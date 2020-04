Der Todes­tag von Kurt Weill jährt sich am 3. April 2020 zum 70. Mal. Die NML ver­mit­telt Hör­ein­drü­cke aus sei­nem Werk. Und in Ber­lin sind für Febru­ar 2021 Kurt-Weill-Tage der Komi­schen Oper Ber­lin, des Ber­li­ner Ensem­bles und der Bien­na­le der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker geplant.

Als Kurt Weill am 5. April 1950 im Alter von nur 50 Jah­ren in New York ver­starb, blieb sein letz­ter Traum uner­füllt: eine Oper für den Broad­way zu ent­wi­ckeln. Der Dra­ma­ti­ker Max­well Ander­son schil­dert Weill in sei­nem Nach­ruf als glück­li­chen Men­schen, glück­lich in sei­ner Arbeit und glück­lich in Ame­ri­ka: „Als Hit­ler an die Macht kam, ver­ließ er Deutsch­land für immer. Er woll­te nicht ein­mal mehr Deutsch spre­chen.“ 10.000 Men­schen kamen zu einem Gedenk­kon­zert am 10. Juli ins Lewi­sohn Sta­di­um.

Kurt Weill links neben sei­nem Leh­rer Fer­ruc­cio Buso­ni

Gebo­ren wur­de Kurt Weill am 2. März 1900 als Sohn eines jüdi­schen Kan­tors. Sei­ne Aus­bil­dung erhielt er bei dem Opern­ka­pell­meis­ter Albert Bing sowie an der Musik­hoch­schu­le Ber­lin, wo er der Meis­ter­klas­se von Fer­ruc­cio Buso­ni ange­hör­te.

Die Begegnung von Lotte Lenya und Kurt Weill

Im Hau­se des Dra­ma­ti­kers Georg Kai­ser lern­ten sie ein­an­der ken­nen: Lot­te Lenya und Kurt Weill

(Foto: © ima­go / United Archi­ves Inter­na­tio­nal)

1924 begann sei­ne Zusam­men­ar­beit mit dem Dra­ma­ti­ker Georg Kai­ser. Zugleich lern­te er Lot­te Lenya ken­nen. Sie arbei­te­te im Hau­se Kai­sers als Kin­der­mäd­chen. Damit begann eine schwie­ri­ge, aber weit über Weills Tod hin­aus­rei­chen­de Bezie­hung. Lot­te Lenya wur­de Weills Nach­lass­ver­wal­tern und setz­te sich für die Ver­brei­tung sei­ner Wer­ke ein.

Mit dem Dra­ma­ti­ker Georg Kai­ser schuf Kurt Weill die Oper Der Prot­ago­nist.

(Foto: © Tru­de Gei­rin­ger)

Mit Kai­ser schuf Weill die Oper Der Prot­ago­nist, die 1926 unter der musi­ka­li­schen Lei­tung von Fritz Busch an der Dresd­ner Staats­oper urauf­ge­führt wur­de. 1927 schuf Weill mit dem Dich­ter Yvan Goll die Oper Roy­al Palace. Weill bezeich­ne­te die­ses Werk, des­sen Urauf­füh­rung an der Staats­oper Ber­lin von Erich Klei­ber diri­giert wur­de, als ers­ten Ver­such, „in einer Oper das Wesen der Zeit von innen her zu beleuch­ten“.

Der große Erfolg mit der Dreigroschenoper

1927 begann die Zusam­men­ar­beit von Kurt Weill mit Ber­tolt Brecht.

Im sel­ben Jahr erfolg­te die Auf­füh­rung des Song­spiels Maha­gon­ny, und es begann die Zusam­men­ar­beit mit Ber­tolt Brecht. Bereits im Jahr dar­auf hat­ten die bei­den mit der Drei­gro­schen­oper ihren gro­ßen Erfolg. Die Urauf­füh­rung erfolg­te im Thea­ter am Schiff­bau­er­damm. Theo Mackeben lei­te­te die Auf­füh­rung, und Erich Engel führ­te in der Aus­stat­tung von Cas­par Neher Regie.

Mit der Drei­gro­schen­oper erran­gen Kurt Weill und Ber­tolt Brecht ihren gro­ßen Erfolg.

(Foto: © Scherl / Süd­deut­sche Zei­tung Pho­to)

Weill ver­schaff­te der Erfolg finan­zi­el­le Unab­hän­gig­keit. Er konn­te sich nun ganz auf sei­ne kom­po­si­to­ri­sche Arbeit kon­zen­trie­ren. In einem Essay mit dem Titel Die Oper – wohin? erläu­ter­te er sein Kon­zept der Gebrauchs­mu­sik. Die­se stell­te für ihn eine Musik dar, die „das Musik­be­dürf­nis brei­te­rer Bevöl­ke­rungs­schich­ten zu befrie­di­gen ver­mag, ohne ihre künst­le­ri­sche Sub­stanz auf­zu­ge­ben“. Die Zukunft der Oper sah er in einer Ein­be­zie­hung der Neue­run­gen des Sprech­thea­ters.

Eine schwie­ri­ge, aber den Tod über­dau­ern­de Bezie­hung: Lot­te Lenya und Kurt Weill

Wei­te­re Wer­ke mit Brecht folg­ten wie die Kan­ta­te Der Lind­bergh­flug, die Oper Der Jasa­ger und die Oper Auf­stieg und Fall der Stadt Maha­gon­ny.

Das Ende der Weimarer Republik und der Beginn des Exils

Am 4. März 1933 erfolg­te mit dem Win­ter­mär­chen Der Sil­ber­see von Georg Kai­ser die letz­te Auf­füh­rung eines Werks von Weill in Deutsch­land. Mit dem Reichs­tags­brand in der Nacht vom 27. zum 28. Febru­ar begann der Unter­gang der Wei­ma­rer Repu­blik.

Der Kunst­samm­ler und Mäzen Edward James unter­stütz­te auch Kurt Weill mit einem Auf­trag.

Weill floh ins Exil, zunächst nach Paris, wo er sei­ne Arbeit zunächst fort­setz­te. Von dem Kunst­samm­ler und Mäzen Edward James erhielt er den Auf­trag, Die sie­ben Tod­sün­den, ein Bal­lett mit Gesang für Geor­ge Balan­chi­nes Bal­lett­trup­pe, zu kom­po­nie­ren. Brecht schrieb den Text dazu. Die Urauf­füh­rung erfolg­te am 7. Juni 1933 im Théât­re des Champs Ély­sées.

Am 10. Sep­tem­ber 1933 kamen Kurt Weill und Lot­te Lenya auf der Majes­tic im Hafen von New York an.

Am 4. Sep­tem­ber schiff­te sich Weill mit Lot­te Lenya auf der Majes­tic nach New York ein. Gleich nach sei­ner Ankunft nahm er sei­ne Arbeit wie­der auf und knüpf­te Kon­tak­te. Bereits 1937 stell­te er einen Antrag auf die ame­ri­ka­ni­sche Staats­bür­ger­schaft.

Der Durchbruch am Broadway

In einem Essay leg­te er sei­ne Gedan­ken über die Zukunft der Oper in den USA dar: „Ame­ri­ka ist heu­te neben Russ­land das ein­zi­ge Land, in dem das Thea­ter einen akti­ven, leben­di­gen Bestand­teil des Kul­tur­le­bens bil­det.“ Alle Anzei­chen sprä­chen dafür, dass hier ein güns­ti­ger Boden für die Ent­ste­hung eines musi­ka­li­schen Thea­ters sei. Und er füg­te die Hoff­nung an: „Mag sein, dass ein musi­ka­li­sches Thea­ter aus dem Broad­way­thea­ter her­aus ent­steht.“

Ein enger Freund Kurt Weills: der Dra­ma­ti­ker und Libret­tist Max­welll Ander­son

1938 kom­po­nier­te Weill mit Tex­ten von Max­well Ander­son das Musi­cal Kni­cker­bo­cker Holi­day. Und bereits 1941 gelang ihm mit Lady in the Dark der Durch­bruch am Broad­way.

Erfahrungen der Psychoanalyse

Das Libret­to stamm­te von dem Dra­ma­ti­ker Moss Hart. Die­ser ver­ar­bei­te­te dar­in die Erfah­run­gen, die er in sei­ner Psy­cho­ana­ly­se bei dem Psych­ia­ter Gre­go­ry Zil­bo­org gemacht hat­te. Die Song­tex­te schrieb Ira Gershwin. Weill erreich­te 545 Auf­füh­run­gen in drei Spiel­zei­ten. 1943 erlang­te er mit dem Musi­cal One Touch of Venus, einer Pyg­ma­li­on-Geschich­te, 567 Auf­füh­run­gen.

Kurt Weill und Ira Gershwin, der die Song­tex­te zu dem psy­cho­ana­ly­ti­schen Musi­cal Lady in the Dark schrieb

1947 kom­po­nier­te Weill Street Sce­ne mit einem Text des Dich­ters Langston Hug­hes, die er als „Ame­ri­can Ope­ra“ bezeich­ne­te. Ein Jahr vor sei­nem Tod schuf er aber­mals mit einem Text von Max­well Ander­son die „Musi­cal Tra­ge­dy“ Lost in the Stars. Sie wur­de nach ihrer Urauf­füh­rung in New York auf einer Tour­nee durch zehn ame­ri­ka­ni­sche Städ­te geschickt.

Das letzte Werk blieb unvollendet

Das Grab von Kurt Weill und Lot­te Lenya auf dem Mount Repo­se Ceme­te­ry in Haver­straw

Unvoll­endet blieb Weills letz­te Arbeit mit Max­well Ander­son: eine Adap­ti­on von Mark Twains Adven­tures of Huck­le­ber­ry Finn für ein Musi­cal. Fünf Songs hin­ter­ließ Weill dazu.

