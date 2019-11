CRESCENDO: Sie sind eine viel rei­sen­de und ver­hei­ra­te­te Musi­ke­rin und Mut­ter – wie Cla­ra Schu­mann. Was ist für Sie heu­te anders als in der Mit­te des 19. Jahr­hun­derts?

Bai­ba Skri­de (Foto oben: © Mar­co Borg­gre­ve): Fast alles. Im Ver­gleich zu Cla­ra Schu­mann habe ich fast nur Vor­tei­le. Dafür bin ich mei­nem Mann sehr dank­bar. Er hält in Bad Kreuz­nach unser Zuhau­se zusam­men, ver­sorgt die Kin­der und hilft mir bei der Pla­nung von allem. Das war zur Zeit Robert Schu­manns für einen Fami­li­en­va­ter nicht üblich. Aller­dings sind unse­re Kin­der bereits sie­ben und elf Jah­re alt. Mei­ne Abwe­sen­heit ist also eine ver­hält­nis­mä­ßig gerin­ge Schwie­rig­keit.

Haben Sie noch offe­ne Wün­sche?

Ein Auf­tritt mit den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern hat sich bis­her nicht ver­wirk­licht. Das ist ein ganz gro­ßer Wunsch für den Fall, dass ich noch eini­ge Jah­re wei­ter­ma­chen kann wie bis­her. Ich ver­su­che rea­lis­tisch zu sein: Die Kon­kur­renz ist groß. Also muss man mit den Gedan­ken immer vor­aus sein, immer an sich arbei­ten, immer wei­ter üben und das Bes­te geben.

Baiba Skride: „Einspielungen sind ein persönliches Vermächtnis und dokumentieren

den Entwicklungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt.“

(Foto: © Marco Borggreve)

Bedeu­tet „sich behaup­ten“ für Sie eher eine Ein­schrän­kung oder eine Ent­fal­tungs­mög­lich­keit?

Es ist immer eine gro­ße Her­aus­for­de­rung, mit her­aus­ra­gen­den Kol­le­gen und Kol­le­gin­nen zu arbei­ten. Im Ide­al­fall erge­ben sich lang­jäh­ri­ge Part­ner­schaf­ten. So war es bei unse­rem Kla­vier­quar­tett. Mit mei­ner Schwes­ter, deren Groß­her­zig­keit ich immer bewun­de­re, bin ich seit Beginn unse­rer Lauf­bahn auch musi­ka­lisch sehr ver­traut. Aber es ist nicht selbst­ver­ständ­lich, in einem Ensem­ble wie unse­rem Kla­vier­quar­tett Wer­ke zu erar­bei­ten und immer tie­fer zu ver­fei­nern. Ich den­ke, die anste­hen­de Aus­tra­li­en-­Tour­nee wird uns künst­le­risch noch enger zusam­men­brin­gen. Viel­leicht klappt es sogar mit einem Kom­po­si­ti­ons­auf­trag. Sie mer­ken: Es über­wiegt die Ent­fal­tungs­frei­heit.

Wie wich­tig sind für Sie Auf­nah­men?

Als musi­ka­li­sches Doku­ment hal­te ich Alben für sehr bedeut­sam – nicht als Wer­bung. Ein­spie­lun­gen sind ein per­sön­li­ches Ver­mächt­nis und doku­men­tie­ren den Ent­wick­lungs­stand zu einem bestimm­ten Zeit­punkt. Die per­sön­li­che Ent­wick­lung geht wei­ter, aber das Doku­ment – ob wert­be­stän­dig oder nicht – bleibt. Das gilt auch für mei­ne anste­hen­de Gesamt­ein­spie­lung der fünf Vio­lin­kon­zer­te von Mozart. Ich will der Welt das hin­ter­las­sen, was ich emp­fin­de. Ich ste­he zu mei­nem roman­ti­schen Stil und geste­he, dass ich mit der his­to­risch infor­mier­ten Auf­füh­rungs­pra­xis nicht so viel anzu­fan­gen weiß. Eine tie­fe Stim­mung auf 436 Hz ist für mich stel­len­wei­se sogar schmerz­haft, weil ich ein höhen­ori­en­tier­tes abso­lu­tes Gehör habe.

Baiba Skride: „Ich liebe alles ab der Wiener Klassik.“

(Foto: © Marco Borggreve)

Was waren beson­de­re Signal­punk­te in Ihrer künst­le­ri­schen Ent­wick­lung?

Ganz beson­ders wich­tig war für mich Andris Nel­sons, als ich in Lett­land 2001 unter ihm zum ers­ten Mal das Beet­ho­ven-Vio­lin­kon­zert spiel­te. Ich bewun­de­re ihn als Sin­fo­ni­ker und bin glück­lich, dass wir uns gefun­den haben. Ein ande­rer Durch­bruch waren zwei Tage Aus­tausch mit dem Cel­lis­ten Boris Per­ga­men­schi­kow. Sein unglaub­li­ches Wis­sen, sei­ne Hin­ga­be und sei­ne Lie­be zur Musik wur­den für mich essen­zi­ell. Nach 20 Jah­ren den­ke ich immer noch dar­an.

Wo füh­len Sie sich in der Musik am wohls­ten?

Ich lie­be alles ab der Wie­ner Klas­sik. Bei Barock­mu­sik haben ande­re Künst­ler mehr zu sagen als ich. Mei­ne Favo­ri­ten sind die Vio­lin­kon­zer­te von Dmi­tri Schosta­ko­witsch und Béla Bar­tók. Ich will mich nicht fest­le­gen. Hier im Gewand­haus den­ke ich: Schu­mann ist geni­al. Aber ich habe mich auch genau­so gefreut auf die Urauf­füh­rung des Vio­lin­kon­zerts A Por­trait of a Lady by Swan Lake von Vik­to­ria Boris­so­va-Ollas mit dem Roy­al Stock­holm Phil­har­mo­nic Orches­tra im Kon­ser­t­hu­set Stock­holm im Sep­tem­ber.

Haben Sie enzy­klo­pä­di­sche Ansprü­che?

Das kommt auf die Kom­po­nis­ten an, nicht auf Trends. Bei den zehn Beet­ho­ven-Sona­ten zöge­re ich, obwohl es kei­nen bes­se­ren Zeit­punkt der Ver­öf­fent­li­chung gäbe als das Jubi­lä­ums­jahr 2020. Bei Mozart ist das anders. Die fünf Vio­lin­kon­zer­te mit dem Swe­dish Cham­ber Orches­tra kom­men gera­de im rich­ti­gen Augen­blick.

