Konstantin Wecker und die Münchner CRESCENDO-Redaktion empfehlen:

Museen in München

Selbstporträt von Albrecht Dürer in der Alten Pinakothek

Konstantin Wecker empfiehlt jedem, der nach München kommt, aber auch allen, die dort wohnen, einen Besuch in der Neuen Pinakothek (Barer Straße 29), die die Pinakothek der Moderne (Barer Straße 40) und die Alte Pinakothek (Barer Straße 27) thematisch verknüpft. Außerdem für unbedingt sehenswert hält er das Deutsche Museum (Museumsinsel 1), vorzugsweise auch mit Kindern. Hier werden Meisterwerke aus Naturwissenschaft und Technik gezeigt. In unmittelbarer Nähe der Pinakotheken: das Museum Brandhorst (Theresienstraße 35 a), das durch seine spektakuläre Architektur besticht.

Essen & Trinken in München

Das Ristorante Bibulus in Schwabing

„In den Schwabinger-Osterwaldgarten (Keferstraße 12) auf ein Bier“ – für Konstantin Wecker, der um die Ecke wohnt, ein Katzensprung. Fühlt sich an wie ein Biergarten, ist aber ein gutes Speiselokal mit besonders nettem Service. Revival der 70er-Jahre: Fendstüberl (Fendstraße 4). Und weil München die nördlichste Stadt Italiens ist: Konstantin Wecker und die Redaktion lieben das Bibulus (Siegfriedstraße 11) am Erich-Mühsam-Platz Service und Küche top! Die Redaktion isst gern im Grano (Sebastiansplatz 3). Bester Kaffee der Innenstadt: in der Kaffeerösterei am Viktualienmarkt

Übernachten in München

Das Hotel Gästehaus Englischer Garten

Direkt gegenüber vom Osterwaldgarten und am unmittelbaren Rand des Englischen Gartens liegt das Hotel Gästehaus Englischer Garten (Liebergesellstraße 8). Jedes der Zimmer ist individuell eingerichtet, Apartments mit Balkon oder Terrasse gibt’s im Nebenhaus. Idyllisches Frühstück am Bach. Musiker steigen gern im 5‑Sterne-Hotel Palace (Trogerstraße 21) in Bogenhausen ab. Stadtnah mit charmantem Innenhof: Hotel Opéra (St.-Anna-Straße 10). Film- und Fernsehleute treffen sich im das HOTEL (Türkenstraße 35) im quirligen Schwabing oder im Olympic (Hans-Sachs-Straße 4) im szenigen Glockenbachviertel.

Erfahren Sie mehr über Konstantin Wecker, seinen Spaziergang durch München mit Erinnerungen an seine Kindheit und sein neues Programm „Utopia. Eine Konzertreise“, mit dem er am 4. Juni 2021 in München eine Tournee beginnt, auf CRESCENDO.DE!