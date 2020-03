Am 7. März 2020 öff­net das neue Leo­pold-Mozart-Haus in Augs­burg sei­ne Tore.

Die neu gestal­te­te Dau­er­aus­stel­lung (Foto oben: © Mozart­stadt Augs­burg / Chris­ti­an Men­kel) im Augs­bur­ger Geburts­haus Leo­pold Mozarts nähert sich dem Musi­ker, Kom­po­nis­ten und Vater des berühm­ten Soh­nes in Form eines sinn­li­chen und inter­ak­ti­ven Gemein­schafts­er­leb­nis­ses.

Ein­gangs­be­reich zur neu gestal­te­ten Dau­er­aus­stel­lung im Augs­bur­ger Leo­pold-Mozart-Haus

(Foto: © Mozart­stadt Augs­burg / Chris­ti­an Men­kel)

Gemeinsam hören und fühlen

Die Her­aus­for­de­rung bestand dar­in, eine Aus­stel­lung zu ent­wer­fen, die ohne Ori­gi­nal­ob­jek­te aus­kom­men muss. Gefun­den wur­de die Lösung in einem Kon­zept, das vor­ran­gig auf sinn­li­ches Erle­ben setzt. Die Besu­cher wer­den ein­ge­la­den, gemein­sam zu hören, zu füh­len und mit­zu­ma­chen.

Nach­bau der Rei­se­kut­sche, mit der Leo­pold Mozart und sei­ne Fami­lie reis­ten

(Foto: © Mozart­stadt Augs­burg / Chris­ti­an Men­kel)

So gibt es einen begeh­ba­ren Nach­bau der Rei­se­kut­sche, in der Leo­pold Mozart mit sei­ner Fami­lie fuhr. Ein Zim­mer­thea­ter im Barock­stil dient mit einem his­to­ri­schen Stein-Flü­gel auch als Kon­zert- und Ver­an­stal­tungs­raum. Und in einer Hör­lounge kann man den Kom­po­nis­ten Leo­pold Mozart ken­nen­ler­nen.

Leo­pold Mozart inter­ak­tiv erfahr­bar wer­den zu las­sen – das ist das Ziel der Aus­stel­lung

(Foto: © Mozart­stadt Augs­burg / Ruth Ploes­sel)

Dar­über hin­aus wur­de ein Sin­nes­raum geschaf­fen, der die Musik zur unmit­tel­ba­ren kör­per­li­chen Erfah­rung wer­den lässt.

Augs­burg im 18. Jahr­hun­dert

(Foto: © Mozart­stadt Augs­burg / Ruth Ploes­sel)

Vom Herbst 2018 an arbei­te­te ein Kura­to­ren­team unter der Feder­füh­rung des Kul­tur­amts der Stadt Augs­burg an der Kon­zep­ti­on. Betei­ligt waren Simon Pickel, der Lei­ter des Mozart­bü­ros im Kul­tur­amt der Stadt Augs­burg, Ute Leg­ner, die Lei­te­rin des städ­ti­schen Musik­ver­mitt­lungs­pro­gramms MEHR MUSIK!, Pro­fes­sor Dr. Johan­nes Hoyer, der Lei­ter des Mas­ter-Stu­di­en­gangs Musik­ver­mitt­lung am Leo­pold-Mozart-Zen­trum der Uni­ver­si­tät Augs­burg, sowie der Kunst­his­to­ri­ker Ulrich Heiss. Die Gestal­tung und Umset­zung der Aus­stel­lung über­nahm die Agen­tur uno­due.

Das Geburts­haus von Leo­pold Mozart – heu­te Stand­ort der Dau­er­aus­stel­lung

(Foto: © Mozart­stadt Augs­burg / Ruth Ploes­sel)

Humanistische Ausbildung bei den Jesuiten

Leo­pold Mozart wur­de 1719 in Augs­burg gebo­ren. Er ent­stammt einer Fami­lie von Hand­wer­kern. Sei­ne Eltern wohn­ten in der Jesui­ten­gas­se in einem Haus, das dem Jesui­ten­or­den gehör­te. Und Leo­pold Mozart besuch­te das Jesui­ten­kol­leg St. Sal­va­tor. Er hielt eine umfas­sen­de huma­nis­ti­sche, natur­wis­sen­schaft­li­che, sprach­li­che und musi­sche Aus­bil­dung. Als Sän­ger und Gei­ger wirk­te er zudem an vie­len Schul­auf­füh­run­gen mit.

Leo­pold Mozart als Kom­po­nist – im Hör­raum der Aus­stel­lung wird sei­ne Musik leben­dig

(Foto: © Mozart­stadt Augs­burg / Chris­ti­an Men­kel)

Ein Stu­di­um der Phi­lo­so­phie und Juris­pru­denz an der Uni­ver­si­tät Salz­burg muss­te er auf­ge­ben, weil er wegen man­geln­den Flei­ßes und gerin­ger Anwe­sen­heit von der Uni­ver­si­tät ver­wie­sen wur­de.

Kammerdiener und Musiker

So wur­de er Kam­mer­die­ner und Musi­ker. 1747 hei­ra­te­te er Anna Maria Perl, die Toch­ter einer ver­arm­ten Fami­lie. Sei­ne Mut­ter hielt ihm sei­ne Aus­stat­tung von 300 Gul­den vor. Ihr Wunsch war es gewe­sen, dass ihr ältes­ter Sohn Pries­ter wer­de. Auch wünsch­te sie sei­ne Rück­kehr nach Augs­burg.

Blick in die neue Dau­er­aus­stel­lung im Augs­bur­ger Leo­pold-Mozart-Haus

(Foto: © Mozart­stadt Augs­burg / Chris­ti­an Men­kel)

Die Violinschule

Leo­pold Mozart brauch­te das Geld, um den 1755 den Druck sei­nes Lehr­buchs Ver­such einer gründ­li­chen Vio­lin­schu­le zu finan­zie­ren, jenes Werks, mit dem er Ein­gang in zahl­rei­che Lexi­ka fand. Die Wei­ge­rung der Mut­ter ver­bit­ter­te ihn. In einem Brief schrieb er, falls sie sich wei­ge­re zu zah­len, „möch­ten sie heut oder mor­gen der teu­fel hol­len“. Die bei­den zer­strit­ten sich so sehr, dass jeder Kon­takt abbrach.

Klei­dungs­stü­cke der Art, wie Leo­pold Mozart sie getra­gen haben könn­te

(Foto: © Mozart­stadt Augs­burg / Chris­ti­an Men­kel)

Leo­pold Mozarts Auf­stieg als Musi­ker begann im Diens­te des Salz­bur­ger Erz­bi­schofs. 1743 wur­de er Vio­li­nist im fürst­li­chen Orches­ter, in dem er es schließ­lich zum Vize­ka­pell­meis­ter brach­te.

Unzählige und anschauliche Briefe

Als Aus­gangs­punkt der Aus­stel­lung dien­ten Leo­pold Mozarts „unzäh­li­ge und äußerst anschau­li­che Brie­fe“. So stellt die Aus­stel­lung unter ande­rem die Fra­ge, was aus Wolf­gang Ama­de­us gewor­den wäre, wenn er einen ande­ren Vater gehabt hät­te. Die­se Fra­ge trieb bereits vie­le Bio­gra­fen von Wolf­gang Ama­de­us um.

Bitternisse des Lebens

Im Lau­fe der Jahr­hun­der­te erfuhr die Ant­wort dar­auf eine zuneh­men­de Umdeu­tung. Über­nah­men die Bio­gra­fen des 19. Jahr­hun­derts noch das Selbst­bild, das Leo­pold Mozart von sich ent­warf, so tauch­ten zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts zuneh­mend Zwei­fel am Ide­al einer patri­ar­cha­li­schen Fami­lie auf. In Zwei­fel gezo­gen wur­de auch, ob Leo­pold Mozart wirk­lich die mensch­li­che Grö­ße besaß, das Aus­maß der schöp­fe­ri­schen Ent­wick­lung sei­nes Soh­nes anzu­er­ken­nen. Zu demü­ti­gend und bit­ter war das eige­ne Leben.

Nach­bau einer Barock­büh­ne mit einem Pro­sze­ni­um und einer tie­fen Haupt­büh­ne. Seit­lich die in der Tie­fe gestaf­fel­ten und per­spek­ti­visch bemal­ten Kulis­sen. Hin­ten der eben­falls bemal­te Pro­spekt. Hin­zu kommt eine auf­wän­di­ge Maschi­ne­rie

(Foto: © Mozart­stadt Augs­burg / Chris­ti­an Men­kel)

Auf­schluss­reich ist ein Brief vom 29. Dezem­ber 1777, in dem Leo­pold Mozart die Erwar­tung äußert, dass sein Sohn „gewiß alles thun wird, sich Rhum, Ehre und Geld zu machen, um uns zu ret­ten, und sei­nen Vater nicht dem höh­ni­schen gespöth und Geläch­ter gewis­ser Per­so­nen, die ich euch nicht nen­nen darf, aus­zu­set­zen; wel­ches mich gewiß unter die Erde brin­gen wür­de. Sein Glück, sein Rhum wird die süs­ses­te Rache für uns seyn“.

Der Sin­nes­raum in der neu­en Dau­er­aus­stel­lung

(Foto: © Mozart­stadt Augs­burg / Chris­ti­an Men­kel)

Wolf­gang Ama­de­us war damals noch kei­ne fünf Jah­re alt. Da wünsch­te sich sein Vater von ihm bereits Erret­tung von all den Demü­ti­gun­gen, die ihm wider­fah­ren waren.

Den ganzen Mozart zeigen

Zu beleuch­ten ist in die­sem Zusam­men­hang auch das Leben der Toch­ter Maria Anna, die in ihrer musi­ka­li­schen Bega­bung dem Bru­der nicht nach­stand, jedoch in eine Ehe mit einem 15 Jah­re älte­ren Mann gezwun­gen wur­de und dem Vater nach dem Tod der Mut­ter als Ersat­zehefrau die­nen muss­te.

Ein his­to­ri­scher Flü­gel für Musik­ver­an­stal­tun­gen im Leo­pold-Mozart-Haus

(Foto: © Mozart­stadt Augs­burg / Chris­ti­an Men­kel)

Die Aus­stel­lung setzt sich das Ziel, den gan­zen Mozart zu zei­gen und nicht nur den Vater. Leo­pold Mozart sei eine eigen­stän­di­ge Per­sön­lich­keit, die zwar untrenn­bar mit sei­nem Sohn ver­bun­den blei­ben wer­de, aber den­noch viel mehr zu bie­ten habe. In elf The­men­räu­men wer­den Mozarts Brie­fe zum Leben erweckt.

