Grandios stilsicher

Lars Vogt wid­met sich dem Ers­ten Kla­vier­kon­zert und den Hän­del-Varia­tio­nen von Johan­nes Brahms.

Nach dem Kla­vier­kon­zert Nr. 1 prä­sen­tiert Lars Vogt hier Nr. 2, Brahms’ Opus 83. Noch ein­mal spielt er mit „sei­nem” Kam­mer­or­ches­ter, der Roy­al Nort­hern Sin­fo­nia, deren künst­le­ri­sche Lei­tung er nach fünf erfolg­rei­chen Jah­ren am Ende der Sai­son 2019/20 abgibt. Hier­aus ist eine wun­der­ba­re Har­mo­nie erwach­sen, ein wech­sel­sei­tig inspi­rier­tes Zusam­men­spiel, das sich in jeder Nuan­ce nach­füh­len lässt. Lars Vogt scheint kein Anspruch zu hoch, doch sein Spiel wirkt nie bean­sprucht, klingt immer un­an­ge­strengt und spiel­freu­dig. Man spürt, dass er es ist, der ent­schei­det, was er spie­len möch­te. Es geht ihm um Essen­zen. Her­vor­zu­he­ben ist noch die wun­der­vol­le Cel­lo­stim­me von Stef­fan Mor­ris zu Beginn des Drit­ten Sat­zes, bei dem Brahms wie so oft auf bereits Ver­wen­de­tes zuge­grif­fen hat, auf die Melo­die sei­nes Lie­des „Immer lei­ser wird mein Schlum­mer”.

Lars Vogt: »Man hat ein The­ma, das so vie­le Facet­ten hat, so vie­le Mög­lich­kei­ten – wie ein Leben unter­schied­li­che Mög­lich­kei­ten hat zu ver­lau­fen.«

Acht Tak­te sind die Bau­stei­ne für Brahms’ Varia­tio­nen und Fuge über ein The­ma von Hän­del op. 24. Hän­del selbst vari­ier­te sei­ne Aria fünf­mal. Brahms mul­ti­pli­zier­te das Gan­ze mal fünf und schuf zum Abschluss eine Fuge. „Beson­ders lieb” waren ihm die­se Varia­tio­nen. Ist die vier­te Varia­ti­on ein Ver­dich­tung, brei­tet die Nr. 16 ihre Arme aus, ist die sechs­te wie ein Kanon, erin­nert die 22. an eine Spiel­uhr. Mit Ver­weis auf Milan Kun­de­ras Buch vom Lachen und Ver­ges­sen erklärt Lars Vogt im Book­let sei­ne Vor­stel­lung von Varia­ti­on: „Man hat ein The­ma, das so vie­le Facet­ten hat, so vie­le Mög­lich­kei­ten – wie ein Leben unter­schied­li­che Mög­lich­kei­ten hat zu ver­lau­fen.” Die­se unter­schied­li­chen Mög­lich­kei­ten macht Vogt hör­bar, gran­di­os stil­si­cher gespielt wer­den sie unter sei­nen Hän­den zur Offen­ba­rung.

Johan­nes Brahms: „Kla­vier­kon­zert Nr. 2 und Varia­tio­nen und Fuge über ein The­ma von Hän­del op. 24“, Lars Vogt (Ondi­ne)

Zu bezie­hen u.a. bei: www.amazon.de

Und anzu­hö­ren in der NML

