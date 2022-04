Der britis­che Kom­pon­ist Har­ri­son Birtwistle ist tot. Wie der Wiener Ver­lag Uni­ver­sal Edi­tion am Dien­stag mit­teilte, starb der Kün­stler am Mon­tag im Alter von 87 Jahren in seinem Zuhause in Mere im Süd­west­en Eng­lands. Mit Birtwistle ver­liere die Musik­welt “einen der großen zeit­genös­sis­chen Kom­pon­is­ten, dessen Werke und kom­pro­miss­lose Klang­sprache die Musikgeschichte Großbri­tan­niens seit über einem hal­ben Jahrhun­dert prägten und dominierten”.

Har­ri­son Birtwistle (1934–2022)

Birtwistles Werk reicht von Kom­po­si­tio­nen für Soloin­stru­mente über Kam­mer­musik- und Ensem­blestücke bis hin zum großen Musik­the­ater. Allein bei Uni­ver­sal Edi­tion, seinem Ver­lag bis Mitte der 1990er-Jahre, sind 86 Werke erschienen. Die 1968 beim Alde­burgh Fes­ti­val uraufge­führte Kam­merop­er “Punch and Judy” gilt als eines der wichtig­sten Kam­meropern­werke des 20. Jahrhun­derts. Für die Oper “The Mask of Orpheus” erhielt er 1987 den Grawe­mey­er Award. 1995 wurde der Kom­pon­ist mit dem Ernst von Siemens Musikpreis aus­geze­ich­net. “The Last Sup­per” wurde 2000 an der Berlin­er Staat­sop­er Unter den Lin­den unter der Leitung von Daniel Baren­boim uraufgeführt.

1934 in Accring­ton geboren, studierte Birtwistle Klar­inette und Kom­po­si­tion am Man­ches­ter Roy­al Col­lege. Mit Kom­mili­to­nen wie den Kom­pon­is­ten Peter Maxwell Davies und Alexan­der Goehr grün­dete er 1953 die Gruppe “New Music Man­ches­ter”. Von 1953 bis 1983 war er Musikdi­rek­tor am Nation­al The­atre in Lon­don. 1994 wurde er Pro­fes­sor für Kom­po­si­tion am Lon­don­er King’s College.

