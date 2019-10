Im Som­mer 1816 hiel­ten sich der roman­ti­sche Schrift­stel­ler Per­cy Byss­he Shel­ley und sei­ne Part­ne­rin Mary Woll­stone­craft Shel­ley mit einem lite­ra­ri­schen Freun­des­kreis in Lord Byrons Vil­la Dio­da­ti in Colo­gny am Gen­fer­see auf. Zur Über­brü­ckung einer Rei­he von Regen­ta­gen eines Jah­res ohne Som­mer schlug der Haus­herr das Erzäh­len von Geis­ter­ge­schich­ten vor. Dabei beein­druck­te vor allem Mary Shel­ley mit ihrer fan­ta­sie­vol­len Schil­de­rung eines schau­ri­gen Mons­ters und sei­ner Ent­ste­hungs­ge­schich­te. Im Jahr dar­auf brach­te Shel­ley ihre Ein­fäl­le unter dem Titel „Fran­ken­stein oder der moder­ne Pro­me­theus“ als Roman her­aus.

Ausschnitt aus einem Gemälde von

Richard Rothwell aus dem Jahr 1840, das

Mary Shelley, die Verfasserin des Romans

„Frankenstein“ zeigt.

Dar­in ent­hüllt ein Nord­pol­for­scher namens Robert Walton in Form von Brie­fen und Tage­buch­auf­zeich­nun­gen die Lebens­ge­schich­te des Natur­wis­sen­schaft­lers Vik­tor Fran­ken­stein, der durch alchi­mis­ti­sche Expe­ri­men­te das Geheim­nis des Lebens zu ergrün­den ver­such­te. Beses­sen von der Idee, das Eli­xier des Lebens zu fin­den, gelingt es Fran­ken­stein, aus Men­schen­kno­chen, die er aus Bein­häu­sern zusam­men­ge­tra­gen hat, ein rie­si­ges Ske­lett zusam­men­zu­set­zen. Damit formt er einen men­schen­ähn­li­chen Kör­per und ver­leiht ihm Leben. Das häss­li­che Geschöpf begibt sich in die Welt auf der Suche nach Men­schen und Lie­be. Doch über­all stößt es auf Abscheu, und so wird es zum bösen Dämon, der tötet, weil er nicht lie­ben darf. Am Ende hetzt er den Wis­sen­schaft­ler durch vie­le Län­der, bis die­ser in der Ark­tis an Bord des Nord­pol­for­schers Robert Walton lan­det. In den Armen Waltons stirbt Fran­ken­stein, und der künst­li­che Mensch treibt ein­sam auf einer Eis­schol­le in die Polar­nacht.

Begibt sich mit seiner Musik in „das

riesige unerforschte Delta zwischen

den Strömen der Neuen Musik und

der Populären Musik“: Jan Dvořák

(Foto: © Dominik Odenkirchen)

Zum 200-jäh­ri­gen Jubi­lä­um von Mary Shel­leys Roman 2018 schrieb Jan Dvořák ein Musik­thea­ter­stück danach. Er stellt es in eine Rei­he mit sei­ner 2013 ent­stan­de­nen Oper „20 000 Mei­len unter dem Meer“ nach Jules Ver­nes Sci­ence-Fic­tion-Roman, mit dem er eine „Archäo­lo­gie der Moder­ne“ schaf­fen möch­te. Bei­de Autoren Shel­ley und Ver­ne sei­en Pio­nie­re der Sci­ence-Fic­tion-Lite­ra­tur, deren Visio­nen heu­te jedoch Wirk­lich­keit wür­den, erläu­tert Dvořák. Musi­ka­lisch begibt er sich mit Fran­ken­stein, die er als „Gothic Ope­ra“ bezeich­net, in „das rie­si­ge uner­forsch­te Del­ta zwi­schen den Strö­men der Neu­en Musik und der Popu­lä­ren Musik“. Selbst aus der Rock- sowie Barock-Musik kom­mend, cha­rak­te­ri­siert er sei­nen Stil als pathe­tisch und thea­tral. Zeit­ge­nös­si­scher Gesang müs­se die Revo­lu­ti­on des Sin­gens durch die Pop­mu­sik reflek­tie­ren, betont er.

Szenenfoto aus Sebastian Schwabs

Inszenierung von Jan Dvořáks Oper

„Frankenstein“ am Musiktheater im

Revier Gelsenkirchen

(Foto: © Karl und Monika Forster)

Das von ihm selbst ver­fass­te Libret­to erzählt den Ent­wick­lungs­weg „von einem wehr­lo­sen, rie­sen­haf­ten Klein­kind zu einem lie­ben­den Außen­sei­ter und schließ­lich zum Mör­der und intel­lek­tu­ell bril­lan­ten Geg­ner Fran­ken­steins“ aus der Per­spek­ti­ve des Mons­ters nach. Es stel­le impli­zit die Fra­ge nach dem „Ande­ren“ und des­sen Aus­schluss aus der Gesell­schaft, erklärt Dvořák. Dar­über hin­aus wer­de auf einer wei­te­ren Ebe­ne zwi­schen klas­si­schem Opern­ge­sang und moder­nen Schau­spiel­tech­ni­ken ver­han­delt. Das Mons­ter singt näm­lich nicht, son­dern ist eine Sprech­rol­le. Da es etwas nicht kann, was alle ande­ren kön­nen, ist es aus­ge­schlos­sen aus der Gemein­schaft und „birgt zugleich den Keim von etwas gänz­lich Neu­em“.

Szenenfoto aus Sebastian Schwabs

Inszenierung von Jan Dvořáks Oper

„Frankenstein“ am Musiktheater im

Revier Gelsenkirchen

(Foto: © Karl und Monika Forster)

Nach der Urauf­füh­rung in Ham­burg kommt das Stück unter der Regie von Sebas­ti­an Schwab im Musik­thea­ter im Revier Gel­sen­kir­chen erneut auf die Büh­ne. Die Dar­stel­lung des Mons­ters (Foto oben: © Björn Hick­mann), gebaut von Karin Tie­fen­see und Ingo Mewes, über­neh­men die Pup­pen­spie­le­rin­nen Evi Arnsbje­rg Bryg­mann, Bian­ka Droz­dik, Eile­en von Hoy­nin­gen Hue­ne und Ana­sta­sia Sta­ro­du­bo­va. Vik­tor Fran­ken­stein ist Pio­tr Pro­che­ra. Sei­ne Ver­lob­te Eli­sa­beth Del­a­cey wird alter­nie­rend von Bele Krum­ber­ger und Giu­lia Mon­ta­na­ri dar­ge­stellt. Die musi­ka­li­sche Lei­tung hat Giu­lia­no Bet­ta.

Wei­te­re Auf­füh­run­gen gibt es am 3., 12., 20. und 27. Okto­ber, am 1. und 16. Novem­ber, am 1. und 20. Dezem­ber 2019 sowie am 5. Janu­ar 2020.

Infor­ma­tio­nen und Kar­ten: www.musiktheater-im-revier.de