Als fins­te­re Zeit mit Pest, Aber­glau­ben, Hexen­ver­bren­nun­gen und Kreuz­zü­gen ging das Mit­tel­al­ter in die Geschich­te ein. Aber neben die­ser Per­spek­ti­ve auf eine trau­ri­ge Zwi­schen­zeit, die das grie­chisch-römi­sche Alter­tum von der Neu­zeit trennt , gibt es noch eine ande­re, die mehr und mehr an die Ober­flä­che tritt und die den Blick auf eine Zeit öff­net, in der unter dem Ein­fluss der ara­bi­schen Phi­lo­so­phie und Mathe­ma­tik ein Auf­schwung der Wis­sen­schaf­ten ein­setz­te. Die­ses leben­di­ge Mit­tel­al­ter mit sei­nen Trou­ba­dou­ren und Spiel­leu­ten inspi­riert zahl­rei­che Künst­ler und Musi­ker. Joyo­sa etwa ent­führt in die Klang­welt Anda­lu­si­ens, wo Juden, Chris­ten und Mus­li­me über Jah­re hin­weg einen ein­zig­ar­ti­gen kul­tu­rel­len Aus­tausch pfleg­ten. Das Ensem­ble ist Teil des Rah­men­pro­gramms der Kal­ten­ber­ger Rit­ter­spie­le, in dem Musi­ker wie die mit Dudel­sä­cken und Schal­mei­en rocken­de Band Cor­vus Corax, die Markt­mu­si­kan­ten Bene Vobis, der Bar­de Barl­how und die Schwy­zer­dütsch sin­gen­de Grup­pe Koe­nix sowie Artis­ten wie die Grup­pe Hyp­no­ti­ca mit ihrer Feu­er­show, die Flug­träu­mer mit ihren poe­sie­vol­len Jon­gla­gen, der Gauk­ler Tami­no und ande­re Künst­ler eine pit­to­res­ke Mit­tel­al­ter­welt ent­ste­hen las­sen.

„Kampf der Brü­der“ ist die cho­reo­gra­fier­te Rit­ter­tur­nier­show in der Schlossare­na im Jubi­lä­ums­jahr über­schrie­ben. Dra­ma­turg Tho­mas Lim­pinsel und Regis­seur Alex­an­der May haben eine Hand­lung ent­wor­fen, in der eben­so Tap­fer­keit wie Frau­en­dienst als rit­ter­li­che Zier­de gezeigt wer­den. Durch Frau­en­dienst erringt der Rit­ter Min­ne. Er hat alle Wün­sche der Dame sei­nes Her­zens zu erfül­len und ihr zu Ehren in Tur­nie­ren zu kämp­fen. Zen­tra­le Figur der Show ist der Schwar­ze Rit­ter, den Frédé­ric Laforêt ver­kör­pert. Der Pfer­de­spe­zia­list Mario Lura­schi kommt mit sei­ner Trup­pe Caval­ca­de aus Frank­reich. Der Name setzt sich zusam­men aus „cava­lier“ (Rei­ter) und „casa­ca­de“ (Stunt). Lura­schi, der von Kind­heit an eine Lei­den­schaft für Pfer­de hat und mit sei­ner Pfer­de­a­kro­ba­tik an zahl­rei­chen Fil­men mit­wirk­te, ist Regis­seur der Stunt-Sze­nen, die die Akro­ba­ten hoch zu Ross vor­füh­ren. Mit­tel­al­ter­lich insze­nier­te Schwert­kämp­fe zeigt die Trup­pe Mer­let.

Prinz Luit­pold von Bay­ern rief die Rit­ter­spie­le ins Leben. Wäh­rend eines Auf­ent­halts in Lon­don wohn­te er der Insze­nie­rung eines his­to­ri­schen Kampfs im Burg­gra­ben des Tower of Lon­don bei. Sie begeis­ter­te ihn so sehr, dass er den Stunt­man Max Dia­mond beauf­trag­te, zur 800-Jahr-Fei­er der Wit­tels­ba­cher-Dynas­tie 1979 ein Reit­tour­nier auf­zu­füh­ren. Am 15. Juni 1980 wur­de mit 16 Mit­wir­ken­den das ers­te Kal­ten­bur­ger Rit­ter­tur­nier gezeigt. Seit­dem wur­de die Schau Jahr für Jahr erwei­tert. Der Schau­platz wur­de ver­grö­ßert, Tri­bü­nen errich­tet und über­dacht und ein umfang­rei­ches Begleit­pro­gramm, ein­schließ­lich eines Mark­tes mit Werk­stät­ten mit­tel­al­ter­li­cher Hand­wer­ke ent­wi­ckelt.

