Die Wiener Opern­welt trauert um Renate Holm. Die Sopranistin ist am Don­ner­stag in der öster­re­ichis­chen Haupt­stadt gestor­ben, wie die Volk­sop­er Wien und die Wiener Staat­sop­er mit­teil­ten. Die gebür­tige Berliner­in wurde 90 Jahre alt.

Renate Holm (1931–2022)

Die als “Lerche von Wien” bekan­nte Holm begann zunächst als Schlager­sternchen beim deutschen Musik­film. 1957 debütierte sie an der Volk­sop­er Wien als Helene in der Operette “Ein Walz­er­traum”. Der Diri­gent Her­bert von Kara­jan holte sie an die Wiener Staat­sop­er, an der sie erst­mals 1960 auf­trat, als Gretchen in Albert Lortz­ings “Der Wild­schütz”. Neben Auftrit­ten bei den Salzburg­er Fest­spie­len gastierte sie auch an allen bedeu­ten­den Opern­häusern der Welt.

Während ihrer mehr als 50 Jahre dauern­den Kar­riere blieb Holm der Donaumetro­pole stets treu. An der Volk­sop­er wirk­te sie bis 1998 in zwölf Pre­mieren mit und absolvierte 461 Auftritte. Hier stand sie zulet­zt 2018 in ein­er Mati­nee zum 120. Geburt­stag des Haus­es auf der Bühne. An der Staat­sop­er war sie bis 1990 in 471 Auf­führun­gen zu erleben. 1971 wurde die Kün­st­lerin zur Öster­re­ichis­chen Kam­mer­sän­gerin ernan­nt. Zu ihren Rollen zählten unter anderem Papa­ge­na in “Die Zauber­flöte”, Marie in “Zar und Zim­mer­mann”, Ele­na in “Der Flo­ren­tin­er Stro­hhut”, Zer­bi­net­ta in “Ari­adne auf Nax­os” und Sophie in “Der Rosenkavalier”.

“Renate Holm hat die Opern­stadt Wien über Jahrzehnte mit­gestal­tet und ihrer Wahlheimat damit wun­der­bare Geschenke gemacht”, sagte Kun­st- und Kul­turstaatssekretärin Andrea May­er. Die Sän­gerin habe durch ihre Viel­seit­igkeit überzeugt, vom Schlager bis zum Sprechthe­ater und vom Musik­film bis zur großen Oper. “Öster­re­ich kann stolz sein, dass sie sich die Volk­sop­er als kün­st­lerische Heimat aus­ge­sucht hat.”

