +++ Julia Spi­no­la ist begeis­tert von der Kas­se­ler Wal­kü­re von Mar­kus Dietz mit „sen­sa­tio­nel­len Frau­en­stim­men“, beson­ders einer „vokal inten­si­ven“ Sieg­lin­de von Nad­ja Ste­fan­off und einer „sen­sa­tio­nel­len Brünn­hil­de“ von Nan­cy Weiß­bach. +++ Kommt er oder kommt er nicht? In der Gene­ral­pro­be ist noch Anna Netreb­kos Mann Yusif Eyva­zov für Jonas Kauf­mann ein­ge­sprun­gen – der aber war zur Lon­don-Pre­mie­re von Die Macht des Schick­sals wie­der fit (oder Vater?) und wur­de vom Guar­di­an beju­belt. +++ Vol­ker Blech hat den poli­tisch herr­lich unkor­rek­ten Regis­seur Tobi­as Krat­zer beob­ach­tet, der an der Deut­schen Oper gera­de Zem­lin­skys Der Zwerg probt. Und um am Ende wie­der zum Bou­le­vard zurück­zu­kehren: Krat­zer sucht gera­de einen Gebraucht­wa­gen – Ange­bo­te bit­te direkt an die Deut­sche Oper. +++ Begeis­tert war Manu­el Brug von Ste­phan Kim­migs Insze­nie­rung der Hen­ze-Oper Der Prinz von Hom­burgin Stutt­gart – sou­ve­rän diri­giert von Cor­ne­li­us Meis­ter. In Schwe­rin gerät Inten­dant Lars Tiet­je unter Beschuss. Er hat­te sei­nen Ensem­ble-Mit­glie­dern ver­bo­ten, gegen den Thea­ter-Spon­sor Nest­lé zu pro­tes­tie­ren. Die revan­chie­ren sich nun mit einem offe­nen Brief, in dem sie ihm vor­wer­fen, das Kul­tur­er­be zu zer­stö­ren. Dar­auf ein stil­les Vit­tel! +++Der Jour­na­list Joa­chim Lan­ge, der uns vor drei Wochen an die­ser Stel­le über die Abwahl von Flo­ri­an Lutz in Hal­le infor­miert hat, fasst die Ereig­nis­se im lesens- und för­de­rungs­wür­di­gen Das Blätt­chen nun noch Mal zusam­men.

PERSONALIEN DER WOCHE

Die gro­ße Edi­ta Gru­bero­vá hat ange­kün­digt, die Opern­büh­ne für immer zu ver­las­sen – am 27. März wird sie als Eli­sa­bet­ta in Doni­zet­tis Rober­to Devereux in Mün­chen zum letz­ten Mal auf der Büh­ne ste­hen. +++ Der Kla­ri­net­tist Wolf­gang Mey­er ist gestor­ben. Der Bru­der von Sabi­ne Mey­er hat lan­ge gegen den Krebs gekämpft, und ist auf­ge­tre­ten, bis es wirk­lich nicht mehr ging. Die Anteil­nah­me sei­ner zahl­rei­chen Schü­ler ist groß. +++ Und sonst? Die Ham­bur­ge­rin Chris­ti­na Schep­pe­l­mann geht vom Liceu an die Oper nach Seat­tle, und wäh­rend Wien in den kom­men­den Jah­ren so ziem­lich alle Klas­sik-Posi­tio­nen neu beset­zen wird, hat das Ton­künst­ler-Orches­ter Yuta­ka Sado gera­de als Chef­di­ri­gen­ten ver­län­gert.

THIELEMANN, DIE STILIKONE

Am 1. April fei­ert Chris­ti­an Thie­le­mann sei­nen 60. Geburts­tag. Das ist für Diri­gen­ten kein Alter, aber viel­leicht Zeit, etwas wei­ser zu wer­den. „Vie­les von dem, was ich frü­her gesagt habe, den­ke ich noch immer, wür­de es aber nicht mehr so sagen“, erzähl­te er mir in einem Gespräch, in dem er auch sei­nen Abgang in Ber­lin Revue pas­sie­ren lässt. Nein, er sei kein Ewig­gest­ri­ger: „Ich bin Avant­gar­de, mein Lie­ber!“ Hören Sie Tei­le unse­res Gesprä­ches hier – und lesen Sie das gan­ze Inter­view in der aktu­el­len Aus­ga­be von CRESCENDO.

Chris­ti­an Thie­le­mann im gro­ßen CRE­SCEN­DO-Geburts­tags-Gespräch.

BARENBOIM: FLUCHT UND KAMPF

Dass Dani­el Baren­bo­im nicht für den Ring in Bay­reuth im Gespräch ist, soll zum gro­ßen Teil auch an Thie­le­mann lie­gen. Die bei­den sind kei­ne Freun­de, und wo der eine ist, ist für den ande­ren offen­bar kein Platz. In Wien wer­den bei­de den­noch voll­kom­men kri­tik­los hofiert. So auch bei Baren­bo­ims Auf­tritt mit den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern. In Ber­lin ist der Diri­gent einer Pres­se­kon­fe­renz aus dem Weg gegan­gen, dafür ver­la­gert er nun das Spiel­feld und erklärt: „Ich bie­te den strei­ken­den Musi­kern in Chi­ca­go mei­ne vol­le Unter­stüt­zung an.“ War was? Ist was?

Was lohnt

Isa­bel­le Faust erwei­tert ihre Bach-Stu­di­en mit den Vio­lin­kon­zer­ten

MEINE CD DER WOCHE …

… ist die Ein­spie­lung der Bach-Vio­lin­kon­zer­te mit Isa­bel­le Faust und der Aka­de­mie für Alte Musik Ber­lin. Faust hat sechs Kon­zer­te aus­ge­wählt, die sie vier instru­men­ta­len Kan­ta­ten-Ein­lei­tungs­sät­zen, zwei bear­bei­te­ten Orgel-Trio­so­na­ten und einer Ouver­tü­ren­sui­te gegen­über­stellt. Ihre „Dornröschen“-Stradivari hat sie für die­se akri­bi­sche, spiel- und risi­ko­freu­di­ge Auf­nah­me zur Sei­te gelegt und statt­des­sen auf eine Gei­ge von Jaco­bus Stai­ner zurück­ge­grif­fen. In einem Gespräch erklär­te die Gei­ge­rin mir ein­mal, war­um das Instru­ment für sie zwar ein Werk­zeug sei, aber auch dafür sorgt, dass es über sie hin­aus­wei­se. Wie inten­siv Faust sich mit Bach beschäf­tigt hat, zei­gen auch ihre Noten. Dem Kul­tur­ra­dio sag­te sie: „Mei­ne Noten sehen wild aus“ – vie­le Stel­len sei­en mar­kiert und mit bes­se­ren Ver­sio­nen über­klebt. Und nun noch ein Häpp­chen für den Bou­le­vard: Die Zusam­men­ar­beit mit den Musi­kern sei nicht nur freund­schaft­lich gewe­sen, son­dern auch lecker. Das Ensem­ble hat regel­mä­ßig für die Solis­tin gekocht – und sie habe eini­ge Kilo „mit nach Hau­se genom­men“.

FEIERN SIE MIT

Ach so, und was machen Sie am 10. April? Schau­en Sie doch bei unse­rer exklu­si­ven Klas­sik-Lounge mit dem Schlag­zeu­ger Simo­ne Rubi­no im Prinz­re­gen­ten­thea­ter vor­bei.

Jetzt bin ich doch wie­der so lang gewor­den – aber auch der Klas­sik-Bou­le­vard erzählt eben vie­le Geschich­ten.

In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de