Labor Beet­ho­ven 2020 beginnt am 6. Juni 2020 als vir­tu­el­les Fes­ti­val. Zu sehen sind zehn Urauf­füh­run­gen, ein Musik­thea­ter­stück und ein Labor­raum zum The­ma Expe­ri­men­tie­ren. Zudem gibt es die vir­tu­el­le Aus­stel­lung „Labor 1802–2020“.

Das Fes­ti­val Labor Beet­ho­ven 2020 war als zeit­ge­nös­si­sche Les­art des Beet­ho­ven-Jubi­lä­ums geplant. Initi­iert von der Aka­de­mie der Küns­te in Ber­lin, bot es in Zusam­men­ar­beit mit drei Hoch­schu­len in Basel, Thes­sa­lo­ni­ki und Tel Aviv jun­gen Kom­po­nis­ten ein offe­nes Forum zur Ent­wick­lung ihrer Visio­nen. Unter der Lei­tung jeweils eines Dozen­ten wur­den drei Teams zusam­men­ge­stellt.

Die Musi­ker neh­men an der Arbeit im Labor teil. Wäh­rend des Ent­ste­hungs­pro­zes­ses kön­nen die Kom­po­nis­ten ihre Wer­ke anhö­ren und wei­ter­ent­wi­ckeln. Die Saxo­fo­nis­tin Noa Mick, der Akkor­deo­nist Juli­us Sche­pan­sky, der Gitar­rist Chris Moy und der Schlag­zeu­ger Mat­thi­as Eng­ler

Vier Jah­re lang setz­ten sich die Kom­po­nis­ten mit Beet­ho­ven aus­ein­an­der. Ihre Arbei­ten sind fer­tig pro­du­ziert und wer­den in ein­zel­nen Fil­men vor­ge­stellt. Zu den Aus­füh­ren­den gehö­ren u.a. das Ensem­ble Adap­ter, bestehend aus der Flö­tis­tin Kris­t­ja­na Hel­ga­dót­tir, dem Kla­ri­net­tis­ten Ingól­fur Vilhjálms­son, der Har­fe­nis­tin Gunn­hil­dur Einarsdót­tir und dem Schlag­zeu­ger Mat­thi­as Eng­ler, sowie der Kon­tra­bas­sist Uli Fus­sen­eg­ger, die Har­fe­nis­tin Ali­ce Belu­gou und die Gei­ge­rin Zoé Pou­ri.

Von der Vision über das Experiment zum Werk

Das Team Basel

Die Kom­po­nis­ten Ele­ni Ral­li, Adri­an Nagel und Anda Kry­e­ziu

(Fotos: © Eva Gent­ner)

Cas­par Johan­nes Wal­ter lei­te­te das Team Basel mit den Kom­po­nis­ten Ele­ni Ral­li, Adri­an Nagel, Anda Kry­e­ziu und der bil­den­den Künst­le­rin Eva Gent­ner.

Ele­ni Ral­li kom­po­nier­te ALSB_2 Always Lea­ve Some­thing Behind 2. „Beet­ho­ven stieß einen Pro­zess an, im Zuge des­sen das Orches­ter fort­lau­fend erwei­tert wur­de. Die Auf­nah­me von mehr und neu­en Instru­men­ten gab ihm die Mög­lich­keit, Klang­qua­li­tät und Klang­far­be zu ver­bes­sern“, erläu­tert sie das Werk, das aus sich stets wie­der­ho­len­den frag­men­ta­ri­schen Struk­tu­ren besteht. Bei jeder Wie­der­ho­lung ver­än­dern sich ein­zel­ne Para­me­ter.

Expe­ri­men­tiert wird mit dem Raum, dem Klang und neu­en Instru­men­ten

Adri­an Nagel schuf Mem­bran, eine Klang­in­stal­la­ti­on für Glas­schei­ben. Die Schei­ben wer­den von je einem soge­nann­ten Trans­du­cer, einem Laut­spre­cher ohne eige­ne Mem­bran, zum Klin­gen gebracht. Was ent­steht, sind durch­sich­tig wie das Glas erschei­nen­de lei­se glis­san­die­ren­de Sinus­tö­ne, die sich zu einem schwe­ben­den Gesamt­klang ver­bin­den.

Anda Kry­e­ziu erforsch­te mit der Phy­si­ke­rin Andrea Heil­rath, wie die Stim­me sich im Raum ent­wi­ckelt und kom­po­nier­te C für 5 Laut­spre­cher, Cyma­tics und Licht.

Anda Kry­e­ziu: »Das Expe­ri­men­tie­ren als Pro­zess bedeu­tet für mich die Ent­ste­hung neu­er Kon­tex­te, die weder refe­ren­zi­ell noch ableh­nend sind.«

Das Team Thessaloniki

Die Kom­po­nis­ten Fai­dra Chafta-Dou­ka, Tha­nos Sakel­la­ri­dis und Mano­lis Ekmet­soglou

(Fotos: © Eva Gent­ner)

Dimi­tri Papa­ge­or­giou lei­te­te das Team Thes­sa­lo­ni­ki mit den Kom­po­nis­ten Fai­dra Chafta-Dou­ka, Tha­nos Sakel­la­ri­dis und Mano­lis Ekmet­soglou.

Fai­dra Chafta-Dou­ka kom­po­nier­te keep it quiet here, I will not tole­ra­te your noi­se, ein Instru­men­tal­werk für zwei Paet­zold-Flö­ten, in dem es um die Erkun­dung des Raums über ein­fa­che, sich bewe­gen­de For­men geht.

Ver­tieft in die Kom­po­si­ti­on Cir­cus sto­ry: Taming the ani­mals von Mano­lis Ekmet­soglou: der Schlag­zeu­ger Mat­thi­as Eng­ler

Tha­nos Sakel­la­ri­dis ließ sich zu dem Instru­men­tal­werk I HAVE NEVER, Trust a pig von Wil­liam Bur­roughs anre­gen, gespro­che­ne Sät­ze zu kom­bi­nie­ren, die wegen gram­ma­ti­scher Feh­ler oder auf­grund ihrer Sinn­lo­sig­keit nicht zusam­men­pas­sen. Mit der Klang­in­stal­la­ti­on indus­tri­al­Box griff er auf den futu­ris­ti­schen Maler und Kom­po­nis­ten Lui­gi Rus­so­lo und des­sen geräusch­er­zeu­gen­de Instru­men­te Into­na­ru­mo­ri zurück.

Dem Aus­tausch zwi­schen den Musi­kern und den Kom­po­nis­ten kommt gro­ße Bedeu­tung bei: die Gei­ge­rin Zoé Pou­ri und der Kom­po­nist Ari Rabenu im Gespräch

Mano­lis Ekmet­soglou kom­po­nier­te Deac­ti­va­ted Soul / für Akkor­de­on, Posau­ne und Zuspiel, in dem akus­ti­sche und elek­tro­ni­sche Tei­le mit­ein­an­der rin­gen und ein klang­li­ches Abbild der aktu­el­len Welt­si­tua­ti­on ent­steht, in der sich erneut die uralte Mensch­heits­fra­ge nach der Herr­schaft stellt.

Mano­lis Ekmet­soglou: »Durch Kunst aus­zu­drü­cken, was das heu­ti­ge Leben mit der mensch­li­chen Gefühls­welt macht. Das ist die wah­re Her­aus­for­de­rung.«

Das Team Tel Aviv

Die Kom­po­nis­ten Akkad Izre’el, Ari Rabenu und Guy Rau­scher

(Fotos: © Eva Gent­ner)

Ruben Serous­si lei­te­te das Team Tel Aviv mit den Kom­po­nis­ten Akkad Izre’el, Ari Rabenu, Guy Rau­scher, Bat­ya Fren­klakh als Gast­kom­po­nis­tin.

Akkad Izre’el schuf mit Ari Rabenu die inter­ak­ti­ve Musik­in­stal­la­ti­on Psych­ob­jec­ti­vi­ty, die im Grenz­be­reich zwi­schen dem tat­säch­li­chen Hören, also der Wahr­neh­mung von Klän­gen in der Umge­bung, und dem inne­ren Hören, also der Erwar­tung des Hören­den, ange­sie­delt ist.

Akkad Izre’el: »Zu expe­ri­men­tie­ren, bedeu­tet, all Auto­ma­tis­men zurück­zu­hal­ten und die Ablö­sung vom Selbst und vom Mate­ri­al zu erpro­ben, sodass sich eine exter­ne Idee oder ein Kon­zept durch Musik neu erfin­den kann.«

Ari Rabenu kom­po­nier­te das Instru­men­tal­werk Völ­ker­wan­de­rung als Work in Pro­gress.

Ari Rabenu: »Ich glau­be, dass das Expe­ri­ment der Ver­such ist, mich von mei­nen per­sön­li­chen musi­ka­li­schen Nei­gun­gen und Vor­lie­ben zu ent­fer­nen. Es ist der Ver­such, irrele­van­te, ego­is­ti­sche Ele­men­te so weit wie mög­lich vom künst­le­ri­schen Aus­druck fern­zu­hal­ten und ihn unver­fälsch­ter zu machen.«

Spie­len eine Trio-Kom­po­si­ti­on von Ari Rabenu: die Gei­ge­rin Zoé Pou­ri, die Har­fe­nis­tin Ali­ce Belu­gou und der Posau­nist Fran­cis­co Olme­do

Guy Rau­scher schuf, ange­lehnt an Beet­ho­vens Lie­der­zy­klus „An die fer­ne Gelieb­te“, die Klang­in­stal­la­ti­on Lie­bes­klang 0.1 für Klang­wür­fel und inter­ak­ti­ves Midi-Key­board. Mit der Gast­kom­po­nis­tin Bat­ya Fren­klakh kom­po­nier­te er das Ensem­ble­stück Ent­an­gle­ment.

Guy Rau­scher: »In gewis­ser Wei­se beinhal­tet jedes Stück, das ich schrei­be, ver­schie­de­ne Aspek­te des Expe­ri­men­tie­rens.«

Die Experimentierwelt zur Zeit Beethovens

Expe­ri­men­tier­te mit takt­lo­ser Musik, nicht­to­na­ler Musik und Vier­tel­tö­nen: Beet­ho­vens Zeit­ge­nos­se Anton Reicha

In der Aus­stel­lung Labor 1802–2020 kön­nen sich Besu­cher vir­tu­ell die Expe­ri­men­tier­welt von Beet­ho­vens Zeit­ge­nos­se Anton Reicha anse­hen. Reicha war ein Jugend­freund Beet­ho­vens. Er führ­te Expe­ri­men­te durch, und man kann davon aus­ge­hen, dass Beet­ho­ven von ihnen Kennt­nis hat­te.

Zu sehen in der vir­tu­el­len Aus­stel­lung: Woo­den Boxes der bil­den­den Künst­le­rin Eva Gent­ner und des Kom­po­nis­ten Adri­an Nagel

Zu den The­men, mit denen Reicha sich befass­te, betra­fen u.a. takt­lo­se Musik, nicht­to­na­le Musik und die Nut­zung der Vier­tel­tö­ne. Um zu ver­deut­li­chen, wie die Expe­ri­men­te auf Beet­ho­vens Werk Ein­fluss nah­men, ver­weist Cas­par Johan­nes Wal­ter, der Team­lei­ter Basel, im Jour­nal der Küns­te auf den Ein­satz der Repri­se in der Drit­ten Sin­fo­nie, in dem zwei Ton­ar­ten gleich­zei­tig hör­bar wer­den, und die 17. Kla­vier­so­na­te Der Sturm, in der das durch­ge­hend gehal­te­ne Pedal eine Mischung frem­der Har­mo­nien bewirkt.

Aus die­ser Per­spek­ti­ve ver­steht das Fes­ti­val Beet­ho­ven als Kol­le­ge. Es lässt sich von ihm und der Auf­bruchs­stim­mung sei­ner Zeit anre­gen.

Labor Beet­ho­ven 2020 als vir­tu­el­les Fes­ti­val ist zu erle­ben unter: www.labor-beethoven-2020.de

Labor 1802–2020 als vir­tu­el­le Aus­stel­lung ist zu sehen unter www.ausstellung.labor-beet­ho­ven-2020.de

