Marina Abramović hat ihren Körper zum Werkzeug ihrer Kunst erkoren. Die Inspiration und die Themen ihrer Performances schöpft sie aus ihrer Lebensgeschichte. Am 10. September 2020 kommt der Dokumentarfilm Body of Truth der Regisseurin Evelyn Schals in die Kinos. Abramović erzählt darin neben drei anderen Künstlerinnen von ihrem Leben und ihrer Arbeit. An der Bayerischen Staatsoper kann man sie derzeit in ihrem Performance-Projekt 7 Deaths of Maria Callas sehen, mit dem sie sich anschließend auf Tournee nach Paris, Berlin und Athen begibt. Eines der Hauptprojekte von Marina Abramović hat indes mit dem herkömmlichen Diesseits nicht mehr viel zu tun: die Vorbereitung auf Tod und Unsterblichkeit.