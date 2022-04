Die Bach-Medaille der Stadt Leipzig geht in diesem Jahr an Sir András Schiff (68). Zeitlebens habe der ungarische Pianist Bachs Tas­ten­musik auf dem mod­er­nen Flügel in den Mit­telpunkt sein­er Recitals gestellt, begrün­dete die Jury laut ein­er Mit­teilung vom Don­ner­stag: “Seine Klavier­abende, an denen er die bei­den Teile des ‘Wohltem­perierten Klaviers’, Bachs große Suit­en-Samm­lun­gen und die ‘Gold­berg-Vari­a­tio­nen’ weltweit zyk­lisch auf­führte, sind Legion.” Die Ausze­ich­nung soll am 16. Juni im Rah­men des Bach­festes über­re­icht werden.

Sir András Schiff

Sein Wis­sen und seine Begeis­terungs­fähigkeit zu und für Bach gebe Schiff als Fes­ti­val­mach­er, Autor, beg­nade­ter Con­férenci­er am Flügel, Juror in inter­na­tionalen Klavier­wet­tbe­wer­ben und begehrter Lehrer in Meis­terkursen rund um den Globus weit­er, hieß es. Mit der Bach­stadt Leipzig und dem Bach­fest verbinde Schiff eine beson­ders inten­sive Zusam­me­nar­beit: “Seit über einem Jahrzehnt ist er fast jährlich Gast im Fes­ti­val und führte so bere­its einen Großteil von Bachs maßge­blichen Werken vor einem begeis­terten Pub­likum in Leipzig auf”, erk­lärte die Jury.

Mit der aus Meißn­er Porzel­lan gefer­tigten Medaille wer­den seit 2003 im Rah­men des jährlichen Leipziger Bach­fests beson­dere Ver­di­en­ste um die Pflege des Werkes von Johann Sebas­t­ian Bach (1685–1750) gewürdigt. Zu den bish­eri­gen Preisträgern gehören Gus­tav Leon­hardt, Hel­muth Rilling, Philippe Her­reweghe, Angela Hewitt, die Akademie für Alte Musik Berlin und zulet­zt die Bach-Forsch­er Christoph Wolff und Hans-Joachim Schulze.

Das Bach­fest 2022 find­et vom 9. bis 19. Juni statt und ste­ht unter dem Mot­to “BACH — We Are Family”.

