CRESCENDO ist Part­ner der Kul­tur­lounge auf der LEIF, der Erleb­nis­mes­se in Mün­chen. LEIF ist die größ­te Ver­an­stal­tung in Deutsch­land für die Genera­ti­on 50plus. Der Name steht für „Lei­den­schaft, Emo­tio­nen, Inspi­ra­ti­on und Frei­heit“. Damit rich­tet die Mes­se Mün­chen die Auf­merk­sam­keit auf den Erleb­nis­cha­rak­ter der ehe­mals als Die66 bezeich­ne­ten Mes­se.

Die Erlebnismesse für Menschen mitten im Leben

LEIF ist die Erleb­nis­mes­se für Men­schen mit­ten im Leben. Besu­cher bekom­men daher neben Infor­ma­tio­nen zahl­rei­che Vor­trä­ge, Podi­ums­dis­kus­sio­nen, Work­shops, Shows und Mit­mach­ak­tio­nen gebo­ten.

CRESCENDO ist Partner der Kulturlounge

CRESCENDO ist Part­ner der Kul­tur­lounge im Ein­gang Ost. Pia­no Lang stellt einen Bösen­dor­fer-Flü­gel zur Ver­fü­gung, und Ele­na Arnovs­ka­ya erfreut die Besu­cher mit klas­si­scher Musik. Zu Gast ist auch wie­der die Baye­ri­sche Phil­har­mo­nie. Sie unter­hält mit inter­ak­ti­ven Kon­zert­stun­den. Ant­je Urmers­bach stellt ihr Pro­gramm für ein gesun­des, glück­li­ches Leben vor: „Älter wer­den wir spä­ter“. Der Foto­graf Hans-Gün­ther Kauf­mann erzählt, wes­halb die Begeg­nung mit einem Bene­dik­ti­ner­mönch sein Leben ent­schei­dend gewan­delt hat. Wäh­rend Hei­di Weiß­lein dazu inspi­riert, Lebens­träu­me Wirk­lich­keit wer­den zu las­sen.

Alexander Herrmann lädt zum gemeinsamen Kochen

Dar­über hin­aus lädt Koch, Gas­tro­nom und Sach­buch­au­tor Alex­an­der Herr­mann, des­sen Restau­rant in sei­nem Post­ho­tel 2019 mit einem zwei­ten Miche­lin-Stern aus­ge­zeich­net wur­de, auf der Haupt­büh­ne zum gemein­sa­men Kochen ein. Und auf der Tanz- und Musik­büh­ne in Hal­le A6 war­ten Mit­mach­ak­tio­nen auf die Besu­cher. So bie­ten Cho­reo­gra­fen der Tanz­schu­le am Deut­schen Thea­ter rhyth­mi­sche Bewe­gungs­mus­ter zum Aus­pro­bie­ren an. Und die Baye­ri­sche Phil­har­mo­nie hält einen Jodel­work­shop zum Erwerb eines Jodel­di­ploms ab.

Mün­chen, Mes­se, Ein­gang Ost, Am Mes­se­turm 4, 81829 Mün­chen, www.leif-muenchen.de

Mehr zur Baye­ri­schen Phil­har­mo­nie: crescendo.de