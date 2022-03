Die Deutsche Orch­ester­vere­ini­gung (DOV) ver­lei­ht ihren “Kul­tur­preis der deutschen Orch­ester” in diesem Jahr an Beat Fehlmann. Damit ehre man das erfol­gre­iche und vor­bildliche Engage­ment des Inten­dan­ten der Deutschen Staat­sphil­har­monie Rhein­land-Pfalz in Lud­wigshafen, sagte DOV-Geschäfts­führer Ger­ald Mertens am Mon­tag. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis soll dem gebür­ti­gen Schweiz­er am 26. April im Rah­men der DOV-Delegierten­ver­samm­lung in Mün­ster über­re­icht werden.

Beat Fehlmann

Schon vor Coro­na habe sich das Orch­ester unter Fehlmanns Leitung zu einem echt­en Inno­va­tion­s­stan­dort entwick­elt. Beispiele seien das Bemühen um mehr Diver­sität bei Per­son­al, Pub­likum und Pro­gramm, die Beschäf­ti­gung mit dem The­ma Musik und Gesund­heit, Livestreams mit 360 Grad-Kam­er­at­e­ch­nik und vor allem die Gewin­nung neuen Pub­likums. So habe die Staat­sphil­har­monie ihre Abon­nen­ten­zahl trotz Pan­demie gegen den Trend um 51 Prozent steigern können.

Mit dem Kul­tur­preis ehrt die DOV seit 1979 alle drei Jahre beson­dere Ver­di­en­ste um die Orch­ester und Rund­funkensem­bles. Bish­erige Preisträger waren unter anderem der baden-würt­tem­ber­gis­che Min­is­ter­präsi­dent Lothar Späth, WDR-Inten­dant Fritz Pleit­gen, die Diri­gen­ten Kurt Masur und Gerd Albrecht, die Deutsche Unesco-Kom­mis­sion und 2018 die nor­drhein-west­fälis­che Kul­tur­min­is­terin Isabell Pfeif­fer-Poens­gen (partei­los).

